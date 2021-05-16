Уже больше десяти лет в Украине каждое третье воскресенье мая вспоминают жертв политических репрессий в СССР. В этом году памятный день приходится на 16 мая.

В 20 веке украинские земли превратились в полигон социальных экспериментов, которые проводили руководители новой версии российской империи – СССР. Жертвами тоталитарного коммунистического режима стали миллионы людей, а последствия советской евгеники, к сожалению, до сих пор оставляют заметный след в Украине.

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Почему большевики развязали террор

Советское государство держалось на терроре и пропаганде. Репрессии были главным средством государственного управления в государстве большевиков. Благодаря этому они сначала покорили, а в дальнейшем держали огромную страну в повиновении.

После того, как люди поняли, что те популистские обещания, благодаря которым Ленин и ко пришли к власти, не будут выполнены, террор стал главным инструментом для масштабных социальных экспериментов.

Большевики планово и централизованно уничтожали целые социальные слои, проводили этнические чистки – именно под таким углом стоит рассматривать инспирированный большевиками Голод.

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Конечной целью было создание нового типа – советского человека, который был лишен национальности и должен был быть послушным, управляемым и фанатичным.

Сталин – один из палачей украинского народа:

Еще одним аспектом репрессивной политики СССР было создание в результате террора большой массы практически дармовой рабочей силы, которая работала бы на крупных стройках и реализовывала масштабные проекты Кремля. Благодаря террору людей сгоняли на Донбасс, Кузбасс, в Сибирь и Среднюю Азию. Благодаря фактически рабскому труду и американским технологиям в СССР была создана мощная промышленность и гигантская армия.

Сталин был действительно одним из самых кровавых диктаторов в истории, однако он не был архитектором советского террора. На репрессии была запрограммирована вся советская власть – еще Лениным и его соратниками. Сталин был лишь последователем и учеником Ленина, который старательно реализовывал его планы. Возможно, жертв было бы еще больше, если бы в годы так называемой "гражданской войны" не погибли фанатики-большевики, такие как Свердлов и другие, а к власти в 20-е годы не пришли приспособленцы во главе со Сталиным, который устранил Троцкого. На фоне последнего Сталин даже выглядел неким либералом.

Как Украина пострадала от репрессий

После разгрома УНР и советской оккупации украинские земли на долгие годы оказались под властью Москвы. Большевики ввели здесь свою администрацию и порядки, а также начали реализовывать в Украине свои эксперименты.

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Большой террор, как принято называть трагические события 1937 – 1938 годов, на самом деле не был единичным явлением. Репрессии применялись советской властью на протяжении всего ее существования – и в 1919-м, и в 1989-м. Поэтому стоит говорить о "волне террора", когда в зависимости от времени его интенсивность увеличивалась или уменьшалась. Собственно, на репрессиях СССР и держался, и развалился, когда власть больше не решалась проливать кровь своих граждан. С годами менялись формы и методы, но суть оставалась той же.

Украина за годы советской оккупации прошла через красный террор времен "гражданской войны", военный коммунизм, коллективизацию, голодоморы, чистки и охоту на "врагов народа", депортации и другие преступления.

В результате советского эксперимента изменилась сама социальная структура страны, были уничтожены целые прослойки и слои населения, изменены сознание и психика людей.

Сколько украинцев погибло

Количество жертв коммунистического террора в Украине, к сожалению невозможно посчитать.

Известно, что за годы так называемого "Большого террора" в 1937 – 1938 годах в СССР были осуждены почти 200 000 человек, треть из них были расстреляны, остальные – попали в лагеря ГУЛАГа. Впрочем, это лишь верхушка айсберга.

Миллионы погибли от голода, десятки тысяч людей были расстреляны, сотни тысяч прошли тюрьмы, ссылки, лагеря, принудительно подверглись психиатрическому лечению, потеряли права на профессию, не могли исповедовать свою веру и подверглись преследованиям из-за убеждений.

Все они – жертвы коммунистического режима, Часто – безымянные.

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Кто и как убивал людей

Это жертвы так называемых "троек" и "двоек" – они были замучены и убиты вопреки даже законам СССР. Никакого суда над ними не было, жертва не имела права на адвоката, решения "троек" выносились тайно, они были окончательными и не подлежали обжалованию.

Массовые убийства в СССР были поставлены на поток – расстрелы обычно проводились во дворах тюрем, в подвалах НКВД или непосредственно перед захоронением.

Убийцами были сами сотрудники НКВД. Некоторые из них вскоре повторили судьбу своих жертв, но были и такие, кто прожил долгую жизнь, сделал карьеру и никогда не был наказан за свои преступления.

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Изначально для массовых захоронений выделялись спецучастки кладбищ. В пик репрессий с целью скрыть масштабы преступления энкавидисты изменили эту практику. Во фруктовых садах, парках, пригородных лесах выкапывались траншеи для захоронений, часто трупы засыпались негашеной известью.

Убивали людей выстрелом в затылок или в первый шейный позвонок. Инструментом убийства, как правило, был пистолет "наган" – он был простым и надежным, имел хорошую убойную силу и, главное, слабая отдача позволяла палачам экономить силы. Ведь убивать приходилось иногда по несколько сотен человек за раз. Например, в ночь 19 мая 1938 года в Киеве были расстреляны 563 человека.

Быковнянский лес – место преступления

Трагическим символом преступлений коммунистов стал Быковнянский лес под Киевом. Это самое большое в Украине место массовых захоронений жертв политических репрессий. Быковнянский лес как объект "специального назначения" использовался органами НКВД УССР в течение 1937 – 1941 годов. По разным данным, там были захоронены тела от 15 до свыше 100 тысяч человек.

Сейчас уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных там людей. В Быковнянском лесу похоронены художники Михаил Бойчук, Василий Седляр, София Налепинская, Николай Ивасюк, Николай Касперович, Иван Падалка, писатели Майк Йогансен, Михаил Семенко, Вероника Черняховская, Мирослава Сопилка, Иван Маловичко, Яков Водяный, Юрий Вухналь, Яков Савченко, Степан Бен, ученые Александр Асаткин, Игнат Ручко, Петр Супруненко, Юрий Ткаченко, Иван Мироновский, Александр Пучкивский, Владимир Билый, актеры и режиссеры Борис Дробинский, Януарий Бортник, Сергей Каргальский, Кирилл Гетман, Иосиф Ижакевич, музейщики Федор Козубовский, Неонила Заглада, Лидия Шульгина, Трофим Тесля, церковные деятели – Василий Липковский, Ефим Калишевский, Марко Грушевский, Юрий Михновский и другие невинные люди.



Вечная память / фото – ua.bykivnya.org

О захоронениях в Быковнянском лесу стало известно в 1941 году – нацисты после оккупации Киева использовали этот факт, чтобы разоблачить преступления коммунистов. Конечно, в собственных целях. После окончания Второй мировой войны советская власть до последнего скрывала правду и, как и в случае с Катынью, "повесила" жертв на гитлеровцев. Даже в 1987 году, когда СССР доживал последние дни, специальная государственная комиссия снова заявила, что в Быковне похоронены жертвы нацистов. Только в 1989 году было признано, что это – жертвы сталинских репрессий.

Правда о Быковнянской трагедии:

После обретения Украиной Независимости место массовых казней стало мемориалом, а с 2006 года "Быковнянские могилы" получили статус заповедника национального значения.

Быковнянский лес стал местом памяти, где традиционно чтят жертв политических репрессий коммунистического режима.

Другие места массовых захоронений

К сожалению, Быковнянский лес – лишь одно из многих таких мест. Массовые казни и дальнейшие тайные захоронения жертв коммунистов происходили и во многих других местах.

Сейчас в Украине известны почти 20 крупных мест массовых захоронений репрессированных.

Это Рутченково поле (Донецк), район Парка культуры и отдыха (Винница), Пятихатки (Харьков), Католическое кладбище (Умань), Еврейское кладбище (Черкассы), село Халявин (Черниговская область), Второе христианское кладбище (Одесса), 9-й км Запорожского шоссе (Днепр) и другие.

Тюрьма на Лонцкого – место массовых казней жертв коммунистического режима во Львове:

В Западной Украине после 1939 года тоже появились места массовых захоронений, в частности урочище Демьянов лаз (Ивано-Франковск), урочище Салина (Львовская область), Тюрьма на Лонцкого (Львов).

Кроме этого места массовых захоронений репрессированных есть в каждом областном или районном центре, или же вблизи них.

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Убивали украинцев и в других местах за пределами современной Украины. 27 октября – 4 ноября 1937 года в урочище Сандармох в Карелии были расстреляны сотни людей – цвет украинской культуры и интеллигенции. Там погибли Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марко Вороной, Валерьян Пидмогильный, Мирослав Ирчан, Александр Бадан-Яворенко, Сергей Грушевский, Владимир Чеховский, Антон Крушельницкий и многие другие.

Реставрация тоталитаризма на оккупированных территориях

На временно оккупированных Россией украинских территориях сейчас происходит возрождение культа Сталина и толерантности преступлений советского режима.

Оккупанты активно подражают традиции НКВД – практикуют внесудебные казни и пытки, возродили практику концлагерей ("Изоляция" в Донецке), массово нарушают права человека и культивируют расовую нетерпимость и преследования по национальному признаку.

Неосталинизм в ОРДиЛО:

Почтение памяти жертв

Сейчас в Украине память жертв коммунистов чтят на государственном уровне. Преступления советской власти осуждены, а сама коммунистическая идеология – вне закона.

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Жертв СССР в Украине чтят в каждую четвертую субботу ноября (День памяти жертв Голодомора) и каждое третье воскресенье мая (День памяти жертв политических репрессий коммунистического режима).

Украинцы не забыли преступления тоталитаризма. Вечная память всем жертвам репрессий.