Настоящие трубы Апокалипсиса: как происходил штурм религиозной церкви в США

Мужчина по имени Вернон Уэйн Хаувел считал себя сыном Бога, братом Иисуса Христа. Хаувел был пророком тоталитарной религиозной секты "Ветвь Давидова". Когда правда о преступлениях секты всплыла, он сбросил овечью шкуру, а попытки ареста превратил в настоящий Апокалипсис.

Охота за последователями Хаувела стала смертельным марафоном, который растянулся на 51 день. Ничего подобного в истории американских правоохранителей никогда не было. А самопровозглашенный пророк правил последние мессы взяв в руки оружие, называя себя грешным мессией.

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История "ветки" началась в 1934 году, когда группа верующих откололась от "Церкви адвентистов седьмого дня". Их особенностью было ожидание скорого конца света. На Судный день сообщество "ветки" ожидало оставив привычную мирскую жизнь. Их средоточием стало ранчо.

Апокалипсис не приходил, поэтому члены секты немного подкорректировали доктрину, а на ранчо стали появляться огороды и сады – комплекс Маунт Кармел в техасском городе Вейко. Для его жителей он стал своего рода воротами в царство небесное. Местом священного просветления и обращения.



Комплекс Маунт Кармел / Фото WGN America

В 1984 году секта раскололась. Появилось два лидера, одним из которых стал Вернон Уэйн Хаувел. Он объявил себя сыном Господа и переманил часть прихожан к себе. Свою паству он стал называть "давидианцами ветви Давидовой".

Что известно про Дэвида Кореша

Уже будучи в статусе пророка, Хаувел сменил имя. Стал называть себя Дэвидом Корешем. В честь царя Давида и персидского царя Кира, которое на древнееврейском читалось как Кореш. Строил свои проповеди на ненависти к американскому правительству. Манипулируя текстами Библии.



Дэвид Кореш / Фото The Sun

Объявил себя грешным праведником с особой миссией – собрать всех божьих овечек накануне конца света, который уже стучится в двери. А когда наступит время – эти овечки должны быть готовыми к решающему бою. Судный день в воображении Кореша был несколько странным.

"Он урод, который трактует Библию по своему. Говорит от имени Бога через призму оружия и насилия", – заявил агент ATF Дэвид Трой.

"Он был очень милым ребенком, очень любознательным. Он любил исследовать. Однажды я подарила ему игрушечный грузовик. Он полностью ее разобрал и так узнал из чего состоит автомобиль. По такому же принципу он изучил Библию", – рассказала мать Дэвида Кореша Бони Кларк.



Дэвид в детстве / Фото AP

"В 14 он уже знал наизусть Ветхий Завет. А где-то к 18 он уже изучил и Новый тоже", – отметил агент ФБР Боб Рикс.

Он думал, что конец света будет выглядеть, как битва между верующими и Вавилонским зверем. А Вавилонским зверем в его воображении было американское правительство и правоохранительная система, – сообщила журналистка Терри Моран.

"Он очень долго говорил, что правоохранители за нами придут. И все случилось так как он и говорил. Они пришли. Они сделали точно то, о чем он нас предупреждал", – вспомнила бывшая верующая.

Правила жизни на ранчо

Жители Маунт Кармел жили по четким и строгим правилам и заповедям. Их трудно назвать христианскими. За соблюдением веры в свое мессианство Кореш следил лично. Непослушание – наказывал публичным унижением с физическими повреждениями. Избиение во имя сына божьего – самые обычные, которые можно было встретить на ранчо.

В распорядке дня долгие проповеди, которые были образцом промывания мозгов. Хаувел ввел режим дня в котором было мало сна, долгие встречи с лидером трижды в день и все это приправлено псевдохристиянским учением относительно рациона "избранных".



Проповеди / Фото The Sun

Например, запрещалось употреблять продукты с содержанием молока. По логике Кореша, такая еда для малышей, а не взрослых. Можно было миксовать яблоки и бананы, но бананы и апельсины – нет. Он не объяснял почему, но ему все верили.

Еще одной особенностью "Давидовой ветки" был ее сексуальный подтекст. По распоряжению Хаувела, все мужчины должны были сохранять целибат. Только мессия имел право заниматься сексом. Женщины расставались со своими мужчинами. Родители отдавали дочерей на "вечерние молитвы", которые фактически были сексуальными оргиями с участием мессии. Внутри секты никто не скрывал, что Кореш имел детей от несовершеннолетних девочек 12 и 14 лет. Его гарем назывался – Дом Давида.

Быть в доме Давида означало – спать с Дэвидом. Не всегда, но такова была реальность. Время от времени приходилось делать это,

– рассказала бывшая верующая.

"Много людей подумают: "Боже, как можно было спать с ним?" Тогда все было не так очевидно, как сейчас. Он говорил, что он сын Божий, в нем божье семя и от него родятся дети господни", – вспомнила бывшая верующая Робин Бандс.



С верующими / Фото allthatsinteresting.com

Тогда никому и в голову не приходило обратиться в полицию. Да и даже сейчас бывшие сектанты до сих пор считают, что отдавать своих несовершеннолетних детей для службы "пророку" – это святая обязанность праведника.

Скупка оружия

В тогдашней Америке 90-х еще была мода на новые религиозные веяния. И тем что на Маунт Кармел живут какие-то "ждуны" конца света мало кто интересовался. Даже родители, дети которых велись на харизматичного Хаувела.

Лишь в начале 90-х местная полиция обратила внимание на то, что мессия похоже хочет лично примерить роль всадника Апокалипсиса. Хаувел начал скупать оружие: автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и гранаты. Время задать ему вопрос зачем это все – пришло после случайных обстоятельствах в 1992 году.

К воротам секты подвезли очередную посылку с оружием, с которой случайно вылетели гранаты. Курьер и глазом не моргнул, мол "это не мое дело, я просто доставляю товар". Несмотря на это – сразу же предупредил местного шерифа про "взрывную" посылку.

Копать под сектантов начал агент ATF Дэйви Агилера. За 7 месяцев работы ему удалось обнаружить, что в арсенале членов культа – АК-47, винтовки американских морпехов, и даже снайперские Баретты 50-го калибра.



АК-47 / Фото samajordan.com

Агенты начали наблюдение за ранчо из соседнего дома. Притворились студентами, которые якобы приехали на каникулы. Верующие их быстро раскусили. Но федералы увидели достаточно, чтобы начать составлять план штурма сектантского ранчо.

Спецоперация по захвату

Параллельно с июльскими наблюдениям, агенты АТФ начали планировать спецоперацию по захвату Кореша. Сначала его хотели связать, во время утренней пробежки. Но была 1 проблема – никто не знал как выглядит псевдо-пророк.

Пришлось пускать в ход план Б: В секту отправили своего человека. Агент ATF Роберт Родригес успешно сливал коллегам все планы верующих, описывал их стиль жизни и вел подсчеты оружия, которое имели при себе сектанты. По данным Бюро ATF, Родригес сыграл ключевую роль в штурме Маута Кармел.

Когда всю необходимую информацию о культе собрали, уже окончательно решили брать штаб сектантов штурмом. И об этих планах разнюхали медиа.

Об операции узнали местные журналисты. В погоне за сенсацией, они отправились в ранчо Маунт Кармел, но заблудились. Там они встретили почтальона, который оказался членом "давидианцев", который и расспросил что происходит.

Он немедленно вернулся на ферму и рассказал Дэвиду Корешу, что агенты ATF уже отправились на штурм. Эту информацию ему рассказали журналисты,

– рассказал агент ФБР Боб Рикс.

В ход пошли почти 80 агентов, 3 вертолета и с десяток бронемашин. По плану, сначала вертолеты покружат над ранчо, отвлекая внимание. Затем в игру должны вступить штурмовые подразделения.

Агенты, не учитывая, что Кореш уже знал об операции, были уверены, что эти библейские чудаки сдадуться лишь от их грозного вида. Никто не ожидал услышать настоящие звуки Апокалипсиса. Зря. Как только вертолеты зависли над Маунт Кармел – их моментально начали обстреливать с АК-47 и АР-15.

"Я видел этот дождь из пуль. Дети лежали в холле на полу. Женщины улеглись на них, пытаясь прикрыть своими телами", – пояснил верующий Клайв Дойл.

ATF вызов приняли и бросились в наступление.

Первая волна должна была зайти на первый этаж, зачищая вооруженных мужчин.

должна была зайти на первый этаж, зачищая вооруженных мужчин. Вторая волна – пытается пробраться на второй этаж, чтобы вывести женщин и детей.

– пытается пробраться на второй этаж, чтобы вывести женщин и детей. Третья волна – захватить склад оружия и самого Кореша.

– захватить склад оружия и самого Кореша. Четвертая волна – полностью окружает периметр.

И как только коммандос поднялись на крышу – их сразу же накрыли огнем. За час перестрелки погибли 4 агента и 6 давидианцев. В Кореша тоже попали.

Кореш ясно дал понять – давидианцы без боя не сдадутся. Выкурить их оттуда шквальным огнем не удастся.

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В АTF поняли, что самостоятельно они с "давидовцами" не справятся. К делу подключили и ФБР. Для начала – переговоры. Обе стороны должны были забрать тела убитых и раненых. Медленно, без резких движений, правоохранители под прицелами сектантов выносили тела из двора ранчо. Все время переговоры вел Стивен Шнайдер – правая рука Кореша.

Он начал кричать в телефон, что мы не имеем права быть на том ранчо. Требовал, чтобы мы немедленно убрались с их собственности. Я пытался вести себя спокойно. Говорю ему, "Стиви, мы должны успокоиться, поговорить и наконец-то уладить этот конфликт. Умирают люди. Мы оба должны прекратить стрелять",

– рассказал переговорщик.

Когда все тела забрали дело в свои руки полностью забрали ФБР. Ситуация начала развиваться совсем иначе. Без криков, без перестрелок. Начался диалог, который длился еще долгих 50 дней

Как происходил штурм дальше – смотрите в видео.