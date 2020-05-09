Массовые изнасилования Красной Армии: как пропаганда учила ненавидеть не только немцев

С 22 июня до 6 декабря 1941 года на немецко-советском фронте в плен попали 3 миллиона 800 тысяч солдат Красной Армии. Победа над Третьим Рейхом имела другую сторону, о которой победители старались как можно дольше молчать.

Подробнее о преступлениях освободителей Красной армии в отношении гражданского населения Европы, массовых изнасилованиях и мародерстве – читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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В течение первого года войны с вчерашним союзником Красная армия была деморализована и обескровлена. Чтобы поднять боевой дух войска, советская пропаганда запускает ряд месседжей, которые дегуманизируют врага. В июле 1942 года в печати появилось стихотворение Константина Симонова "Убей его!" и статья Ильи Эренбурга с еще более лаконичным заголовком – "Убей!"



​Статья Ильи Эренбурга / Фото livejournal.com

С поставленной задачей пропаганда справилась. Посеянные зерна "священной ненависти" добавляли ярости в борьбе.

Немцы намеренно обесчеловечивались, то есть превращались или в монстров, или их приравнивали к бешеным собакам, показывали как-то комично. То есть, фактически, аллюзия к событиям на Востоке Украины в 2014 году,

– отметил заведующий сектором военно-исторической политике при Минобороны Украины Василий Павлов.

Ненависть выводили на первое место, а врагов, на которых надо сбросить вал мести, – указывала партия и товарищ Сталин, которые сами еще недавно творили зверства в отношении народов, покоренных русскими большевиками. Слепая пропаганда запустила разрушительные механизмы, выпустившие на волю самых страшных демонов человеческой души.

Смотрите фото постеров пропаганды Красной армии:

Массовые изнасилования

Эксперты говорят, что проявлением этого стали советские военные преступления, прежде всего против лиц женского пола – массовые изнасилования.

Обычно хроники того времени фиксировали триумфальные встречи красноармейцев. Время, проведенное под знаком свастики, для большинства был роковым. Поэтому от замены немецкой администрации на советскую ожидания были большие. Тем большим и болезненным было разочарование гражданского населения "освобожденных территорий", когда "освободители" оказывались ничем не лучше, чем нацисты.



Советские солдаты совершали военные преступления / Фото Getty Images

Историки сообщили, что было большое количество жертв среди мирного населения Германии, Австрии и других стран, которые не входили в состав Советского Союза. Количество изнасилованных женщин до сих пор не подсчитали. Речь идет о миллионах изнасилованных женщин только в Германии.

Это совсем не означает, что Красная Армия была армией насильников. Но массовая пропагандистская кампания в тылу и на фронтах учила ненавидеть не только немцев. Многие военнослужащие считали, что как победители они могут позволить себе все, в том числе и произвол в отношении местного гражданского населения. Террор и депортации населения Украины, Крыма, Прибалтики тому подтверждение.

Битва за Будапешт

В декабре 1944 Красная Армия начала битву за Будапешт, которая длилась почти полтора месяца. В ней погибло до 80 тысяч советских солдат и свыше 90 тысяч немцев и венгров. После битвы началась большевизация страны, которой приходилось искупать союз с Третьим Рейхом.

Цена была высокой – 10 % населения Будапешта были изнасилованы – это почти 50 тысяч женщин разного возраста и разного социального статуса. После битвы за Венгрию на территории всей страны было зарегистрировано 400 тысяч женщин, зараженных венерическими болезнями через изнасилование.

Апогеем жестокого отношения к гражданским были события, что случились после пересечения Красной Армией границ Третьего рейха. Началась волна ограблений и изнасилования женщин.

Битвы за Восточную Пруссию и Померанию

Дегуманизация немцев сделала свое дело. Для многих фронтовиков желание мести служило оправданием поведения, которое при других обстоятельствах, в мирной жизни регулируется уголовным кодексом. Особое место на карте злоупотреблений красноармейцев занимали события во время битвы за Восточную Пруссию и Померанию.

Резня, учиненная советскими солдатами в Немерсдорфе, была задокументирована представителями нейтральных стран. Когда вскоре немцы отбили село, то они обнаружили 30 замученных гражданских, среди них старики и дети, а тела женщин имели признаки изнасилований.

После того, как Красная армия захватила концлагерь Равенсбрук, за 90 километров от Берлина, советские солдаты изнасиловали уцелевших жертв концлагеря. Среди них и девушек, силой вывезенных на принудительные работы. С другой стороны, советское командование поддерживало идею добить врага не только физически, но и психологически.



Девушки, силой вывезенные на принудительные работы в Германии / Скриншот из видео

Новая волна мародерства

После того как Красная армия вступила на территорию Германии, был приказ военнослужащим действующих фронтов относительно пересылки личной почты. Это подтолкнуло волну мародерства. Раз в месяц можно было послать домой одну личную посылку. Но на территорию СССР передавали мебель, ковры и даже рояли.



Сколько военнослужащие могли присылать посылок / Скриншот из видео

То, что злоупотребление силой советской армии не было исключением во время фронтовой дороги до Берлина, говорят случаи, где к мародерству причастны высшие командующие. Среди именитых мародеров в погонах – один из родоначальников победы Георгий Жуков, генерал-лейтенант Константин Телегин, который получил 25 лет в концлагере за отправленный домой эшелон с трофеями.



Георгий Жуков и Константин Телегин / Коллаж 24 канала

Беспредел солдат был следствием желания отыграться на гражданском населении за комплекс неполноценности. Европа, даже в руинах, вызвала восторг и агрессию одновременно. Берлин превратился в ловушку для гражданских.

Более 4 тысяч красноармейских офицеров и гораздо больше солдат осудили за изнасилование. Но были и те, которые пытались это остановить, которые спасали немок и детей. Масштабы изнасилований немок впечатляют. Чаще всего историки называют потрясающее количество жертв советских войск – 100 тысяч женщин в Берлине и 2 миллиона на территории Германии.

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Обуздать волну насилия в отношении гражданских удалось только через 2 года – зимой 1947-1948 годов, когда советская оккупационная власть окончательно отделила военные городки колючей проволокой и КПП постами.