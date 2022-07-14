оккупанты спешат провести перепись населения главным образом для того, чтобы сформировать реестр пенсионеров.
Читайте также какие фейки распространяют россияне на временно оккупированных территориях
Зачем оккупантам даны пенсионеров в Луганской области
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратились около 220 граждан.
"Это из оставшихся 8 тысяч населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно", – отметил он.
По его словам, оккупанты приняли постановление, которое "дает право пенсионерам участвовать в работах временного характера".
То есть собрали личные данные и "позволили" людям приобщаться к разборке завалов. Наверное, без "разрешения" этого делать было нельзя,
– подчеркнул глава Луганской ОВА.
Гайдай добавил, что так оккупанты нашли себе "рабочую силу".
Ситуация в Луганской области
Россияне в Луганской области продолжают наносить авиационные удары.
"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов", – отметил глава Луганской ОВА.
К теме Люди уже умоляют россиян, чтобы их эвакуировали, но те этого не делают, – председатель Попаснянской ВГА
Он добавил, что продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня. В то же время, по словам Гайдая, ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.
Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, потому и уничтожают все, что видят перед собой,
– сообщил глава Луганской ОВА.
Сейчас оккупанты ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.
Бои за Луганщину: последние новости
- В Луганской области продолжается ожесточенная борьба Вооруженных Сил Украины против российской армии. Для вытеснения украинских военных враг активно применяет авиацию. Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменное, получили колоссальные разрушения.
- Также россияне усилили работу своих диверсионных групп в Донбассе. Они приходят на украинские блокпосты. При этом диверсанты одеты в военную форму ВСУ и даже говорят по-украински.
- Украинские военные наносят меткие удары по составам российской армии на оккупированных территориях. В частности, вражеских боеприпасов стало меньше в Луганске.
Обратите внимание – Россияне придумали, как провести "мобилизацию" на оккупированных территориях: смотрите видео