Российская армия до сих пор не может полностью захватить Луганскую область. У врага возникли проблемы с логистикой, а продвижение без артиллерии захлебывается.

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Ситуация в Луганской области

Как рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россиянам не удается прорвать линию обороны на небольшом отрезке. ВСУ удается отбивать все атаки врага. Заявленная россиянами "оперативная пауза" спровоцирована ударами наших героев по складам в тылу врага.

Также есть информация, что россияне бросают большие резервы на то, что дожать Луганщину и продвигаться в сторону Бахмута и Славянска, но сейчас дожать область им не удается.

– рассказал Гайдай.

В Белогоровке россияне не меняют свою тактику. Сначала они несколько часов бьют своей артиллерией, а затем отправляют на штурм роту солдат, как правило новобранцев, которых им не жалко. Когда штурм проваливается, они снова начинают артиллерийские обстрелы.

Что касается мирного населения, то ситуация очень тяжелая. Кроме обезумевших обстрелов россиян их ожидает гуманитарная катастрофа, ведь враг уничтожил всю инфраструктуру, а заботиться о помощи гражданскому населению не собирался.

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