Справжні сурми Апокаліпсису: як відбувався штурм релігійної секти у США

Чоловік на ім'я Вернон Вейн Хаувел вважав себе сином Бога, братом Ісуса Христа. Хаувел був пророком тоталітарної релігійної секти "Гілка Давидова". Коли правда про злочини секти спливла, він скинув овечу шкіру, а спроби арешту перетворив на справжній Апокаліпсис.

Полювання за послідовниками Хаувела стало смертельним марафоном, який розтягнувся на 51 день. Нічого подібного в історії американських правоохоронців ніколи не було. А самопроголошений пророк правив останні меси взявши до рук зброю, називаючи себе грішним месією.

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Історія "гілки" почалася 1934 року, коли група вірян відкололася від "Церкви адвентистів сьомого дня". Їхньою особливістю було очікування швидкого кінця світу. На судний день спільнота "гілки" чекала залишивши звичне мирське життя. Їхнім осередком стало ранчо.

Апокаліпсис не приходив, тож члени секти трохи підкоригували доктрину, а на ранчо почали з'являтися городи і сади – комплекс Маунт Кармел у техаському місті Вейко. Для його мешканців він став свого роду воротами до царства небесного. Місцем священного просвітлення і навернення.



Комплекс Маунт Кармел / Фото WGN America

У 1984 році секта розкололася. З'явилося два лідери, одним із яких став Вернон Вейн Хаувел. Він оголосив себе сином Господа і переманив частину прихожан до себе. Своє паство він став називати "давидіанцями гілки Давидової".

Що відомо про Девіда Кореша

Вже будучи в статусі пророка, Хаувел змінив ім'я. Став називати себе Девідом Корешем. На честь царя Давида і перського царя Кіра, яке давньоєврейською читалося як Кореш. Будував свої проповіді на ненависті до американського уряду. Маніпулюючи текстами Біблії.



Девід Кореш / Фото The Sun

Оголосив себе грішним праведником з особливою місією – зібрати всіх божих овечок напередодні кінця світу, який уже стукається до дверей. А коли настане час – ці овечки мають бути готовими до вирішального бою. Судний день в уяві Кореша був дещо дивним.

"Він виродок, який трактує Біблію по своєму. Говорить від імені Бога через призму зброї і насильства", – заявив агент ATF Девід Трой.

"Він був дуже милою дитиною, дуже допитливою. Він любив досліджувати. Одного разу я подарувала йому іграшкову вантажівку. Він повністю її розібрав і так дізнався з чого складається автомобіль. За таким же принципом він вивчив Біблію", – розповіла мати Девіда Кореша Боні Кларк.



Девід в дитинстві / Фото AP

"У 14 він уже знав напам'ять Старий Завіт. А десь до 18 він уже вивчив і Новий теж", – зазначив агент ФБР Боб Рікс.

Він думав, що кінець світу буде виглядати, як битва між вірянами і Вавилонським звіром. А Вавилонським звіром в його уяві був американський уряд і правоохоронна система, – повідомила журналістка Террі Моран.

"Він дуже довго говорив, що правоохоронці за нами прийдуть. І все сталося так, як він і казав. Вони прийшли. Вони зробили точно те, про що він нас попереджав", – пригадала колишня вірянка.

Правила життя на ранчо

Мешканці Маунт Кармел жили за чіткими і суворими правилами та заповідями. Їх важко назвати християнськими. За дотриманням віри у своє месіанство Кореш слідкував особисто. Непослух – карав публічним приниженням з фізичними ушкодженнями. Побиття в ім'я сина божого – найзвичніше, що можна було зустріти на ранчо.

В розпорядку дня довгі проповіді, які були взірцем промивання мізків. Хаувел запровадив режим дня у якому було мало сну, довгі зустрічі з лідером тричі на день і все це приправлене псевдохристиянським вченням щодо раціону "обраних".



Проповіді / Фото The Sun

Наприклад, заборонялося вживати продукти з вмістом молока. За логікою Кореша, така їжа для малюків, а не дорослих. Можна було міксувати яблука і банани, але банани і апельсини – ні. Він не пояснював чому, але йому всі вірили.

Ще однією особливістю "давидової гілки" був її сексуальний підтекст. За розпорядженням Хаувела, всі чоловіки мали зберігати целібат. Тільки месія мав право займатися сексом. Жінки розлучалися зі своїми чоловіками. Батьки віддавали доньок на "вечірні молитви", які фактично були сексуальними оргіями за участі месії. Всередині секти ніхто не укривав, що Кореш мав дітей від неповнолітніх дівчат 12 і 14 років. Його гарем називався – Дім Давида.

Бути в домі Давида означало – спати із Девідом. Не завжди, але така була реальність. Час від часу доводилося робити це,

– розповіла колишня вірянка.

"Багато людей подумають: "Боже, як можна було спати із ним?" Тоді все було не так очевидно, як зараз. Він говорив, що він Божий син, у нього боже сім'я і від нього народяться господні діти", – пригадала колишня вірянка Робін Бандс.



З вірянками / Фото allthatsinteresting.com

Тоді нікому і в голову не приходило звернутися в поліцію. Та й навіть зараз колишні сектанти досі вважають, що віддавати своїх неповнолітніх дітей для служби "пророку" – це святий обов'язок праведника.

Скуповування зброї

В тогочасній Америці 90-х ще була мода на нові релігійні віяння. І тим що на Маунт Кармел живуть якісь "ждуни" кінця світу мало хто переймався. Навіть батьки, діти яких велися на харизматичного Хаувела.

Лише на початку 90-х місцева поліція звернула увагу на те, що месія схоже хоче особисто приміряти роль вершника Апокаліпсису. Хаувел почав скуповувати зброю: автомати, снайперські гвинтівки, пістолети і гранати. Час поставити йому питання навіщо це все – прийшов після випадкових обставин у 1992 році.

До воріт секти підвезли чергову посилку зі зброєю, із якої випадково вилетіли гранати. Кур'єр і оком не моргнув, мовляв "це не моє діло, я просто доставляю товар". Попри це – одразу ж попередив місцевого шерифа про "вибухову" посилку.

Копати під сектантів почав агент ATF Дейві Агілера. За 7 місяців роботи йому вдалося виявити, що в арсеналі членів культу – АК-47, гвинтівки американських морпіхів, і навіть снайперські Баретти 50-го калібру.



АК-47 / Фото samajordan.com

Агенти почали спостереження за ранчо із сусіднього будинку. Прикинулися студентами, як нібито приїхали на канікули. Віряни їх швидко розкусили. Але федерали побачили достатньо, щоб почати складати план штурму сектантського ранчо.

Спецоперація із захоплення

Паралельно із липневими спостереженнями, агенти АТФ почали планувати спецоперацію із захоплення Кореша. Спочатку його хотіли пов'язати під час ранкової пробіжки. Але була 1 проблема – ніхто не знав як виглядає псевдо-пророк.

Довелося пускати в хід план Б: В секту відправили свою людину. Агент ATF Роберт Родрігес успішно зливав колегам усі плани вірян, описував їхній стиль життя і вів підрахунки зброї, яку мали при собі сектанти. За даними Бюро ATF, Родрігес зіграв ключову роль у штурмі Маут Кармел.

Коли всю необхідну інформацію про культ зібрали, вже остаточно вирішили брати штаб сектантів штурмом. Та про ці плани рознюхали медіа.

Про операцію дізналися місцеві журналісти. У погоні за сенсацією, вони відправилися до ранчо Маунт Кармел, але заблукали. Там вони зустріли поштаря, який виявився членом "давидіанців", який і розпитав що відбувається.

Він негайно повернувся на ферму і розповів Девіду Корешу, що агенти ATF уже вирушили на штурм. Цю інформацію йому розповіли журналісти,

– розповів агент ФБР Боб Рікс.

В хід пішли майже 80 агентів, 3 гелікоптери і з десяток бронемашин. За планом, спочатку гелікоптери покружляють над ранчо, відволікаючи увагу. Потім у гру мали вступити штурмові підрозділи.

Агенти, не враховуючи, що Кореш уже знав про операцію, були упевнені, що ці біблійні диваки здадуться лише від їхнього грізного вигляду. Ніхто не чекав почути справжні сурми Апокаліпсису. Дарма. Як тільки гелікоптери зависли над Маунт Кармел – їх моментально почали обстрілювати із АК-47 та АР-15.

"Я бачив цей дощ із куль. Діти лежали в холі на підлозі. Жінки полягали на них, намагаючись прикрити своїми тілами", – пояснив вірянин Клайв Дойл.

ATF виклик прийняли і кинулися в наступ.

Перша хвиля – мала зайти на перший поверх, зачищаючи озброєних чоловіків.

– мала зайти на перший поверх, зачищаючи озброєних чоловіків. Друга хвиля – намагається пробратися на другий поверх, щоб вивести жінок і дітей.

– намагається пробратися на другий поверх, щоб вивести жінок і дітей. Третя хвиля – захопити склад зброї і самого Кореша.

– захопити склад зброї і самого Кореша. Четверта хвиля – повністю оточує периметр.

Та як тільки командос піднялися на дах – їх одразу ж накрили вогнем. За годину перестрілки загинули 4 агенти і 6 "давидіанців". У Кореша теж влучили.

Кореш ясно дав зрозуміти – "давидіанці" без бою не здадуться. Викурити їх звідти шквальним вогнем не вдасться.

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В АTF зрозуміли, що самостійно вони із "давидівцями" не впораються. До справи підключили і ФБР. Для початку – переговори. Обидві сторони мали забрати тіла убитих і поранених. Повільно, без різких рухів, правоохоронці під прицілами сектантів виносили тіла із двору ранчо. У весь час переговори вів Стівен Шнайдер – права рука Кореша.

Він почав кричати у телефон, що ми не маємо права бути на тому ранчо. Вимагав, щоб ми негайно забралися із їхньої власності. Я намагався поводитися спокійно. Кажу йому, "Стіві, ми маємо заспокоїтися, поговорити і нарешті залагодити цей конфлікт. Вмирають люди. Ми обидва повинні припинити стріляти",

– розповів переговорник.

Коли усі тіла забрали справу у свої руки повністю перебрали ФБР. Ситуація почала розвиватися зовсім інакше. Без криків, без перестрілок. Почався діалог, який тривав ще довгих 50 днів

Як відбувався штурм далі – дивіться у відео.