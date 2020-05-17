День памяти жертв политических репрессий: шокирующие факты о Большом терроре

В Украине 17 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий. В третье воскресенье мая вспоминают жертв Большого террора, политических репрессий СССР. О трагических событиях в истории Украины, к которым привел коммунистический террор, – читайте в материале 24 канала.

В 1937 – 1938 годах по инициативе руководства СССР, в том числе и Иосифа Сталина, была развернута масштабная кампания, которая впоследствии получила название Большой террор. Кампания была направлена на массовые репрессии граждан для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, для запугивания населения, отмечает Украинский институт национальной памяти.

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Последствием коммунистического террора стало массовое уничтожение политической, научной и художественной элиты на территории Украины.

Большой террор – история

За период Большого террора на территории СССР коммунистическая власть осудила 198 918 человек. Около двух третей – были приговорены к расстрелу, а остальные – отправлены в тюрьмы и лагеря. Освобождены были всего 0,3% (около 600 человек).

По замыслу Сталина, за один год репрессий должен был утвердиться авторитарный стиль руководства и завершиться двадцатилетняя борьба с "социально-враждебными элементами".

Приказы Иосифа Сталина, которые узаконивали репрессии

Официально началом Большого террора стал оперативный приказ НКВД СССР № 00447 "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" за 30 июля 1937 года. Он был утвержден ЦК ВКП(б) уже на следующий день. Но приказы, переписки и телеграфы НКВД свидетельствуют, что к массовым репрессиям готовились еще раньше, а приказом их только формализовали.

Также был приказ №00447, которым вводились лимиты (планы) на наказание граждан:

приговоры по I категории означали "расстрел";

по II категории – заключение в лагерях ГУЛАГ (на русском: Главное управление лагерей) НКВД СССР.

Власть установила лимит для УССР на "расстрел" – 26 150 человек. Но в январе 1938 года его увеличили до 83 122 человек. В Москву с просьбой о дополнительных лимитах неоднократно обращались наркомы внутренних дел УССР – Израиль Леплевский и Александр Успенский.

Израиль Леплевский (слева) и Александр Успенский (справа) / Коллаж 24 канала

Еще до начала действия оперативного приказа "О репрессировании бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов" особое внимание было обращено на "чистку" партийных рядов и органов безопасности. Эта "чистка" должна была обеспечить в дальнейшем безоговорочное выполнение репрессивных директив центра.

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Массовые аресты начались в июне 1937 года. А 10 июля 1937 года политбюро ЦК КП(б)разослало по областям УССР указание о формировании внесудебного репрессивного органа – "троек". Эти органы создавались для упрощения процедуры осуждения, в их состав входили:

начальник областного НКВД;

областной прокурор;

первый секретарь областного или республиканского комитета ВКП(б).

Вообще, существование "троек" и других внесудебных репрессивных органов полностью противоречило советскому законодательству и Конституции 1936 года.



Во время Большого террора расстреляли свыше 83 тысяч человек / Фото: vkursi.te.ua

Пытки арестованных: как "выбивали" признание

Те, кого арестовывали, были лишены права на защиту или обжалование приговора. Следователи использовали психологические издевательства и бесчеловечные пытки, чтобы "выбить" из арестованных нужные показания.

Вскоре, в 1937 году появилось разрешение, которое позволяло использование методов "физического воздействия на подозреваемых", а точнее пыток. Случаи неправомерного осуждения считались вполне допустимыми и оправдывались пословицей "лес рубят – щепки летят".

Результаты эксгумации тел и воспоминания палачей-энкавэдэшников свидетельствуют о том, что стреляли из револьверов системы "Наган". Наган считался достаточно мощным для нанесения смертельного ранения, а несильная отдача берегла силы палачей при массовых расстрелах. Выстрелы, как правило, были в затылок или в первый шейный позвонок.

Большой террор по указанию высшего партийно-советского руководства 17 ноября 1938 года – свернули. ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР было принято постановление "Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия", которым "ориентировали правоохранительные органы на прекращение "большой чистки" и восстановление элементарной законности. После этого, началась ликвидация самих организаторов и исполнителей Большого террора.

Реабилитация жертв Большого террора

Незаконность Большого террора признали после смерти Сталина, когда в годы "оттепели" провели частичную реабилитацию репрессированных. Реабилитационные процессы в 50-х – 60-х имели ограниченный характер, большинство граждан не получили полной реабилитации, а их права не были полностью восстановлены.

Законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганд их символики", Украина в 2015 году осудила преступные действия коммунистического тоталитарного режима.



Большое количество пострадавших от репрессий реабилитировали в 2018 году / Фото: kivadm.gov.ua

Верховная Рада в 2018 году проголосовала за закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917 – 1991 годов". Он позволил расширить круг лиц, которые подпадают под реабилитацию.

В законе прописано, что под реабилитацию попадают такие категории:

Лица, которые были наказаны внесудебными органами, автоматически реабилитируются.

Право на реабилитацию получают те, кто боролись за независимость Украины с оружием в руках.

Люди, которые будучи заключенными, принудительно были помещены в психиатрическое учреждение или в трудовую армию.

Также те, кто остался без имущества из-за "экспроприации" или "раскулачивания", или же был депортирован по национальному признаку.

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Места массовых захоронений жертв политических репрессий: список

Быковнянское захоронение жертв – является одним из крупнейших на территории Украины. Сейчас уже установлены имена более 19 тысяч расстрелянных граждан;

Рутченково поле в Донецке;

район Парка культуры и отдыха в Виннице;

Пятихатки в Харькове;

в Умани на Католическом кладбище;

Еврейское кладбище в городе Черкассы;

село Халявин на Черниговщине;

Второе христианское кладбище в Одессе;

Девятый километр Запорожского шоссе в Днепре.

На территории Западной Украине места массовых захоронений появились после 1939 года: