Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, сознательно оставшиеся на Луганщине сейчас сильно разочарованы.

Заметьте Луганщина не оккупирована полностью, за более чем 4 месяца враг прошел всего 30 километров, – Гайдай

Россияне выдают повестки вместо зарплаты

Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты приравняли захват Луганщины к победе во Второй мировой войне. Несмотря на то, что захватчики говорят о полном контроле над Луганщиной, бои продолжаются. Поэтому оккупанты проводят ротацию и пытаются привлечь местных жителей.

Глава ОВА рассказал, что россияне обманом привлекают жителей Лисичанска и Северодонецка в войну.

Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина",

– рассказал Гайдай.

Также глава ОВА отметил, что россияне не могут воевать на равных условиях, поэтому посредством мирных жителей Луганщины они надеются преодолеть сопротивление украинской армии.

Автосообщение в Бахмут не увлечено

Гайдай отметил, что за 3 месяца российские оккупанты так и не захватили автосообщение между Лисичанском и Бахмутом. Сейчас российские оккупанты контролируют только те участки, с которых наши Вооруженные Силы отошли на другие укрепленные позиции.

Глава ОВА подчеркнул, что оккупанты не владели ни одним метром автодороги, пока наши воины держали оборону Лисичанска.

Ситуация в Луганской области: главное

Украинские воины были вынуждены отойти от Лисичанска, чтобы не попасть в окружение оккупантов и не понести потери. Наши воины смогли выйти из города без жертв. Президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ еще обязательно вернутся, чтобы освободить город.

Россияне сделали целый "праздник победы" после выхода ВСУ из Лисичанска и заявили о якобы "полном контроле" над Луганской областью. Однако бои на окраинах региона продолжаются. Сергей Гайдай отмечал, что следующей целью россиян станет Донбасса – кафиры уже стягивают технику.

Важно – сводка Генштаба по ситуации на фронте по состоянию на 7 июля: смотрите видео