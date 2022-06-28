Пока там есть только работники. Поэтому вероятный обстрел ТЭС кафирами является террористическим актом.
К теме Враг целый день обстреливал Криворожский район: есть раненые
Оккупанты анонсировали взрыв на Криворожской ТЭС
В ДТЭК рассказали, что министерство обороны России распространило информацию о наличии вооруженных людей на территории Криворожской ТЭС. Однако эта информация является абсолютным фейком.
Никакого вооружения на территории промышленного предприятия нет и никогда не было. На станции присутствуют только работники ТЭС, обеспечивающие ее работу,
– отметили в компании.
Российские оккупанты также сообщили, что украинские войска якобы "готовят провокацию" на электростанции. Ее планируют взорвать и обвинить Россию.
Заметьте, что ранее подобные новости министерство обороны России распространяло перед атаками своих войск. В частности, перед апрельским обстрелом вокзала в Краматорске.
"Подобные заявления должностных лиц страны-агрессора компания расценивает как оправдание возможности очередного террористического акта, организованного оккупационными войсками на объект гражданской инфраструктуры Украины", – добавили в ДТЭК.
Компания в очередной раз обратила внимание мирового сообщества на военные преступления России в Украине и целенаправленные атаки на готовящиеся объекты критической инфраструктуры.
Актуально Россия изменила стратегию ударов по Украине, – МВД
Война России с Украиной: последние новости
- Российским оккупантам удалось добиться незначительных успехов в Украине благодаря большому огневому превосходству и немалому количеству "пушечного мяса". В частности, они смогли закрепиться на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме этого, захватчики немного продвинулись в направлении Роты – Вершина.
- В то же время, россияне не прекращают обстреливать украинские города. Около обеда 27 июня они нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Захватчики запустили ракеты Х-22 с территории Курской области.
- По словам президента Владимира Зеленского, на момент попадания в здание торгового центра находилось более тысячи человек. В результате обстрела там вспыхнул масштабный пожар на площади примерно 10 тысяч квадратных метров.
- К сожалению, по состоянию на 2:00 28 июня уже известно о 16 погибших. Однако количество жертв и пострадавших может возрасти, ведь спасатели продолжают разбирать завалы.
Стоит посмотреть – пропагандист Соловьев соврал о пожаре в Кременчуге после удара российской ракеты: видео