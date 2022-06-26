Детали рассказал Николай Лукашук – глава ДОР. Он добавил, что российские захватчики избивали по самому городу и его приграничным территориям.

Оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов", а вечером запустили ракеты

Целый день враг гнал по Зеленодольской общине Криворожского района. Из ствольной артиллерии и "Ураганов" кафиры накрывали и сам город, и его приграничные территории,

– говорится в сообщении.

По словам Лукашука, в течение дня двое граждан обратились к медикам с осколочными поражениями. Пострадавшим, отказавшимся от госпитализации, оказали необходимую помощь.

Кроме того, глава ДОР сообщил, что к вечеру к медикам обратился третий пострадавший. К счастью, жизни мужчины ничего не угрожает.

Также спасатели помогли маме и дочери выбраться из квартиры, в которой из-за обстрелов деформировались входные двери.

В результате обстрелов вспыхнул пожар

Лукашук подчеркнул, что на территории Зеленодольска в результате обстрела вспыхнул пожар. Также враг повредил:

несколько многоэтажек;

здание ДЮСШ;

почты;

дом культуры.

Также воронки и обломки от "Градов" зафиксировали в парковой зоне.

Ситуация на Днепропетровщине

Лукашук подчеркнул, что в течение дня на территории Днепропетровщины сигнал воздушной тревоги звучал несколько раз.

"Российская оккупационная армия – просто изверги. Все, что они умеют – это травмировать, разрушать, уничтожать. Обстреливать жилые дома, гражданские объекты и воевать против мирного населения", – говорится в сообщении.

В то же время Украина – более сильная. Лукашук заявил, что ни одно зло не сможет сломать государство, знающее, за что и за кого борется.

Потери врага

Российским оккупантам продолжают наносить урон. По состоянию на 26 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 850 ликвидированных россиянах . Также известно об уничтожении:

танков – 1532 (+21) единиц,

боевых бронированных машин – 3659 (+14) единиц,

артиллерийских систем – 764 единиц,

РСЗО – 243 (+2) единицы,

средств ПВО – 99 единиц,

Самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 184 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,

крылатых ракет – 139 (+2) единицы,

кораблей / катеров – 14 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) единицы,

специальной техники – 60 единиц.

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