Українські війська були змушені відійти з Лисичанська на більш захищені позиції. Адже потужні обстріли російських окупантів майже повністю знищили місто, не залишивши можливість там безпечного укриття для українських військових.

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В британській розвідці відзначають, що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції на висоті в місті Лисичанськ після відступу від Сєвєродонецька. Водночас завдаючи успішних ударів глибоко в тилу противника, чим завдають значних втрат російським командним центрам.

За даними Міністерства оборони Великобританії, російські війська дедалі більше виснажуються, знижують боєздатність і досягли тактичного успіху лише під Сєвєродонецьком, незважаючи на розміщення основних елементів шести різних армій.

Зниження рівня бойової ефективності російських військ може мати негативні наслідки у довгостроковій перспективі.

Тактичний успіх над стратегічними перевагами

В британській розвідці відзначають, що аналогічно для отримання тактичної переваги, Росія поводиться і з застосуванням ракет. З 24 червня російські окупанти запустили надзвичайно велику кількість ракет по території України. При цьому використали вони ракети великої дальності, яку розробляли для поразки цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує витрачати їх у великій кількості для отримання тактичної переваги.

Мова йде про ракети X-22 (AS-4 Kitchen) ще радянського зразка та сучасні X-101 (AS-23a Kodiak).

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Водночас у Великій Британії підтвердили те, що ракети були випущені як з білоруського, так і з російського повітряного простору.

Бої за Лисичанськ та вихід на Бахмут

В Генштабі ЗСУ також підтверджують інтенсивність боїв за Лисичанськ. Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають.

На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка. Останній розміщений на трасі між Лисичанськом та Бахмутом.

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, надалі вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

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