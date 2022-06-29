Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Россияне "анонсировали" взрыв на Криворожской ТЭС, где им видится оружие: ДТЭК опровергает фейк

В результате боевых действий в Луганской области практически полностью разрушена Северодонецка ТЭЦ,

– говорится в сообщении Энергоатома.

Что известно Северодонецкую ТЭЦ

Это предприятие энергетики в городе Северодонецк Луганской области.

Оно одно из самых больших в Украине теплоэлектроцентралей.

ТЭЦ предназначена для тепло- и электроснабжения Северодонецка и завода "Азот".