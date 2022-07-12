российские военные проверяют телефоны мирных людей

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал глава Попаснянской ВГА Николай Ханатов, сообщает 24 канал. В частности, он прокомментировал информацию, что недавно ВСУ в Попасной уничтожили склад боеприпасов врага.

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Ханатов рассказал, что мирные люди в захваченной Попасной умоляют россиян, чтобы их эвакуировали. Однако оккупанты отказываются это делать.

Из-за удачных ударов ВСУ российские захватчики, как сказал глава Попаснянской ВГА, подозревают местных жителей "в измене". Мол, они передают украинским силам позиции врага.

Николай Ханатов сообщил, что российские военные проверяют телефоны мирных людей, а также закрыли город на въезд и выезд.

Он отметил, что в Попасной не осталось уцелевших домов: все разрушено или повреждено. В таких условиях до сих пор проживает 150 человек, хотя до начала полномасштабного вторжения в Попаснянской общине проживало около 30 тысяч человек.

Украинская сторона проводила эвакуацию из Попасной с конца февраля до конца мая, пока была возможность. После того, как россияне захватили город, такая возможность исчезла.

Какая ситуация в Луганской области

российские оккупанты захватили значительную часть территории Луганской области. В конце июня враг установил контроль над Северодонецком, после чего захватил и Лисичанск. Известно, что украинские защитники получили приказ отойти, поскольку россияне полностью уничтожили оба города.

Несмотря на это, россия не может выйти на административные границы Луганской области, как этого хотят в кремле. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что россияне безуспешно пытаются "дожать" Луганщину.

Сергей Гайдай информировал, что для вытеснения украинских военных враг активно применяет авиацию. Вместо этого украинские бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий.

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