Оккупанты авиацией пытаются вытеснить ВСУ из Луганщины

В частности, для вытеснения украинских военных враг активно применяет авиацию. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Наши бойцы держат оборону и противодействуют попыткам россиян создать условия для будущих наступательных действий. Впрочем, во время "оперативной паузы" оккупанты не прекратили артиллерийские и ракетные удары.

Они пытаются захватить небольшие населённые пункты, расположенные на границе Луганской и Донецкой областей. Им это нужно, чтобы заблокировать большие города.

По словам главы Луганской ОВА, 11 июля села и поселки области страдали по меньшей мере от четырех авиаударов. Также Гайдай сообщил, что вчера и сегодня ночью было восемь артиллерийских обстрелов и, по меньшей мере, три. минометные.

Артиллерийское влияние со стороны россиян, к сожалению, становится обыденностью. Больше удивляемся, когда пушки и "грады" стихают на какое-то мгновение, чем потому, что артиллерийское нашествие длится по 4 или 6 часов подряд,

– подчеркнул он.

Белогоровка или Верхнекаменское практически не узнать

российские оккупанты наносят значительные разрушения жилью и инфраструктуре, на что даже не обращают внимания.

Такие населенные пункты, как Белогоровка или Верхнекаменное, уже почти не узнать. Но они, как и Рубежное, не интересуют россиян.

Как выглядят Белогоровка и Верхнекаменское / Фото с телеграмму Сергея Гайдая



Гайдай подчеркнул, что российская армия дает кучу обещаний на камеры пропагандистских каналов в то время, когда у людей нет света, воды и газа.

Кроме того, в Лисичанске "исчезает" коммунальная техника, которую не направляют на разборку завалов или ремонт коммуникаций, а вероятно просто вывозят в неизвестном направлении, оставляя местное ЖКХ ни с чем. В основном такие случаи происходят после того, как коммунальное или частное предприятие "официально обследует" комендатура.

Ранее – Гайдай рассказал, что оккупанты приостановили наступление на Луганщине: смотрите видео