Люди привыкают к опасности

Об этом 24 каналу рассказала парамедик батальона ВСУ и депутат Киевского городского совета Алина Михайлова в эксклюзивном интервью. По ее словам, в "горячих" зонах остается много детей.

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К примеру, она собственными глазами видела, когда во время того, как в Лисичанске начинался обстрел, дети во дворе просто катались на качелях. Военные начали кричать им, чтобы они прятались, убегали в подвалы. Тем временем рядом стояли родители и говорили, что уже привыкли к таким условиям.

На это больно смотреть, потому что люди и дети не должны к этому привыкать. Это абсолютно фейковая безопасность, что к тебе не прилетит. Все были в шоке от такой безответственности со стороны родителей. Детям было по 5 – 6 лет,

– добавила парамедик.

Некоторые ждут россиян

Как пояснила Алина Михайлова, одной из причин того, что некоторые люди не эвакуируются, является то, что они ожидают прихода "русского мира" в свои города. Есть маленький процент таких людей, и это, по мнению военной, совершенно не удивляет.

"Это то, что мы исторически получили. Все предыдущие годы до войны и все годы войны украинизацию Востока не проводили. За годы советской власти туда нагоняли просто кучу русифицировавших край русских, а развития украинского языка и культуры как такового не было, это все притеснялось", – убеждена она.

Парамедик рассказала, что военные не удивлялись, когда заходили в Северодонецк и Лисичанск, и понимали, что там есть люди, которые ждут россиян. Она считает, что поэтому в будущем нужно качественнее проводить политику украинизации и развивать свое – украинское.

Можно "верить в ВСУ", и при этом мешать им

Есть и другая категория людей, не спешащих уезжать из фронтовых или прифронтовых населенных пунктов. Это те, кто ждет Вооруженные Силы Украины.

Например, в Бахмуте к нам часто подходят люди, которые предлагают хлеб, какую-нибудь еду, и говорят: "Мы отсюда не уедем, потому что знаем, что вы отсюда не уйдете. Мы верим в Вооруженные Силы, и вы будете рядом с нами всегда",

– рассказала Алина Михайлова.

Она добавила, что такое мнение также ошибочно, однако не в том контексте, что ВСУ могут уйти из города. Дело в том, что когда в населенном пункте нет гражданских, военные имеют большее поле для манипуляций и больше возможностей проводить операции или выставлять орудия так, чтобы не повредить своему населению. Когда люди остаются в таких городах, украинским защитникам очень трудно маневрировать.

"Например, в Лисичанске и Северодонецке велись уже уличные бои – непосредственно в городах. И перед тем, как выставить пушку или миномет, которые будут стрелять по позициям россиян, нужно посмотреть, нет ли рядом местных. Если они есть – нужно выбирать другую точку. А я напомню, что такое планирование на тот момент и в тех городах – это время, которое нельзя терять", – пояснила парамедик.

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Самое ценное – это ваша жизнь, – Алина Михайлова

Кроме того, в городах, где ведутся боевые действия, остаются люди, которые не выезжают, потому что не могут покинуть свои дома или хозяйство, например, домашних животных.

"Им не докажешь, что за это держаться не нужно, потому что в любой момент все может быть уничтожено, как и ваш дом, на который вы собирали кучу лет. А самое ценное – это ваша жизнь и жизнь вашей семьи", – считает Алина Михайлова.

Она добавила, что некоторые люди реагируют на уговоры и военные помогают им эвакуироваться. Также на Востоке сейчас работают многие волонтеры, которые бесплатно вывозят в Днепр, а там, в центрах помощи беженцам, их перенаправляют дальше.

Поля для маневров у нас сегодня нет ни в одном городе. Есть те, кто уезжают, есть остающиеся. Это пока что составляет для нас проблему,

– подытожила военная.

Эксклюзивное интервью с парамедиком Алиной Михайловой: смотрите видео