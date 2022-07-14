Окупанти поспішають провести перепис населення головним чином для того, аби сформувати реєстр пенсіонерів.

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Навіщо окупантам дані пенсіонерів на Луганщині

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, за декілька днів за оформленням пенсій в Сєвєродонецьку звернулися близько 220 громадян.

"Це із 8 тисяч населення, що залишилося. Чи виплачуватимуть їм росіяни пенсії – ще невідомо", – зазначив він.

Натомість, за його словами, окупанти ухвалили постанову, яка "дає право пенсіонерам брати участь у роботах тимчасового характеру".

Тобто, зібрали особисті дані і "дозволили" людям долучатися до розбирання завалів. Напевно, без "дозволу" цього робити було не можна,

– наголосив очільник Луганської ОВА.

Гайдай додав, що так окупанти знайшли собі "робочу силу".

Ситуація на Луганщині

Росіяни на Луганщині продовжують завдавати авіаційних ударів.

"По населених пунктах на межі Луганщини та Донеччини вороги завдали 12 ракетних та авіаційних ударів", – зазначив голова Луганської ОВА.

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Він додав, що продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню. Водночас, за словами Гайдая, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знов загострюється.

Через невеличкі населені пункти росіяни намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому і нищать все, що бачать перед собою,

– повідомив очільник Луганської ОВА.

Зараз окупанти ведуть наступ у напрямку Верхньокам'янського, бойові дії тривають.

Бої за Луганщину: останні новини

На Луганщині продовжується запекла боротьба Збройних Сил України проти російської армії. Для витіснення українських військових ворог активно застосовує авіацію. Такі населені пункти, як Білогорівка чи Верхньокам'янське, зазнали колосальних руйнувань.

Також росіяни посилили роботу своїх диверсійних груп на Донбасі. Вони приходять на українські блок-пости. При цьому диверсанти одягнені у військову форму ЗСУ і навіть говорять українською мовою.

Українські військові завдають влучних ударів по складах російської армії на окупованих територіях. Зокрема, ворожих боєприпасів поменшало у Луганську.

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