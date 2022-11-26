Геноцид как государственная политика России

Голодомор 1932 – 1933 годов – Страшная страница мировой истории. Долгое время ужасные события замалчивались, убийцы и их потомки и наследники сделали все, чтобы стереть память об огромных потерях. 24 канал вспоминает, как распад СССР разрушил заговор молчания и открыл ужасные факты.

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Истории, рассказанные живыми свидетелями Голодомора , шокировали, а еще больше шокировали циничные документы советской власти о механизмах создания искусственного голода. К сожалению, большинство документов до сих пор хранятся в России под грифом "секретно". Однако документы, доступные историкам четко указывают – это был спланированный геноцид, жертвами которого стали миллионы людей.

Миллионы жертв. Точного количества убитых и замученных голодом людей не знает никто. Историки называют цифру от 3 до 7 миллионов, некоторые указывают на возможное количество жертв в 10 миллионов человек. Воспоминания очевидцев изображают инфернальную картину со сценами каннибализма, горами мертвых тел вдоль дорог и вокруг городов, расстрельные команды и отряды карателей.



Полицейская коляска забирает бездомных и голодающих детей в Харькове авторская подпись Вайтинга Уильямса, размещенная в его статье о Голодоморе в Украине в журнале Answers в феврале 1933 года). Фото сделано в августе 1934 года / Whiting Williams Photographs / Western Reserve Historical Society

Разум отказывается осознавать эти страшные цифры. Миллион погибших, два, семь, десять. Для большинства людей это абстракция. Трудно вообразить, что кто-то способен убить столько людей. собственных граждан. Однако это было сделано. Миллионы обрекли насмерть. И сделали это носители так называемой "великой русской культуры", ценители Пушкина, Толстого и Достоевского. Сейчас их потомки стряпают по мирным домам в Херсоне и убивают людей, которых несколько месяцев назад сами провозгласили своими согражданами, а до этого — "одним народом".

"Братские могилы для голодающих" (авторская подпись). Окрестности Харькова, 1933 год. Alexander Wienerberger

Как и почему

Марксисты объясняли геноцид украинского народа классовой войной. Однако это не так. Фактически Голодомор был продолжением колониальной войны имперской России против Украины, целью которой было покорение украинского народа и его ассимиляция.

Украинцы, получившие свободу во время революции, не покорились большевикам даже после очередной потери государственности. Сопротивление продолжалось все 20-е годы и в начале 30-х. Его центрами стали деревни и хутора. Украинцы отчаянно не повиновались коллективизации и не желали идти рабами на "ударные строительства" первых пятилеток.



Дома, в которых жили рабочие "Днепрогэса" / Фото 1932 года. James Abbe / James Abbe Archive

В ответ на это Россия прибегла к собственной версии "окончательного решения" украинского вопроса. Убила миллионы и якобы покорила десятки миллионов украинцев.

Якобы, потому что Украина не покорилась. Не отказалась от геноцидных практик и Россия – новый Голодомор россияне устроили в Украине в 1946 – 1947 годах (его жертвами стали более миллиона человек). Цель нового преступления – та же, покорение украинцев.



1943 – 1944 годы / ЦГКФФА Украины имени Г. С. Пшеничного

Украинцы продолжали борьбу с оккупантами, даже когда ситуация казалась безысходной. Ареной сопротивления стали консульство СССР во Львове 21 октября 1933 года и Львовский окружной суд, впоследствии украинские леса и горы, позже – кухни коммуналок, а иногда – сибирские и мордовские лагеря, и наконец – гранитная лестница Майдана в Киеве, носящая ныне имя Независимость.

Новая угроза

Украина восстановила собственную Независимость в 1991 году для того, чтобы больше никакой тиран не убивал миллионы украинцев. К сожалению, в 21 веке Российская империя в своем новом воплощении под названием "Российская Федерация" снова развязала войну против Украины и начала геноцид украинского народа. Иначе, похоже, россияне и не умеют.

Обратите внимание! Дед Путина по имени Спиридон был поваром Ленина и Сталина. Когда-то вокруг этого факта разгорелась целая война в русском сегменте Википедии. В итоге статью про повара кровавого тирана, чей внук стал также кровавым тираном, удалили как "неважную".



В то же время история доказала, что "не важного" не существует, ведь это позволяет проследить связи между прошлым и современностью. Именно так, ведь нынешний властитель России продолжает совершенствовать практики, начатые Лениным и Сталиным.





Сегодня Россия стирает в пепел украинские города и убивает мирных людей. Уничтожение гражданских домов и так называемого "мирняка" — это части русской военной стратегии и база её побед. Так было при Сталине, так повторилось уже при Путине в Чечне, Сирии и Украине.

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Массовые депортации населения – не вымысел Путина. Эти геноцидные практики были отработаны еще в СССР, когда целые народы стали жертвами тирана. Речь о печально известных операциях "Висла" и "Запад", депортации крымскотатарского народа, чеченцев и ингушей. В 2022 году Россия депортировала более миллиона украинцев, а также поставила на конвейер похищение украинских детей, более того, даже не скрывает этого.

Россия не была бы собой, если бы не разыграла в 2022 году карту голода. На этот раз россияне решили масштабировать Голодомор на весь мир и устроили блокаду украинских портов в Черном море. Если бы эта людоедская стратегия сработала – новый искусственный голод мог бы распространиться уже не на десятки миллионов людей, как в 1932-1933, а на сотни миллионов.

Россия снова пытается повторить геноцид и убить украинцев / фото ОП

К счастью, Россия получила унизительную оплеуху в Черном море, а ее план хлебной блокады провалился. Впрочем, в Кремле придумали новый способ осуществления геноцида – враг в настоящее время беспощадно уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру Украины и пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу в украинских городах и селах. Россия хочет, чтобы украинцы провели зиму без света, тепла и воды. То есть, вместо голодной смерти для украинцев навязывает холодную смерть.

Украина не одна

К счастью, в отличие от страшных событий Голодомора, Украина сейчас не одна. Россия в 21 веке осуществляет геноцид в режиме онлайн и сейчас каждый человек по доброй воле может увидеть преступления россиян против человечности в Украине своими глазами. 90 лет назад это мог сделать разве что бесшабашный Гарет Джонс, ныне – каждый, кто имеет доступ к интернету.

Даже Папа Римский Франциск вынужден был забыть о "великой русской культуре" и посмотреть правде в глаза. В настоящее время он уже не говорит, что агрессию против Украины спровоцировал абстрактный "Запад", а прямо сравнивает геноцид России Путина и геноцид России Сталина во время проповеди в Ватикане на площади Святого Петра.

В эту субботу (26 ноября) отмечается годовщина ужасного геноцида, Голодомора, истребление голодом 1932 – 1933 годов, который был искусственно вызван Сталиным. Давайте помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за всех украинцев, детей, женщин, стариков, которые сегодня страдают как мученики от агрессии,

– Папа Римский выбирает сторону добра 23 ноября 2022 года.

В отличие от событий 1932 – 1933, весь мир объединился ради Украины и делает все, чтобы Россия не победила. В настоящее время международное сообщество поняло, что война в Украине является продолжением национально-освободительной борьбы нашего народа, а Голодомор был ее трагической страницей. Именно поэтому, накануне парламенты Ирландии, Молдовы и Румынии признали Голодомор актом геноцида украинского народа, в ближайшее время сделает немецкий Бундестаг.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Это означает, что цивилизованный мир сделал выводы и не повторит ошибок. И тех, о которых горечью и грустью вспоминал в своем стихотворении "Помни" ("Европа молчала") Александр Олесь, и тех, что были совершены в 2014-м и накануне вторжения в 2022-м.

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Украина также выучила уроки поражений и трагедий 20 века и сделала выводы. Украина не покорилась россиянам, даже когда наши союзники давали нам несколько недель на сопротивление, обещали приютить где-то у себя президента Украины и не желали давать тяжелое оружие, чтобы не разозлить тирана. Украинцы имели на это собственное мнение – и тиран получил по зубам под Киевом, а затем и под Харьковом, на Донбассе и в Херсоне. Россия потеряла репутацию крепкой силы, большую часть армии и экономики. Ее будущее пасмурное, ближайшие поколения россиян точно будут жить в нищете безо всяких перспектив.

Украина помнит / фото – 24 канала

Россия проигрывает войну и сейчас едва ли не единственная ее надежда – геноцид мирного населения Но украинцев уже не запугать и не покорить. Сейчас украинцы понимают, что должны быть сильными и едиными. Только тогда возможна победа над извечным врагом. И станут невозможны новые геноциды.

Смерть врагам! Вечная память жертвам русского геноцида