В Генштабе Вооруженных Сил Украины рассказали актуальную информацию о ситуации на фронте. Наиболее упорные бои продолжаются на Востоке нашего государства.

Важно Ракетный удар по Николаеву, жертвы под завалами СТО в Днепре: основное за 126 день войны

Ситуация на Севере

На Волынском на Полесском направлениях Беларусь продолжает проверку боевой готовности своих войск. До 16 июля в Гомельской области продлится проведение собрания военнообязанных с организацией обучения.

С территории Беларуси сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине.

На Северском направлении кафиры удерживают в районе границы до 3 батальонно-тактических групп. Кроме того, продолжается обстрел Черниговщины и Сумской области с территории России. У границы с Сумщиной россияне развернули "Град", чтобы атаковать украинскую территорию.

Ситуация на Востоке

В Харьковском направлении россияне сосредоточились на удержании занятых позиций и пытаются вести воздушную разведку.

Основные усилия врага на Славянском направлении сосредоточены на штурмовых действиях, чтобы выйти на границы Богородичное – Краснополье, затем наступать на Барвенково и Славянск.

Кроме того, кафиры ведут штурмовые действия на Лисичанском и Бахмутском направлениях . Основной целью врага является оцепление города Лисичанск.



Ситуация на Востоке на 29 июня / Скриншот

На Лисичанском и Бахмутском направлениях россияне проводят наступательные действия. На последнем кафиры имеют частичный успех, закрепляются в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 возле Углегорской ТЭС. Русские усилились одной батальонно-тактической группой.

На Новопавловском направлении оккупанты также решили усилиться двумя опрокинувшими с других направлений батальонно-тактическими группами.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных наступательных действий кафиры не вели.

Ситуация на Юге

На Южнобужском и Таврическом направлении основные силы кафиры сосредоточили на удержании своих позиций, чтобы не допустить контрнаступление Вооруженных Сил.

На Криворожском направлении кафиры усилились одной батальонно-тактической группой. В то же время в Николаевской области россияне развернули дополнительную зенитную ракетную батарею С-300ВМ.