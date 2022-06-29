Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.
Россияне "анонсировали" взрыв на Криворожской ТЭС, где им видится оружие: ДТЭК опровергает фейк
В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ,
– говорится в сообщении Энергоатома.
Что известно Северодонецкую ТЭЦ
- Это предприятие энергетики в городе Северодонецк Луганской области.
- Оно одно из самых больших в Украине теплоэлектроцентралей.
- ТЭЦ предназначена для тепло- и электроснабжения Северодонецка и завода "Азот".
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