Актуальное количество потерь россиян в живой силе и технике было обнародовано в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Но данные не являются точными из-за ожесточенности борьбы.
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Враг вторгся на нашу землю подло и цинично, поэтому и несет огромные потери. На 26 июня наши защитники уже ликвидировали 34 850 россиян.
Источник:Генштаб ВСУ
Актуальное количество потерь россиян в живой силе и технике было обнародовано в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Но данные не являются точными из-за ожесточенности борьбы.