Про це повідомили у пресслужбу Енергоатому.

Увага Росіяни "анонсували" вибух на Криворізькій ТЕС, де їм ввижається зброя: ДТЕК спростовує фейк

У результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ,

– мовиться у повідомленні Енергоатому.

Що відомо Сєвєродонецьку ТЕЦ

Це підприємство енергетики у місті Сєвєродонецьк, що Луганській області.

Воно одне з найбільших на Україні теплоелектроцентралей.

ТЕЦ призначена для тепло- та електропостачання Сєвєродонецька та заводу "Азот".