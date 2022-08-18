24 канал рассказывает историю колыбели Донбасса – украинского города Лисичанск и надеется, что вскоре он снова станет свободным.

Читайте История Украины: что читать, смотреть и слушать

Древняя история

Первые оседлые поселения на берегу Северского Донца на территории современного Лисичанска известны со времен Бронзового века – это были представители так называемой катакомбной культуры. Эти древние скотоводы облюбовали местные долины-балки, они были высокого роста и, похоже, первыми начали делать большие каменные скульптуры, ныне известные под общим названием "половецкие бабы", хотя до появления самих половцев еще было 3 000 лет.

Катакомбников сменили племена срубной культуры, позже здесь жили кочевники – киммерийцы, скифы, сарматы, аланы.

В середине первого тысячелетия уже нашей эры эти земли были под властью славян – антов, жили здесь также готы и гунны, впоследствии они стали родными для половцев, о которых уже можно что-то более или менее уверенно говорить, опираясь уже не только на археологию, но и на сведения летописей.

В средние века земли вокруг современного Лисичанска были частью большого "Дикого поля" – фронтира, где встретились интересы запорожских казаков, их донских коллег и крымских татар. С 16 века территория оказалась под влиянием и властью московитов (но не только – Крымское ханство считало территории современных Донецкой и Луганской областей своими), тем не менее, прошло почти 200 лет, чтобы "Дикое поле" превратилось из чемодана без ручки во что-то ценное.

Слобожанщина

В 17 веке на территории современного Лисичанска возникли несколько поселений-зимовщиков запорожцев. Одно из них – Лисичий Буерак или Лисичья Балка – дало название будущему городу. Почему балка (буерак) – понятно, вторая часть названия – обитание большого количества лис в этой местности.

Официальная история Лисичанска начинается в 1710 году, когда здесь была основана слобода украинских казаков. Хотя сообщения о поселке Лисичья Балка встречаются в источниках и раньше. На самом деле, к современному Лисичанску они имеют мало отношения, однако, кто же не любит прибавить себе лишних лет, вспомним, например, Киев, который в 1982 году отпраздновал свое "1500-летие", взяв дату основания просто с воздуха. Зато в случае Лисичьего Байрака имеем письменные упоминания и даже документы.

В слободе начали активно селить донских казаков, чтобы ассимилировать с лояльными к московитам украинскими казаками, сюда же переселялись украинские крестьяне, а также бежали жители Московии. Со временем слободы на Востоке Украины превратятся в военные поселения, а большая часть их жителей потеряют свободу.

К теме История Славянска: соль, казаки и вакцина от "русского мира"

В середине 18 века здесь появятся колонии переселенцев с Балкан – сербов, греков, болгар, хорватов и других народов, прибывших по приглашению царей из Османской империи. Они сформируют "Славяносербию" и станут основой Бахмутского гусарского полка, а их поселения или шанцы получат названия Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая Роты (о Третьей Роте, но о более поздних событиях, напишет свой известный роман Владимир Сосюра) – по месту размещения подразделений и их хозяйств (всего в полку их было 16).

Начало Донбасса

Будущий Лисичанск стал одним из первых поселений собственно Донбасса, ведь здесь начали промышленным способом добывать каменный уголь, что впоследствии стало основой экономики Донецкого угольного бассейна.

Именно в Лисичьей Балке или, может, в соседнем Приволье в 1695 или 1696 году останавливался Петр Первый, когда возвращался с Азовского похода, и произнес легендарную, но вряд ли реальную фразу о ценности угля.

Сей минерал, если не нам, то потомкам нашим зело полезен будет,

– Петр Первый или кто-то от его имени программирует историю Донбасса на несколько веков вперед.

В 1721 году в районе современного Лисичанска обнаружены залежи каменного угля. О нем было известно и раньше, ведь уголь просто выходил из земли в многочисленных балках Северского Донца, но с тех пор вопрос приобрел "государственный вес".

Промышленная добыча началась в 1795 году, ведь с появлением литейных заводов возникла необходимость собственно в угле. Занимался процессом шотландец французского происхождения Карл (Чарльз) Гаскойн, фамилия которого много что скажет фанатам романов Дюма (еще он известен своим масонством и считается основателем Луганска).

Рудник заложили возле Лисичьей Балки на землях крестьян из Третьей Роты – конечно, их никто не спрашивал. Рядом с рудником возникло поселение шахтеров. Оно и стало основой будущего города. Таким образом, при желании, датой основания Лисичанска можно считать и 1795 год. В начале 19 века в поселке проживали 556 человек.

Именно в Лисичанске впервые в российской империи был запущен процесс коксования каменного угля для плавки руды и чугуна на Луганском литейном заводе. Несколько лет Лисичанский каменноугольный рудник был единственным угледобывающим районом империи, а до 30-х годов 19 века здесь добывалось три четверти всего угля на Донбассе.

Первыми шахтерами Донбасса стали местные крестьяне, кроме того, сюда завезли переселенцев с Олонецких и Липецких заводов Московщины, а также рекруты и сосланные. Со временем, когда потребность в рабочих росла, в них насильственно превращали крестьян окрестных деревень. Напомним, с конца 18 века украинские крестьяне стали крепостными, то есть рабами – на языке того времени их называли "непременными рабочими" или приписными крестьянами.

Работа на шахте является чрезвычайно сложной и опасной и в наши времена, что же говорить о 18 или 19 веке. Фактически, это был "билет в одну сторону". Сколько погибло несчастных людей в шахтах и умерло в результате болезней, полученных на рудниках, не скажет никто. Вот такой страшной стала цена промышленного переворота в российской империи.

Лисичанская Бельгия

В середине 19 века Лисичья Балка постепенно исчезает из документов и превращается в село Лисичанское, которое становится признанным промышленным центром, в 1879 году поселок соединили с "большой землей" железной дорогой.

После неудачных экспериментов со строительством в Лисичанске чугунолитейного завода, которые стоили империи миллион рублей, россияне решили довериться профессионалам и пригласили развивать Донбасс находчивых иностранцев.

Лисичанск с разницей в 100+ лет / Фото gromadaskhid.com.ua

Также выяснилось, что в Лисичанском кроме угля еще есть немало полезных ископаемых. В 1892 году на деньги бельгийца Эрнеста Сольве и его компаньонов здесь построили Донецкий (от названия реки, а не города Донецк) содовый завод ("Донсода"), который стал лучшим в империи (во времена Януковича завод "порезали на металл" его новые российские владельцы – так завершилась более чем столетняя история предприятия).

Лисичанск как "Десятая провинция Бельгии" – смотрите видео:

Эрнест Сольве был изобретателем промышленного способа добычи соды и заработал на этом немалое состояние, его предприятие в Лисичанске фактически было монополистом в российской империи, а содовые предприятия Сольве в других странах давали ему мировую монополию.

После революции Сольве потерял свои активы в бывшей империи, но поскольку имел достаточно ума не держать все яйца в одной корзине, довольно легко эту потерю перенес. Фирма, основанная им, существует и ныне под названием Solvay S.A., – ее капитализация составляет миллиарды евро и компания находится среди лидеров химической промышленности не только Бельгии, но и всего мира.

Читайте также Фальсификатор истории: где, как и почему путин наврал в скандальной статье

С бельгийцами в Лисичанске связано немало. Кроме завода, это и церковь, больница, гимназия и жилые дома. К сожалению, большинство из этого наследия, которое известно в мире как "Лисичанская Бельгия" и является памятниками архитектуры, либо разрушено, либо находится в плачевном состоянии – "русский мир" вкупе с халатностью не жалеют никого.

Уничтоженное россиянами уникальное здание гимназии в Лисичанске / Фото Луганская ОГА:

Финальным аккордом стало уничтожение россиянами 2 мая 2022 года уникального здания гимназии. Сооружение, получившее почетное отличие "Бельгийское наследие за рубежом", сгорело после очередного обстрела россиян.

Красный период

После поражения УНР и победы большевиков советская власть хотела стереть память о "Лисичанской Бельгии", а все успехи индустриализации приписать себе. Сделано было действительно немало, но ценой тысяч человеческих жизней. До начала Второй мировой в Лисичанске работали 11 шахт, была построена Лисичанская ГРЭС, восстановлены другие стратегические предприятия, в частности "Донсода" и стеклозавод (бывший стекольный завод бывшего Ливенгофского общества).

Важно помнить День памяти жертв политических репрессий: как москва уничтожала Украину и украинцев

В 1920 году поселок Лисичанское стал уездным центром Донецкой губернии, за 5 лет поселение получило статус поселка городского типа, а в 1938 году Лисичанск стал городом новообразованной Луганской области.

После завершения Второй мировой Лисичанск продолжил развиваться как промышленный центр Востока Украины. Город стал частью крупной промышленной агломерации – вместе с Северодонецком, Верхним и Рубежным. В 1976 году в Лисичанске построили нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Во времена СССР не очень упоминали о роли в реализации проекта американского миллионера и авантюриста Арманда Хаммера (прадедушки нынешней звезды Голливуда Арми Хаммера, кстати, названного в его честь). Именно благодаря Хаммеру, его деньгам и таланту переговорщика СССР получил доступ к американским технологиям и оборудованию, которые были использованы при строительстве НПЗ.

Российский пряник

90-е годы прошлого века стали большим испытанием для города – экономические связи были разорваны, новые владельцы крупных предприятий желали иметь за лучшее синицу в руках, а потому либо "резали заводы на металл", либо продавали россиянам.

Легендарная канатная дорога в Лисичанске на "Донсоде", самая большая транспортная канатная дорога в Европе. Во времена Януковича российские владельцы завода ее "порезали на металл" / Фото Валерия Снегирева

Северные соседи массово скупали местные активы и всеми силами пытались замкнуть экономику города и области на себя. российской собственностью стали "Донсода", Лисичанский НПЗ, много местных шахт и др.

Дарить райскую жизнь местным жителям россияне не спешили, зато стремились выкачать как можно больше денег и ресурсов, взамен предложили местным российское телевидение и пропаганду, которая во всех бедах обвиняла Киев.

Вторая оккупация

В 2014 году Лисичанск впервые с 1943 года оказался в оккупации.

С февраля в городе фактически было безвластие, местная власть самоустранилась или перешла на сторону врага, там появились российские террористы под руководством местных коллаборантов Дремова и Мозгового, которые стали фактическими хозяевами города. 11 мая 2014 года сепаратисты провели в Лисичанске фейковый "референдум" и провозгласили город и всю агломерацию, в которой тогда жило более 400 000 людей, частью фейковой псевдореспублики в Луганской области.

Первые попытки украинских властей выбить террористов завершились фиаско и стоили многих жизней наших защитников. Лишь после того, как силы АТО накопили достаточно сил и ресурсов, 1 июля 2014 года украинцы перешли в контрнаступление на Донбассе, в результате чего образовался большой выступ, на горе которого был треугольник Рубежное – Северодонецк – Лисичанск.

Важно Освобождение Северодонецка: 7 лет после возвращения города

19 июля силы АТО начали крупную наступательную операцию на Донбассе, она получила название "Лисичанская операция". Украинцам противостояли боевики Мозгового и Дремова, батальон "Август" Александра Костина, наемники с Северного Кавказа (общее количество – до 1 500 человек).

Враг имел легкую бронетехнику, минометы, несколько гаубиц, а также много противотанкового вооружения. Это не была российская регулярная армия, а потому устроить организованное сопротивление враг не сумел. Сопротивление "сепаров" сломили украинская "арта" и РСЗО, а бронетехника и пехота довершили дело – враг быстро покинул Рубежное и Северодонецк и был блокирован в Лисичанске. Лидеры боевиков – Костин, Дремов и Мозговой – сбежали, а попытки прислать подкрепление были пресечены украинскими артиллеристами.

23 июля 2014 года начался штурм Лисичанска: с севера в город зашла БТГр 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, с востока, со стороны Северодонецка – БТГр 51-й бригады и 21-я бригада Нацгвардии, с юга – БТГр 95-й бригады, с запада – БТГр 24-й бригады и две штурмовые роты добробата "Донбасс".

Бои за город были короткими, но тяжелыми – за 2 месяца хозяйничанья в Лисичанске боевики создали довольно мощную оборону: главные дороги были перекрыты бетонными блоками, на крышах и верхних этажах домов устроили пулеметные и снайперские точки. Посреди дворов встали минометы. Судьба битвы за Лисичанск была решена, когда украинские БТГр соединились – наши воины просто обошли крупные и хорошо укрепленные транспортные артерии города, в то же время, используя знания местности, взяли под контроль маленькие улочки, чем парализовали сопротивление.

Умирать за Лисичанск "сепары" не захотели, а потому начали бежать из города через поля на украденных у местных машинах. 24 июля в городе продолжалась зачистка, а уже в 22:20 по Киеву над Лисичанском взвился сине-желтый флаг.

Исторические кадры июля 2014 года – освобождение Лисичанска от оккупантов:

За освобождение Лисичанска от российских наемников отдали жизни командир воинской части 3011 Нацгвардии Украины генерал-майор Александр Радиевский (погиб от пули снайпера), полковник Павел Сницар, солдат Игорь Коцяр, герои 24 отдельной механизированной бригады – майор медицинской службы Сергей Рокицкий, солдат Павел Лейба и подполковник, начальник противовоздушной обороны 51 отдельной механизированной бригады Василий Спасенов.

Третья оккупация

Лисичанск был освобожден 24 июля 2014 года и он получил почти 8 лет относительно мирной жизни. Она прервалась 24 февраля 2022 года.

Весной и в июне Лисичанск стал местом тяжелых боев – россияне, не имея способности к цивилизованной войне, использовали бесчеловечную тактику – квартал за кварталом уничтожали Лисичанск с помощью своей артиллерии, а потом снова и снова гнали в лобовые атаки несчастных "мобиков" – фактически своих заложников.

Переселенка из Лисичанска об обстрелах и выезде из города – смотрите видео:

В начале июля 2022 года город пришлось покинуть – Лисичанск в третий раз за последние 100 лет оказался в оккупации​.

Сейчас в Лисичанске осталось чуть более 10 000 жителей, более 60% города разрушено, централизованные коммуникации уничтожены, как и целые кварталы, город поделен врагом на секторы фильтрации, россияне и их прокси грабят и мародерят все, что уцелело в обстрелах.

россия захватила Лисичанск, однако, не покорила его и дух его жителей – город еще восстанет из руин и будет отстроен за счет тех же россиян. россия заплатит за свои преступления и это произойдет быстрее, чем кажется.

Город не стал тылом для врага, нет ни одного места в Лисичанске, где бы россияне чувствовали себя в безопасности. ВСУ совсем рядом и город непременно будет освобожден от оккупантов.

Лисичанск будет жить, ведь Лисичанск – это Украина.

ВСУ покинули Лисичанск после тяжелых боев – смотрите видео: