Запису, що триває менше хвилин достатньо для розуміння того, який вигляд має російське "звільнення". Його оприлюднив 23 червня журналіст і блогер Денис Казанський.
Зауважте Росіяни перекидають підрозділи та наступають на Сході: карта бойових дій на 23 червня
Який вигляд має Попасна після обстрілів
На початку там видно житловий будинок, який обстріляли з кількох сторін. Там були потрапляння в дах будівлі та помешкання людей.
Жахливі наслідки обстрілів у Попасній / Скриншот
Десь у 9-поверхівці просто розтрощені вікна, а подекуди видно й великі сліди нагару від пожеж, що почалися внаслідок влучання снарядів.
Житловий дім у Попасній після російських обстрілів / Скриншот
Була на відео й багатоповерхівка, яку розбили вщент. Від неї залишився лише каркас споруди, а все решта –вибите чи вигоріле.
Знищена багатоповерхівка в Попасній / Скриншот
Окрім цього, на відео десятки менших будівель. Серед них трапляються навіть ті, де вже немає даху або частини стін.
Російська армія зруйнувала більшість будинків Попасної / Скриншот
Жодної цілої будівлі. Просто прийшли (росіяни – 24 канал) та зруйнували ціле місто, яке жило спокійним, мирним життям. Мовою божевільних російських імперців це називається "допомога" та "звільнення",
– підсумував автор допису.
Попасна після обстрілів російської армії: дивіться відео
Яка зараз ситуація на Луганщині
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 23 червня повідомив, що для взяття області під контроль ворог почав підтягувати останні резерви. Хоч і нашим захисникам вкрай важко тримати оборону, така ситуація є позитивним сигналом.
Посадовець пояснив, що закінчення сил, які може накопичувати ворог, свідчить про його значне послаблення. Тому невдовзі наступ вдасться повністю зупинити. Проте все ж будуть тривати запеклі позиційні бої. Слід зауважити, що британська розвідка теж повідомила, що найближчими місяцями російська армія не зможе вести активний наступ.
Зауважте – Гайдай розповів, де йдуть бої на Луганщині: дивіться відео