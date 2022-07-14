оккупанты спешат провести перепись населения главным образом для того, чтобы сформировать реестр пенсионеров.

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Зачем оккупантам даны пенсионеров в Луганской области

По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, за несколько дней за оформлением пенсий в Северодонецке обратились около 220 граждан.

"Это из оставшихся 8 тысяч населения. Будут ли выплачивать им россияне пенсии – еще неизвестно", – отметил он.

По его словам, оккупанты приняли постановление, которое "дает право пенсионерам участвовать в работах временного характера".

То есть собрали личные данные и "позволили" людям приобщаться к разборке завалов. Наверное, без "разрешения" этого делать было нельзя,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Гайдай добавил, что так оккупанты нашли себе "рабочую силу".

Ситуация в Луганской области

Россияне в Луганской области продолжают наносить авиационные удары.

"По населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса враги нанесли 12 ракетных и авиационных ударов", – отметил глава Луганской ОВА.

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Он добавил, что продолжаются массированные артиллерийские и минометные обстрелы, используются системы залпового огня. В то же время, по словам Гайдая, ситуация на фронте после нескольких дней относительного ослабления снова обостряется.

Через небольшие населенные пункты россияне пытаются прорваться в Северск и открыть путь в Бахмут, потому и уничтожают все, что видят перед собой,

– сообщил глава Луганской ОВА.

Сейчас оккупанты ведут наступление в направлении Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

Бои за Луганщину: последние новости

В Луганской области продолжается ожесточенная борьба Вооруженных Сил Украины против российской армии. Для вытеснения украинских военных враг активно применяет авиацию. Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменное, получили колоссальные разрушения.

Также россияне усилили работу своих диверсионных групп в Донбассе. Они приходят на украинские блокпосты. При этом диверсанты одеты в военную форму ВСУ и даже говорят по-украински.

Украинские военные наносят меткие удары по составам российской армии на оккупированных территориях. В частности, вражеских боеприпасов стало меньше в Луганске.

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