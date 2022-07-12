російські військові перевіряють телефони мирних людей

Про це в ефірі каналу "Рада" розповів глава Попаснянської ВЦА Микола Ханатов, повідомляє 24 канал. Зокрема, він прокоментував інформацію, що нещодавно ЗСУ у Попасній знищили склад боєприпасів ворога.

Дивіться також Жодного вцілілого будинку: що залишилося від Попасної – моторошне відео

Ханатов розповів, що мирні люди в захопленій Попасній благають росіян, щоб їх евакуювали. Однак окупанти відмовляються це робити.

Через вдалі удари ЗСУ російські загарбники, як сказав глава Попаснянської ВЦА, підозрюють місцевих жителів "у зраді". Мовляв, вони передають українським силам позиції ворога.

Микола Ханатов повідомив, що російські військові перевіряють телефони мирних людей, а також закрили місто на в'їзд та виїзд.

Він зазначив, що в Попасній не залишилося вцілілих будинків: усе зруйноване або пошкоджене. У таких умовах досі проживає 150 людей, хоча до початку повномасштабного вторгнення у Попаснянській громаді проживало близько 30 тисяч людей.

Українська сторона проводила евакуацію з Попасної з кінця лютого й до кінця травня, поки була можливість. Після того, як росіяни загарбали місто, така можливість зникла.

Яка ситуація у Луганській області

російські окупанти захопили значну частину території Луганської області. Наприкінці червня ворог встановив контроль над Сєвєродонецьком, після чого захопив і Лисичанськ. Відомо, що українські захисники отримали наказ відійти, оскільки росіяни вщент знищили обидва міста.

Попри це росія не може вийти на адміністративні кордони Луганської області, як цього хочуть у кремлі. Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що росіяни безуспішно намагаються "дотиснути" Луганщину.

Сергій Гайдай інформував, що для витіснення українських військових ворог активно застосовує авіацію. Натомість українські бійці тримають оборону і протидіють спробам росіян створити умови для майбутніх наступальних дій.

До речі – ЗСУ вдарили по командуванню росіян: дивіться відео