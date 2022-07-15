Так, на центральной улице Северодонецка 14 июля "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге 6 российских захватчиков получили ранения, 4 из них – тяжелые.

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Россияне терроризируют мирное население

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что на захваченных территориях Луганщины растет недовольство оккупационной "властью" и российскими военными, поскольку они только то и делают, что терроризируют мирное население. Правда, есть и такие, которые помогают оккупантам пытать своих родных.

Достоверно неизвестно, скольких украинцев замучили россияне в недавно захваченных городах. Обидно, что эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса и возможные места укрывательства граждан. В то же время на Луганщине растет недовольство оккупационными властями и военными, которые только то и делают, что мародерят и угрожают,

– рассказал Гайдай.

Он убежден, что оккупационные власти пытаются создать у местного населения устойчивое впечатление того, что наладить безопасную и полноценную мирную жизнь на этих территориях можно быстро и эффективно.

Они будут обещать и имитировать восстановление городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и, соответственно, кремлю. Как только пропагандисты уйдут, попытки возобновления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Оккупанты обещают запустить завод "Азот": это может привести к катастрофе

На днях российские пропагандистские СМИ заявили, что Россия хочет возобновить деятельность северодонецкого "Азота". Но из-за значительных разрушений комбината это сделать невозможно без соответствующего ремонта и работы специалистов. В противном случае запуск работы завода может привести к техногенной катастрофе.

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