Соответствующую информацию 24 канала рассказали местные жители. Об этом стало известно 11 июля – на 138-й день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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В Северодонецке враги начали перепись населения

россия начала перепись населения в Северодонецке. По предварительным данным, в городе осталось около 10 тысяч гражданских,
– сообщил местный житель.

По его словам, до войны в городе жило ориентировочно 103 тысячи человек.

К сожалению, Североденецк оккупирован ориентировочно с июня 2022 года. К тому времени там продолжались тяжелые бои за город, однако впоследствии Вооруженные Силы Украины перешли на более укрепленные предложения.

Кратко о ситуации в городе

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