Детали рассказал Николай Лукашук – глава ДОР. Он добавил, что российские захватчики избивали по самому городу и его приграничным территориям.
Оккупанты обстреляли Криворожский район из "Ураганов", а вечером запустили ракеты
Целый день враг гнал по Зеленодольской общине Криворожского района. Из ствольной артиллерии и "Ураганов" кафиры накрывали и сам город, и его приграничные территории,
– говорится в сообщении.
По словам Лукашука, в течение дня двое граждан обратились к медикам с осколочными поражениями. Пострадавшим, отказавшимся от госпитализации, оказали необходимую помощь.
Кроме того, глава ДОР сообщил, что к вечеру к медикам обратился третий пострадавший. К счастью, жизни мужчины ничего не угрожает.
Также спасатели помогли маме и дочери выбраться из квартиры, в которой из-за обстрелов деформировались входные двери.
В результате обстрелов вспыхнул пожар
Лукашук подчеркнул, что на территории Зеленодольска в результате обстрела вспыхнул пожар. Также враг повредил:
- несколько многоэтажек;
- здание ДЮСШ;
- почты;
- дом культуры.
Также воронки и обломки от "Градов" зафиксировали в парковой зоне.
Ситуация на Днепропетровщине
Лукашук подчеркнул, что в течение дня на территории Днепропетровщины сигнал воздушной тревоги звучал несколько раз.
"Российская оккупационная армия – просто изверги. Все, что они умеют – это травмировать, разрушать, уничтожать. Обстреливать жилые дома, гражданские объекты и воевать против мирного населения", – говорится в сообщении.
В то же время Украина – более сильная. Лукашук заявил, что ни одно зло не сможет сломать государство, знающее, за что и за кого борется.
Потери врага
Российским оккупантам продолжают наносить урон. По состоянию на 26 июня Генштаб ВСУ сообщил о 34 850 ликвидированных россиянах . Также известно об уничтожении:
- танков – 1532 (+21) единиц,
- боевых бронированных машин – 3659 (+14) единиц,
- артиллерийских систем – 764 единиц,
- РСЗО – 243 (+2) единицы,
- средств ПВО – 99 единиц,
- Самолетов – 217 единиц,
- вертолетов – 184 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 630 (+4) единиц,
- крылатых ракет – 139 (+2) единицы,
- кораблей / катеров – 14 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2564 (+4) единицы,
- специальной техники – 60 единиц.