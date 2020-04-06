Масштабна війна за Африку: як до цього причетна Росія
Європа перебуває під загрозою нової міграційної кризи. Цього разу епіцентр небезпеки розташований в Африці. Чому боротьба з тероризмом в цих країнах розтягнулася майже на 10 років і до чого тут Росія – читайте у матеріалі 24 каналу.
У перекладі з арабської Сахель – узбережжя, у цьому випадку – берег Сахари. Смуга африканського степу простягається майже на 4 тисячі кілометрів від берегів Атлантики до Червоного моря, а загальна площа регіону складає понад 3 мільйони кілометрів. Їх умовно називають степовою смугою. Тому Сахель можна порівняти з українськими просторами в Херсонській області.
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Проблема субсахарського регіону полягає у релігійних відмінностях. У Сахелі ісламський фундаменталізм протистоїть традиційній африканській культурі, доповненій християнством.
Араби намагаються інкорпорувати до мусульманського світу країни Сахелю. Відповідно, не всім африканцям це подобається і вони роблять все, щоб втримати регіон в межах африканської цивілізації,
– зазначив політолог Олександр Мішин.
Але Сахель пам'ятає і добрий досвід мирного співіснування африканців різних конфесій. Наприклад, у Буркіна-Фасо більшість населення мусульмани, решта – християни. І вони завжди мирно жили разом.
Де розташований Сахель / Скриншот з відео
Війна в Африці
Спусковим гачком нового загострення, вже з релігійним підтекстом, була революція в Лівії. Після повалення у 2011 році режиму Каддафі, через Сахару, в західну Африку пішов потік зброї. Нею озброїлися загони радикальних ісламістів Аль-Каїди та ІДІЛ. В обох ключовими гаслами є мрія про світовий халіфат за законами шаріату.
Починаючи з 2012 року там триває джихадистське повстання, яке забирає дуже багато ресурсів у французів. Вони є головними опонентами джихадистів у цьому регіоні,
– пояснив Олександр Мішин.
Лідерами бойовиків зазвичай є чужинці-араби. Основа їхніх загонів – місцеві, які беруть в руки автомати як альтернативу важкому життю в злиднях.
"Територія деяка пустинна, там немає людей. Але мова йде про контрабанду, трафік кокаїну до Європи, Азії і так далі. Оскільки в цьому регіоні люди бідні, ними легко маніпулювати", – розповів голова Асоціації Буркінабе в Україні Аруна Зонго.
Через субсахарський регіон проходить до 30% латиноамериканського наркотрафіку в Європу. Іноді безідейний кримінал і джихадисти діють спільно, іноді – окремо. Спільним ворогом для терористів є місцева влада, локальні армії та їхні західні союзники.
Франція очолила сахельську G-5. До неї увійшли:
- Мавританія,
- Малі,
- Буркіна-Фасо,
- Нігер,
- Чад.
В кожній з цих країн міститься одна велика військова база і кілька дрібних форпостів з гарнізонами по 50 бійців.
"Ми тут для того, щоб країни Сахеля могли повністю реалізовувати суверенітет над своєю територією. І ми знову підкреслили в спільній заяві, що це було рішення суверенних держав, їхній вибір та вимога для його збереження – звернутися до друзів і союзників по допомогу в боротьбі з терористичними угрупованнями, які представляють очевидну загрозу для цих держав", – повідомив президент Франції Еммануель Макрон.
Еммануель Макрон / Фото Getty Images
Французів підтримали Великобританія, Естонія і Данія. Вони відправили в Сахель свої загони. Сукупно проти джихадистів у субсахарі діють до 6000 військових з Європи. Крім того, в Малі працює міжнародна миротворча місія ООН, у складі якої є й українці. А також найбільші і найкраще організовані підрозділи Аль-Каїди та ІДІЛ. За приблизними підрахунками, їх – не більше, ніж 3,5 тисячі.
Європейські країни, які відправили в Сахель своїх військових / Скриншот з відео
Після поразки на Сході, в Сирії та Іраку терористи зробили ставку на Африку. Найбільше проблем з бойовиками було у Малі, Буркіна-Фасо та Нігер. В останньому розташоване одне з найбільших уранових родовищ на землі. Без нього французька ядерна енергетика не зможе нормально функціонувати.
У 2013 році французи успішно видавили джихадистів Аль-Каїди, які захопили північ Малі і цілком могли зайняти столицю країни Бамако. Складності додав етнічний конфлікт між керівництвом країни і туарегами. Вони спочатку включились у війну проти терористів, а потім швидко самі стали на бік протистояння.
Хто такі туареги / Скриншот з відео
Війну з французьким легіоном Аль-Каїда не потягнула, і почала перекидати сили на південь. Так джихад прийшов до сусідніх з Малі, Нігеру та Буркіна-Фасо. Під час "нальотів" смертні вироки отримували представники влади, вчителі й медики.
За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 1 мільйон дітей в Малі, Буркіна-Фасо та Нігері страждають від гострого недоїдання. Школи й заклади охорони здоров'я, якими керують міжнародні організації, закрили через проблеми безпеки.
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Партизанська тактика бойовиків полягала в стрімких точкових ударах. У нападі на військову базу в місті Чинегодар у західному Нігері, 9 січня 2020 року, загинули 89 солдатів Нігеру і 63 бойовики. Атака джихадистів тривала до того часу, поки в небі не з'явились американські безпілотники і французькі літаки. Відповідальність за напад на себе взяли бойовики Ісламської держави у Великій Сахарі – африканський філіал ІДІЛ.
Як і Аль-Каїда, африканська донька Ісламської держави Боко Харам мріє про створення на околиці Сахари окремого африканського халіфату – Сахелестану, який стане початком ісламського завоювання Старого Світу.
Мета Боко Харам в Нігерії полягала в тому, щоб перетворити всю Нігерію в Ісламську державу. Нігерія – багатоконфесійна держава, там є і християни, і мусульмани. Власне, Боко Харам присягнули Ісламській державі і стали одним із еміратів ІДІЛ,
– розповів політолог Олександр Мішин.
Лише у 2019 році в Сахелі нарахували понад мільйон вимушених біженців. Їхня мрія – дістатись до порту і отримати шанс потрапити в Європу. Про підкорення Старого Світу мріють і терористи, які навчились вливатись у міграційні потоки.
Африканські мігранти / Скриншот з відео
Від рук ісламістів в країнах Сахелю загинули понад 1500 мирних жителів у 2019 році. Мільйон африканців, рятуючись від війни, покинули домівки і стали біженцями. Ще трохи і ситуація може вилитися у нову хвилю міграції у Європі.
Вигода для Росії
Цей фактор намагається використати на геополітичній шахівниці Кремль. Москва не проти ослабити Францію в Сахельському регіоні. Росіянам вигідно, аби була нова хвиля міграції з країн Африки – важливий інструмент тиску на політичні еліти європейських країн.
Російські радники, дипломати і приватні армії з'явилися в Центральній Африці. Їхні війська присутні і в Лівії, а в Судані, після падіння довголітнього режиму Омара аль Башира, нова влада обговорює створення російської військової бази. Москва просуває тезу, що розтягнута на 9 років війна з джихадистами, може швидше закінчитися, якщо до гри приєднається Росія.
Популісти в Африці кажуть, що Росія може допомогти Башару Асаду воювати проти терористів. Тому, якщо Росія приєднається в Африці до боротьби проти тероризму – це може бути ефективно. Хоча деякі вважають, що це просто популістичні думки,
– вважає Аруна Зонго.
Паралельно з військовими операціями проти джихадистів, тривають переговори і пошуки компромісів між представниками різних етнічних груп. Головна мета – знизити внутрішні конфлікти, які посилюють безпекову кризу в транссахарському регіоні. Ще одна проблема яка відбивається від безпеки, і на неї впливає корумпованість місцевої влади.
Щоб розв'язати проблему тероризму в Нігерії, треба викорінити причину проблеми. А причина в тому, що є великий прошарок людей, які не мають ресурсів для існування. І вони розглядають тероризм як спосіб забезпечити себе ресурсами,
– зазначив Олександр Мішин.
На початку 2020 року, за статистикою ООН, на території Сахеля понад 3 мільйони людей потребують негайної допомоги. Загроза безпеки у Сахелі давно перестала бути внутрішньою проблемою. В ООН попередили, що все може перетворитися на нову Сирію, маючи на увазі нові хвилі біженців у Європі.
У попередній програмі Боротьба за вплив: до чого призвів арешт "Хрещеного батька" криміналу Мексики
Великобританія відправила 300 солдатів, які очолять місію ООН в Малі. Додатковим аргументом у боротьбі з терористами має стати військовий контингент із 3 тисяч військових, який скликають країни Африканського союзу. Втім гарантії, що це дозволить швидко подолати проблему з безпекою,в Сахелі ніхто давати не береться.
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