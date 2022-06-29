Про це повідомили у пресслужбу Енергоатому.
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У результаті бойових дій в Луганській області практично повністю зруйнована Сєвєродонецька ТЕЦ,
– мовиться у повідомленні Енергоатому.
Що відомо Сєвєродонецьку ТЕЦ
- Це підприємство енергетики у місті Сєвєродонецьк, що Луганській області.
- Воно одне з найбільших на Україні теплоелектроцентралей.
- ТЕЦ призначена для тепло- та електропостачання Сєвєродонецька та заводу "Азот".
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