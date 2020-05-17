Зеленский почтил память жертв политических репрессий: фото

В День памяти жертв политических репрессий Владимир Зеленский посетил Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы". Президент возложил цветы к братской могиле, а также установил лампаду и почтил память жертв тоталитаризма у центрального монумента мемориала "Быковнянские могилы".

Також Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака польських поховань. Про це повідомили на сайті президента. Важливо День пам’яті жертв політичних репресій: шокуючі факти про Великий терор Володимир Зеленський наголосив, що сучасні та наступні покоління повинні зробити все задля неповторення подібних злочинів. Шокують колосальні масштаби злочинів та їхня антигуманна природа. Абсолютно чужа як законам нормального людського буття, так і суспільному устрою цивілізованого світу. Тоталітарна машина без вагань знищувала на своєму шляху людські життя та долі,

– заявив президент. Він також наголосив, що у незалежній Україні життя та здоров'я громадян завжди буде безумовним пріоритетом. У пам'ятних заходах також взяв участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Зеленський вшанував пам'ять жертв політичних репресій / Фото зі сайту Президента України Більше про те, що треба знати про масові політичні репресії – читайте у матеріалі 24 каналу.