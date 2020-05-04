Ожесточенные воздушные бои в Персидском заливе: США разрушили планы иракского диктора Хусейна

2 августа 1990 года войска иракского президента Саддама Хусейна зашли на территорию соседнего Кувейта. 4 регулярные дивизии вступили в бой против кувейтских сил. Вдоль линии границы кувейтские ПВО отбивали десантные атаки оккупанта. Но молниеносная атака застала соседа врасплох, поэтому давать отпор было уже поздно.

Большая в несколько раз армия Хусейна к концу дня уже полностью захватила столицу Эль-Кувейт. Страна оказалась под контролем Багдада. Подробнее о войне в Персидском заливе – читайте в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Саддам Хусейн оккупацию называл законной. Якобы Кувейт был инициатором экономической войны. По его словам, Эль-Кувейт незаконно пользуется нефтяными месторождениями Румейла на иракско-кувейтской границе. Зато мировое сообщество считает, что оккупация страны началась из-за желания Багдада контролировать нефтяные месторождения.

"Кувейт разрушал, разрушает и продолжает разрушать Ирак. Это надо прекратить. Мы сделали то, что должны. Эль-Кувейт больше не сможет играть в свои игры. Мы уже не раз говорили их лидерам, что они играют в очень опасную игру", – подчеркнул пятый президент Ирака Саддам Хусейн.



Саддам Хусейн / Фото "РБК"

Реакция мира

Кувейт, зная, что в войне против такого мощного соседа ему не победить, всегда шел на уступки и диалог. И в этот раз Хусейн говорить не хотел. В Совбезе ООН Ираку выставили ультиматум, ведь геополитически агрессия Хусейна била по рынку энергоносителей.

Он был на полпути к тому, чтобы получить рычаги воздействия, которые бы позволили ему диктовать свои условия не только на Ближнем Востоке, а в Европе и главное – в США. С оккупацией Кувейта иракский президент держал под контролем одну пятую нефти. Из Кувейта мог запросто перекинуться на Саудовскую Аравию. Держа в руках уже 2 страны с огромными запасами черного золота, Ирак стал бы лидером на рынке.

В Вашингтоне это понимали, и стали главными инициаторами дальнейшего сценария силового сдерживания агрессии иракского диктатора.



Резолюция Совета Безопасности ООН / Скриншот из видео

Штаты отправили в Саудовскую Аравию 7000 военных, в Персидском заливе уже стояли 2 авианосца и более 20 истребителей. Поведение Саддама однозначно намекало, что Ираку было безразлично на резолюции и на мирное урегулирование конфликта. Поэтому союзные войска постепенно стягивали свои силы поближе к Ираку.

Операция "Щит пустыни"

28 стран во главе с США готовились к операции "Щит пустыни". Ее целью было вытеснить иракские войска в пределы своей страны. Акцент сделали на авиации. Союзные силы стянули в регион около 3 тысяч самолетов. 15 января Ирак так и не вывел свои войска. Зато начал наращивать силы, готовясь к войне.

Но их 400 самолетов и близко не стояли, по сравнению с мощностями коалиционных сил. Пентагон избрал тактику основателя американской авиации Уильяма Митчелла. Еще во время Первой мировой войны он говорил, что доминирование в воздушном пространстве принесет победу в любом бою.

Сначала нужно атаковать руководство и инфраструктуру своего противника. Одновременно с этим атаковать все подразделения и типы вооруженных сил противника. Все это нужно делать с воздуха,

– отмечал Уильям Митчелл.

Американское командование готовило сценарий дальнейших действий. Для начала нужно было ликвидировать Центры управления радиолокационными системами и средства противовоздушной обороны противника.

Схематично иракская система ПВО выглядела вот так:

В центре мозг – он отправляет информацию в отдельные отделы управления системами ПВО;

Те передают данные радарам, которые непосредственно руководят уже самими пусковыми установками;

Согласно плану, истребители сначала должны были поразить мозг, затем отделы управления, радары, а затем поочередно и пусковые установки.

"Это очень сложный механизм, который мы должны уничтожить. Сам центр – это как нервная система. Сначала мы поражаем ее, а потом добиваем все, что от нее остается, обезвреживаем частями", – рассказал Глен Профитт из подразделения радиоэлектронной борьбы США.

После войны во Вьетнаме, на смену старым стальным птицам B-57, F-5 или F-100 пришли новые, гораздо более быстрые, более выносливые и мощные А-10 и F-15. Участие пилота сводилось к минимуму, почти за все отвечал компьютер.



Американские истребители F-15E / Фото Википедия

В небе над Персидским заливом можно было увидеть самолеты 40 видов: от грузовых до высокоточных истребителей. И звездой конфликта стал штурмовик "Найт Хок" – F-117a. Благодаря системе Стелс, он был практически незаметным для вражеских радаров.

"Это новейший, высокоточный самолет. Его никогда не будут использовать как бомбардировщик. Вы просто не вцепите на него 20 бомб. Он предназначен для одного, может, двух выстрелов, которые будут нанесены по важнейшим объектам, с уверенностью в 100% попадании", – пояснил исследователь военной авиации Джефф Этел.



Штурмовик "Найт Хок" / Фото Википедия

Операция "Буря в пустыне"

Ночью на 17 апреля началась операция "Буря в пустыне". Одновременно в небо поднялись 600 самолетов. Воздушная армада была вооружена бомбами высокоточными ракетами и системами подавления вражеских радаров.

Первыми влетели штурмовики "Найт Хок". Они взяли курс на иракские Центры управления системами ПВО. Иракские радары их не видели, поэтому цель быстро ликвидировали. Отсутствие радаров позволило другим самолетам делать уже свою работу.

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Следующей целью стали иракские промышленные компании и заводы по производству боеприпасов. Роль ликвидаторов на себя переняли британские "Торнадо" и французские "Ягуары". Американцы, которые координировали боевые действия в Ираке, переложили на авиацию не только боевые, но и логистические задачи. Саддам все еще имел сухопутные войска, которые могли нанести союзникам лишние хлопоты. Коалиция начала думать, как отрезать Хусейна от управления своей армией.

Чарльз Хорнер из центрального командования ВВС США рассказал, что были созданы 4 воздушные дивизии, которые отвечали за:

дозаправочные танкеры и бомбардировщики;

истребители и штурмовики;

радиолокационную борьбу;

грузовые перевозки и доставку амуниции.

Пока иракцы оправлялись от атак и планировали контроперации, союзные войска разбомбили коммуникационные башни и здания. Информацию о новых авианалетах иракские военные получали с длительным опозданием.

Способность Хусейна получать или координировать хоть какую-то информацию полностью отпала. Его пусковые установки уничтожили, коммуникацию прервали. Багдад погрузился в темноту,

– отметил Глен Профитт из подразделения радиоэлектронной борьбы США.

За неделю авианалетов авиацию поддерживали американские корабли и субмарины, обстреливая Ирак "новенькими крылатыми ракетами семейства "Томагавк". Иракские военные стали первыми, кто ощутили, что это за оружие. Главными целями были военные базы, аэродромы и заводы, где иракские ученые проводили ядерные исследования.

Опасность и эффективность "Томагавка" в том, что он почти всегда попадал в цель. Оператор запуска вносит в систему ракеты координаты цели. Используя данные GPS в полете, ракета маневрирует, пока не долетит до определенной точки.



Запуск американской ракеты "Томагавк" / Фото Википедия

Эта 6-метровая машина смерти могла преодолевать расстояния от 400 до 2,5 тысяч километров. За все время войны в Персидском заливе, американцы запустили почти 300 таких крылатых монстров.

Союзные войска не прекращали бомбардировки. Попытки иракской авиации отражать атаки не приносили успеха. "Орлы" Садама летали на старых советских "МИГах", которые были практически бессильными против новых союзных аппаратов. Поэтому полный контроль в небе держали коалиционные войска. Тактические бомбардировщики F-111 похоронили под бомбами последние шансы иракцев на реванш. 100 самолетов, 300 ангаров сгорели до тла. 57% аэродромов исчезло с карты Ирака.

Весомый вклад в скорую победу в воздухе происходил благодаря AWACS. Это был мозг всей операции США. Летающий командный центр, который отслеживал каждый самолет и каждую ракету в зоне конфликта.



Самолет дальнего радиолокационного слежения / Фото Википедия

Последним козырем Саддама были "СКАДы" – советские баллистические ракеты. Но и их союзные войска уничтожили довольно оперативно. Если в начале конфликта Ирак выпускал по 5 ракет в день, то за несколько дней эта цифра сократилась до 3 в неделю.

Сначала ракеты "СКАД" имели дальность почти до 250 километров. Хусейн переделал их таким образом, чтобы увеличить дальность. Они просто порезали ракету и засунули топливные баки 3 ракет в одну. Ракета увеличилась и дальность полета уже достигала почти 500 километров,

– объяснил писатель Стивен Залога.

Саддам назвал свою разработку "Эль-Хусейн". Когда наземные пусковые установки разбомбили, он начал использовать остатки мобильных. Разделил на две группы по 16 машин: часть – на Запад, часть на Восток. Разбросал возле границы и начал обстреливать Израиль и Саудовскую Аравию.



Последствия удара ракетами "Эль-Хусейн" по американской казарме в городе Дахран / Фото Википедия

На поиск и ликвидацию "СКАДов" отправились "Орлы" – тактические истребители F-15c. С помощью лазерных систем они сканировали местность и высчитывали местонахождение "Эль-Хусейнов".

"Мобильные "СКАДы" очень тяжело найти. Несмотря на то, что автомобиль с которого их запускают очень большой, у него множество огромных колес, издалека он выглядит, как обычный грузовик, который можно встретить на улицах Багдада. Атака на мобильные "СКАДы" началась только из-за того, что Хусейн начал обстреливать Израиль и Саудовскую Аравию", – отметил писатель Стивен Залога.

Операция "Буря в пустыне" длилась полтора месяца. Это были 6 недель постоянных авианалетов и воздушных боев. Иракская авиация была уничтожена почти полностью. В каждом вылете союзников участвовали от 300 до 700 самолетов. Все это время в небе над Багдадом кружили 180 воздушных танкеров для дозаправки союзной авиации.

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Оставалась финальная фаза воздушной кампании – подготовить поле боя для наземной операции. Истребители и штурмовые самолеты разбомбили 40% иракских танков, артиллерию и бронемашины. И самое главное – транспортные сообщения и мосты были полностью разрушены.

Иракские военные получали по 20 тысяч тонн амунции ежедневно. Туда входили боеприпасы, еда, оружие и разнообразная техника. После атаки на мосты и главные дороги количество груза уменьшилась всего до 2 тысяч тонн.



Уничтоженная и брошенная иракская бронетехника / Фото Flicr

Следующей задачей авиации была помощь наземным силам наступления. По приказу ВВС США штурмовики A-10 Warthog нанесли удар по точкам дислокации иракских солдат. Их загрузили кассетными бомбами. 24го февраля 1991 года операция "Буря в пустыне" закончилась и перешла в новую фазу – освобождение Кувейта, под кодовым названием "Меч Пустыни".

О войне БМП, танков и артиллерии – читайте в следующей части, посвященной войне в Персидском заливе.