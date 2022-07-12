Соответствующую информацию 24 канала рассказали местные жители. Об этом стало известно 11 июля – на 138-й день полномасштабной войны, которую россия начала против Украины.

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В Северодонецке враги начали перепись населения

россия начала перепись населения в Северодонецке. По предварительным данным, в городе осталось около 10 тысяч гражданских,

– сообщил местный житель.

По его словам, до войны в городе жило ориентировочно 103 тысячи человек.

К сожалению, Североденецк оккупирован ориентировочно с июня 2022 года. К тому времени там продолжались тяжелые бои за город, однако впоследствии Вооруженные Силы Украины перешли на более укрепленные предложения.

Кратко о ситуации в городе

15 июня советник главы МВД Ростислав Смирнов заявил, что Северодонецк не станет вторым Мариуполем.

Алексей Арестович рассказал, что враг потерял в боях за Лисичанск и Северодонецк не менее 7000 солдат. Арестович объяснил, что проседание армии врага произошло до 70% от начальной. Речь как о необратимых, так и об обратных, санитарных потерях и т.д.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что захватчики мобилизуют жителей захваченных Северодонецкой и Лисичанской на войну с Украиной.

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