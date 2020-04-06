Масштабная война за Африку: как к этому причастна Россия

Европа находится под угрозой нового миграционного кризиса. На этот раз эпицентр опасности расположен в Африке. Почему борьба с терроризмом в этих странах растянулась почти на 10 лет и к чему тут Россия – читайте в материале 24 канала.

В переводе с арабского Сахель – побережье, в данном случае – берег Сахары. Полоса африканской степи простирается почти на 4 тысячи километров от берегов Атлантики до Красного моря, а общая площадь региона составляет более 3 миллионов километров. Их условно называют степной полосой. Поэтому Сахель можно сравнить с украинскими просторами в Херсонской области.

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Проблема субсахарского региона заключается в религиозных различиях. В Сахеле исламский фундаментализм противостоит традиционной африканской культуре, дополненной христианством.

Арабы пытаются инкорпорировать в мусульманский мир страны Сахеля. Соответственно, не всем африканцам это нравится и они делают все, чтобы удержать регион в рамках африканской цивилизации,

– отметил политолог Александр Мишин.

Но Сахель помнит и хороший опыт мирного сосуществования африканцев разных конфессий. Например, в Буркина-Фасо большинство населения мусульмане, остальные – христиане. И они всегда мирно жили вместе.



Где находится Сахель / скриншот из видео

Война в Африке

Спусковым крючком нового обострения, уже с религиозным подтекстом, была революция в Ливии. После свержения в 2011 году режима Каддафи, через Сахару, в западную Африку пошел поток оружия. Им вооружились отряды радикальных исламистов Аль-Каиды и ИГИЛ. У обоих ключевым лозунгом является мечта о мировом халифате по законам шариата.

Начиная с 2012 года там продолжается джихадистское восстание, которое отнимает очень много ресурсов у французов. Они являются главными оппонентами джихадистов в этом регионе,

– пояснил Александр Мишин.

Лидерами боевиков обычно являются чужаки-арабы. Основа их отрядов – местные, которые берут в руки автоматы как альтернативу тяжелой жизни в нищете.

"Территория некоторая пустынная, там нет людей. Но речь идет о контрабанде, трафике кокаина в Европу, Азию и так далее. Поскольку в этом регионе люди бедные, ими легко манипулировать", – рассказал глава Ассоциации Буркинабе в Украине Аруна Зонго.

Через субсахарский регион проходит до 30% латиноамериканского наркотрафика в Европу. Иногда безидейный криминал и джихадисты действуют сообща, иногда – отдельно. Общим врагом для террористов являются местные власти, локальные армии и их западные союзники.



Французские войска начали антитеррористическую операцию "Бархан" в 2014 году / Скриншот из видео

Франция возглавила сахельскую G-5. В нее вошли:

Мавритания,

Мали,

Буркина Фасо,

Нигер,

Чад.

В каждой из этих стран содержится одна большая военная база и несколько мелких форпостов с гарнизонами по 50 бойцов.

"Мы здесь для того, чтобы страны Сахеля могли полностью реализовывать суверенитет над своей территорией. И мы снова подчеркнули в совместном заявлении, что это было решение суверенных государств, их выбор и требование для его сохранения – обратиться к друзьям и союзникам за помощью в борьбе с террористическими группировками, которые представляют очевидную угрозу для этих государств", – сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.



Эммануэль Макрон / Фото Getty Images

Французов поддержали Великобритания, Эстония и Дания. Они отправили в Сахель свои отряды. Совокупно против джихадистов в субсахаре действуют до 6 000 военных из Европы. Кроме того, в Мали работает международная миротворческая миссия ООН, в составе которой есть и украинцы. А также крупнейшие и лучше всего организованные подразделения Аль-Каиды и ИГИЛ. По приблизительным подсчетам, их – не более, чем 3,5 тысячи.



Европейские страны, которые отправили в Сахель своих военных / Скриншот из видео

После поражения на Востоке, в Сирии и Ираке террористы сделали ставку на Африку. Больше всего проблем с боевиками было в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. В последнем расположено одно из крупнейших урановых месторождений на земле. Без него французская ядерная энергетика не сможет нормально функционировать.

В 2013 году французы успешно выдавили джихадистов Аль-Каиды, которые захватили север Мали и вполне могли занять столицу страны Бамако. Сложностей прибавил этнический конфликт между руководством страны и туарегами. Сначала они включились в войну против террористов, а потом быстро сами стали на сторону противостояния.



Кто такие туареги / Скриншот из видео

Войну с французским легионом Аль-Каида не потянула, и начала перебрасывать силы на юг. Так джихад пришел к соседним с Мали, Нигеру и Буркина-Фасо. Во время "налетов" смертные приговоры получали представители власти, учителя и медики.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, почти 1 миллион детей в Мали, Буркина-Фасо и Нигере страдают от острого недоедания. Школы и учреждения здравоохранения, которыми руководят международные организации, закрыли из-за проблем безопасности.

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Партизанская тактика боевиков заключалась в стремительных точечных ударах. В нападении на военную базу в городе Чинегодар в западном Нигере, 9 января 2020 года, погибли 89 солдат Нигера и 63 боевика. Атака джихадистов продолжалась до тех пор, пока в небе не появились американские беспилотники и французские самолеты. Ответственность за нападение взяли на себя боевики Исламского государства в Большой Сахаре – африканский филиал ИГИЛ.

Как и Аль-Каида, африканская дочка Исламского государства Боко Харам мечтает о создании на окраине Сахары отдельного африканского халифата – Сахелестана, который станет началом исламского завоевания Старого Света.

Цель Боко Харам в Нигерии состояла в том, чтобы превратить всю Нигерию в Исламское государство. Нигерия – многоконфессиональное государство, там есть и христиане, и мусульмане. Собственно, Боко Харам присягнули Исламскому государству и стали одним из эмиратов ИГИЛ,

– рассказал политолог Александр Мишин.

Лишь в 2019 году в Сахеле насчитали более миллиона вынужденных беженцев. Их мечта – добраться до порта и получить шанс попасть в Европу. О покорении Старого Света мечтают и террористы, которые научились вливаться в миграционные потоки.



Африканские мигранты / Скриншот из видео

От рук исламистов в странах Сахеля погибли более 1 500 мирных жителей в 2019 году. Миллион африканцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и стали беженцами. Еще немного и ситуация может вылиться в новую волну миграции в Европе.

Выгода для России

Этот фактор пытается использовать на геополитической шахматной доске Кремль. Москва не против ослабить Францию в Сахельском регионе. Россиянам выгодно, чтобы была новая волна миграции из стран Африки – важный инструмент давления на политические элиты европейских стран.

Российские советники, дипломаты и частные армии появились в Центральной Африке. Их войска присутствуют и в Ливии, а в Судане, после падения долголетнего режима Омара аль-Башира, новая власть обсуждает создание российской военной базы. Москва продвигает тезис, что растянута на 9 лет война с джихадистами, может быстрее закончиться, если к игре присоединится Россия.

Популисты в Африке говорят, что Россия может помочь Башару Асаду воевать против террористов. Поэтому, если Россия присоединится в Африке к борьбе против терроризма – это может быть эффективно. Хотя некоторые считают, что это просто популистские мнения,

– считает Аруна Зонго.

Параллельно с военными операциями против джихадистов, продолжаются переговоры и поиски компромиссов между представителями различных этнических групп. Главная цель – снизить внутренние конфликты, усиливающие кризис безопасности в транссахарском регионе. Еще одна проблема, которая отражается от безопасности, и на нее влияет коррумпированность местной власти.

Чтобы решить проблему терроризма в Нигерии, нужно искоренить причину проблемы. А причина в том, что есть большая прослойка людей, не имеющих ресурсов для существования. И они рассматривают терроризм как способ обеспечить себя ресурсами,

– отметил Александр Мишин.

В начале 2020 года, по статистике ООН, на территории Сахеля более 3 миллионов человек нуждаются в немедленной помощи. Угроза безопасности в Сахеле давно перестала быть внутренней проблемой. В ООН предупредили, что все может превратиться в новую Сирию, имея в виду новые волны беженцев в Европе.

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Великобритания отправила 300 солдат, которые возглавят миссию ООН в Мали. Дополнительным аргументом в борьбе с террористами должен стать военный контингент из 3 тысяч военных, который созывают страны Африканского союза. Впрочем гарантии, что это позволит быстро побороть проблему с безопасностью, в Сахеле никто давать не берется.