Более 90% жилищного фонда города были повреждены или уничтожены врагом, из 160 000 человек, проживавших в Северодонецке до российского вторжения, в городе осталось не более 8 000 человек.

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Фактически после победы Украины Северодонецк придется отстраивать с нуля. Конечно, за российские деньги, которые поступят в качестве репараций, и руками российских военнопленных, которые превратятся из оккупантов и захватчиков в разнорабочих, чтобы хоть как-то искупить вину за всю ту боль, которую они причинили Украине. Ну, а пока сайт 24 канала рассказывает историю Северодонецка – города, которого уже нет, но обязательно возродится.

Фото 06452.com.ua

Лисхимстрой

Будущий Северодонецк возник как рабочее поселение на территории, которая принадлежала Лисичанску.

Осенью 1933 года на левом берегу реки Северский Донец начали "большое строительство" так называемой второй пятилетки или, как тогда говорили, – "ударное строительство" крупного химического завода. Работы фактически стартовали позже – весной 1934 года.

В 1934 году кроме песков, перекатиполя и быстрых ящериц здесь ничего не было. Казалось невероятным, что впоследствии здесь будут и завод, и комбинат, и город,

– вспоминает начало "большого строительства" его участница Евдокия Дуванова.

Поселение получило соответствующее название – Лисхимбуд или его российский вариант "Лисхимстрой". Его существование дало краеведам и чиновникам право считать датой возникновения города Северодонецка 1934 год. Тогда 29 апреля были завершены первые временные жилые бараки в так называемом квартале №2 поселения.

Кстати, строили будущий город в соответствии с передовыми урбанистическими идеями. строгими линиями – вертикалями и горизонталями, перпендикулярами и параллелями – они формировали номерные кварталы, где уже осенью 1934 года появились кирпичные первые 2-этажные дома.

Правда, урбанисты не учли, что кроме домов и админсооружений еще должна быть и зелень, о деревьях банально забыли, а потому в первые годы своего существования поселение страдало от натуральных песчаных бурь. Проблему пришлось решать в авральном порядке. Все население города выходило на субботники, чтобы сажать деревья и разбивать парки. С тех пор в городе появились тополя, клены и белые акации, а также красная лоза.

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В первый год существования поселения Лисхимстроя его жителями были не более 500 человек. В поселении не было канализации, а воду приходилось возить в бочках волами из реки Боровой или идти к колодцу, который был за поселком.

Чиновники долго спорили – на каком берегу Северского Донца строить "соцгородок", наконец в 1937 году проект переехал на левый берег и только в 1939-м он был окончательно принят. Согласно плану харьковского проектного института "Типроград", новый городок должен стать социалистическим раем для 30 000 его жителей – химиков и строителей.

Химкомбинат

Первые жители поселения сами не знали, что строили. Не знали об этом и чиновники. Лишь в 1938 году власти определились, какой именно химический комбинат они желают и что хотят производить.

В том же 1938 году поселение Лисхимстрой стало официальным населенным пунктом с собственным местом на карте Украины, его отделили от Лисичанска и превратили в отдельную административную единицу.

Образовать в поселке Лисхимстрой поселковый Совет, придав ему наименование Лисхимстроевска. Включить в состав Лисхимстроевского поссовета хутора Павлоградский, Бакаи, Ново-Сиротино, пос. Лесная дача и лесные сторожки Агафонова и Воробцова, исключив из состава Воеводского сельсовета Рубежанского района,

– приказ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 октября 1938 года.

Главным профилем будущего завода должно было стать производство азотной кислоты и аммиачной селитры (якобы для удобрений, а на самом деле – для производства компонентов взрывчатых веществ). СССР тогда активно готовился к войне (к которой все равно оказался неготовым), а потому нуждался как можно больше пороха и взрывчатки).

Первую линию Лисичанского химкомбината, в народе – "Лисичанки" – планировалось открыть в третьем квартале 1941 года.

Последующие амбициозные планы прервала Вторая мировая война, отложившая открытие на 10 лет.

Тайна

Химкомбинат был достроен, а на самом деле – построен фактически с нуля – только в 1951 году. На заводе было установлено вывезенное из Германии оборудование, что позволило превратить предприятие в многопрофильный химический гигант – флагман советского химпрома Также здесь работали вывезенные из Германии ученые и инженеры-химики.

16 февраля 1951 года Лисичанский химкомбинат официально приступил к работе. Впоследствии предприятие получит название Северодонецкий химкомбинат "Азот" и будет слыть одним из крупнейших в Европе производителей минеральных удобрений. Но это будет позже.

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Строили все это немецкие, венгерские и даже японские военнопленные (их количество оценивают в 5500 человек), согнанные с родных мест искусственным голодом жители Западной Украины и многочисленные "зеки". Жили они в так называемых "лагерях" за колючей проволокой и 5-метровыми изгородями. Конечно, под надежной охраной боевиков Берии из НКВД.

Минимум до 1953 года то есть до смерти Сталина – Северодонецк оставался закрытым населенным пунктом, до 1960 Северодонецка не было на картах УССР, а химкомбинат был – номерным предприятием.

Это породило слухи (или совсем не слухи) о том, что комбинат был частью советского атомного проекта по созданию ядерной бомбы и занимался производством "тяжелой воды". Так или иначе, правда об этом пока спрятана в московских архивах.

Название

В конце 1950 года Лисхимстрой получил свое современное название. Северодонецк. А еще через 8 лет – получил статус города.

Название происходит от реки Северский Донец. В народе прижился обрусевший вариант "Северодонецк", хотя некоторое время использовался правильный – Северскодонецк, но он не прижился.

В 2008 году Луганский облсовет переименовал город в соответствии с украинским транскрибированным прочтением русского названия. Так Северодонецк получил свое современное и несколько кривоватое название.

На самом деле это не единичная проблема, у нас до сих пор существуют украинские города с неукраинскими названиями. Город Южный никак не станет Пивденным, а Южноукраинск – Пивденноукраинском.

Агломерация

Связей с Лисичанском Северодонецк никогда не терял. Вместе с соседним Рубежным эти города составили обширную промышленную агломерацию. До российского вторжения в 2022 году она насчитывала около 400 000 населения, в настоящее время от этого осталось около 20 тысяч человек.

Золотое время Северодонецка пришлось на 60 – 70-е годы 20 века. Химкомбинат был флагманом промышленности не только в Украине, но и во всей советской империи, работать там было престижно и выгодно.

В городе были построены другие заводы. Некоторые из них занимались высокими технологиями – конечно, тайными (в СССР почти все имело статус "секретно"). Предприятия города имели тесные контакты с "оборонкой", космическими проектами и так называемым "мирным атомом", далеко не всегда мирным. Так, в 1986 году сразу после Чернобыля – в городе "почему-то" разместили 28 отдельная бригада радиационной, химической, биологической защиты.

Были в Северодонецке и мирные (побочные) проекты. Например, культовую электронную игру "Ну, погоди" или ("Электроника ИМ-02") производили именно в Северодонецке на местном приборостроительном заводе, начиная с 1984 года. О том, что эта игра является клоном японской Nintendo EG-26 Egg, тогда никто, вероятно, и не догадывался.

Советский Союз оказался шаткой и недолговечной конструкцией, экономика СССР рухнула в 80-е, а вместе с ней рухнула в 1991 году вся Советская империя.

Кто жил в Северодонецке

Существует миф, что на Донбассе якобы в большинстве живут россияне или совсем мифический "народ Донбасса", однако, это не так. Переписи населения четко указывают на то, что именно украинцы составляют большинство. Это касается и Северодонецка, и Луганской области вообще.

Даже сталинская перепись 1939 года, которая проводилась вместо переписи 1937-го, данные которой были объявлены "вредительскими", а организаторы – репрессированы (так советская власть пыталась скрыть факт спланированного ею геноцида украинцев), называет более 63% жителей Луганщины украинцами.

Дальнейшие советские переписи фиксируют постепенное уменьшение процента украинцев, однако здесь большую роль играет фактор русификации, а не замещения населения. Это подтверждают данные переписей 1989 и 2001 годов, когда доля украинцев внезапно возросла с 52% до 58%.

Перепись 2001 года показала, что в Северодонецке более 70% населения составляют украинцы, почти 27% – русские или русифицированные и 3% – представители более 70 национальностей.

Фирташ и ко

В отличие от Лисичанска, который в 90-е в начале 2000-х фактически потерял свой промышленный потенциал, "Азот" в Северодонецке удалось не без проблем, но сохранить. Аммиак, селитра и полиэтилен буквально "кормили" город и даже несколько оставалось на спортивные волейбольные победы. Благодаря этому Северодонецк долгое время оставался неким оазисом на Луганщине, которая стремительно скатывался в системный кризис. Однако не надолго.

Государственное управление химкомбината не было эффективным – год от года показатели производства падали, целые цеха и комплексы уходили на консервацию. С 2000 года завод находился в процессе банкротства. Классика того времени – так Украина искусственно потеряла немало своих активов, а многие "смышленые" стали миллионерами.

Когда на горизонте появились иностранные инвесторы предприятие продали фактически за бесценок – 29,48 миллиона гривен – американскому бизнесмену с украинскими корнями Алексу Ровту.

В 2004 году компания Ровта Worldwide Chemical LLC (подразделение глобального игрока на рынке продаж аммиака IBE Trade) получила 60% акций нового ЗАО. 40% сохранило за собой государство. Это был один из последних кучмовских "широких жестов".

После победы Оранжевой революции новая власть сразу же захотела вернуть "Азот" в свою собственность. Разразился огромный скандал, действующими лицами которого стали президент Ющенко, премьер Тимошенко, ныне покойная распорядительница Фонда госимущества Семенюк-Самсоненко, бандиты, силовики, куча титушок и многие другие персонажи.

Дошло до того, что завод фактически находился в осадочном положении, под вопросом был визит Ющенко в США, ведь власти фактически атаковали американскую компанию, которая инвестировала в "Азот" миллионы долларов. Ситуацию удалось решить через несколько лет – в 2010 году Ровт получил право на покупку 40% акций завода у государства (за 276 миллионов гривен или 34 миллиона 843 тысячи долларов) и стал владельцем 100% акций предприятия.

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Уже через год, в феврале 2011 года, ему внезапно стало не интересно вести бизнес в Украине и он продал его олигарху Дмитрию Фирташу , который за короткий срок стал владельцем еще и ровненского "Азота" и "Азота" черкасского, горловского "Стирола", а также профильных активов в Эстонии и Таджикистане. Большинство предыдущих владельцев этих предприятий тоже не хотели продавать активы, но, похоже, получили предложение, от которого не смогли отказаться.

Президентом Украины тогда уже был не Ющенко, а Янукович, а Фирташ – любимым посредником между "Газпромом" и Украиной. Так "Азот" стал частью фирташевской Ostchem Group. Сейчас Фирташ живет под домашним арестом в Вене, где ожидает экстрадицию в США, а его завод разбомблен россиянами, сейчас там пасутся кадыровцы и прочая ненужность.

Россияне попали в цистерну с азотной кислотой в Северодонецке – смотрите видео:

В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты. Пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.

"Азот" под обстрелами / Фото Луганская ОГА

Система электроснабжения "Азота" полностью разрушена. Разрушение системы очистки сточных вод "Азота" нанесло значительный ущерб Северодонецку. До войны предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города.

Орки уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни. Это невозможно! Орки умышленно подвергают людей опасности. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью,

– глава Луганской ЦВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации на "Азоте".

Сепары

В 2004 году Северодонецк невольно стал "колыбелью" сепаратизма. 28 ноября в городе состоялся так называемый съезд депутатов юго-востока Украины, на котором прозвучала известная фраза ныне покойного Евгения Кушнарева.

И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами: от Харькова до Киева – 480 километров, а до границы с Россией – 40!,

– Евгений Кушнарев пытается шантажировать Киев географией.

Главным участником "съезда" считался кандидат в президенты дважды судимый Виктор Янукович, а его номинальными организаторами были луганские "князьки" Ефремов и Тихонов. Впрочем, на самом деле это была только массовка, ведь все мероприятие было срежиссировано россиянами – московские политтехнологи привезли в Северодонецк тогдашнего мэра москвы Лужкова, который в 90-е играл роль главного борца за "русский мир" в Украине. Также там было не продохнуть от разных россиян калибром меньше.

Скандальная речь Кушнарева – смотрите видео:

"Съезд" фактически выдвинул Киеву ультиматум и пригрозил отсоединением от Украины в случае победы Виктора Ющенко. Но это были только слова, навязанная российскими "советниками" адженда напугала представителей местных элит востока Украины, значительно больше, чем Киев, а потому – пока в столице пытались понять, что произошло в Северодонецке, фронда "слилась" сама по себе.

В итоге "съезд" стал "пробой пера", показавшей россиянам, что ставку на местных делать не стоит и уже через 10 лет "сепаратисты" будут играть сугубо вспомогательную роль свадебных генералов или расходных материалов, а впоследствии – испытуемых и заложников.

Гордость Северодонецка в руинах / Фото Луганская ОГА

По иронии судьбы, здание, которое стало "колыбелью сепаратизма", а на самом деле было символом города – северодонецкий ледовый дворец – был уничтожен россиянами в ходе боев за город в июне 2022 года.

Ленинопад в Северодонецке, август 2014 года:

Наши дни

В 2014 году Северодонецк на несколько месяцев оказался в оккупации – тогда город удалось спасти – в июле бойцы ВСУ, Национальной гвардии и добробатов в ходе молниеносной спецоперации освободили город от россиян и их прокси.

Северодонецк получил противоядие от "русского мира", а вместе с ним – второй шанс. Город стал временной столицей Луганщины.

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Полномасштабная война вернулась 24 февраля 2022 года. Всю весну и июнь продолжались жестокие бои за Северодонецк, город превратился в руины, стал пустотой и свидетелем преступлений оккупантов.

За каждый из них россияне будут отвечать , а Украина отомстит, вернется и отстроит город.

Россияне переименовали оккупированный Северодонецк – смотрите видео: