Так, на центральній вулиці Сєвєродонецька 14 липня "несподівано" підірвалося авто з окупантами. У підсумку 6 російських загарбників отримали поранення, 4 з них – важких.

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Росіяни тероризують мирне населення

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що на захоплених територіях Луганщини зростає невдоволення окупаційною "владою" та російськими військовими, оскільки вони лише й роблять те, що тероризують мирне населення. Щоправда, є й такі, які допомагають окупантам катувати своїх рідних.

Достовірно невідомо, скількох українців закатували росіяни в нещодавно захоплених містах. Прикро, що цю позицію оцінюють сусіди та навіть родичі луганчан, зливаючи адреси та можливі місця переховування громадян. Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки і роблять те, що мародерять та погрожують,

– розповів Гайдай.

Він переконаний, що окупаційна влада намагається створити у місцевого населення стійке враження того, що налагодити безпечне та повноцінне мирне життя на цих територіях можливо швидко та ефективно.

Вони обіцятимуть та імітуватимуть відновлення міст та сіл, допоки це буде цікаво російським ЗМІ та, відповідно, кремлю. Як тільки пропагандисти підуть, спроби відновлення регіону будуть поставлені на тривалу паузу. От у Луганську ця пауза триває вже вісім років,

– наголосив очільник Луганської ОВА.

Окупанти обіцяють запустити завод "Азот": це може призвести до катастрофи

Днями російські пропагандистські ЗМІ заявили, що росія хоче відновити діяльність сєвєродонецького "Азоту". Але через значні руйнації комбінату це зробити неможливо без відповідного ремонту та роботи фахівців. В інакшому випадку запуск роботи заводу може призвести до техногенної катастрофи.

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