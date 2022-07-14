Так, на днях российские пропагандистские СМИ заявили, что Россия хочет возобновить работу Северодонецкого "Азота". В то же время в Group DF, в состав которого входит завод, отмечают, что это крайне опасно из-за значительных разрушений на территории комбината.
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Завод "Азот" сильно поврежден
Запустить завод "Азот" безопасно невозможно без специалистов:
- В результате вражеских обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А и 1-Б, цех азотной кислоты.
- Пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическое и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, склад, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС.
- Система электроснабжения "Азота" тоже полностью разрушена. Завод не может получать электроэнергию ни от "Луганского энергетического объединения", где повреждены опоры и силовые трансформаторы, ни от подстанции Кременская 500 кВ, поскольку станция просто разбита.
Разрушение системы очистки сточных вод "Азота" (цех водоснабжения) нанесло значительный ущерб и самому Северодонецку. До полномасштабной войны предприятие обеспечивало очищение 100% сточных вод города.
Оккупанты уже приглашают жителей оккупированного города на работу
Гайдай рассказал, что российские захватчики уже разыскивают в оккупированном Северодонецке работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывая басни о том, что вернут химзавод к жизни. Глава Луганской ОВА подчеркнул, что это невозможно и таким образом россияне лишь подвергают опасности людей.
Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной работой,
– сказал Гайдай.
К сожалению, в июне 2022 года россияне таки оккупировали Северодонецк. В городе продолжались тяжелые уличные бои, однако со временем ВСУ пришлось отойти на более укрепленные позиции.
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