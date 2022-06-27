Глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин заявил, что торговый центр сейчас полностью уничтожен. Чиновник опубликовал новое видео с места инцидента.

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Последствия ракетного обстрела ТРЦ "Амстор" в Кременчуге

На видео видно, что на месте ТРЦ остались сплошные руины. Спасатели занимаются разбором завалов, а поблизости стоят несколько пожарных машин. Вместе с тем огня в новом видео не видно – ранее в ОВА отмечали, что ситуация сложная, впрочем пожар не распространяется.

В Кременчуг прилетел "русский мир". ТРЦ "Амстор" в этом городе полностью уничтожен после ракетного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы,

- прокомментировал видео Дмитрий Лунин.

Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: все, что известно о трагедии