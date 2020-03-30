Боротьба за вплив: до чого призвів арешт "Хрещеного батька" криміналу Мексики

Фелікс Гальярдо – це наркобарон, завдяки якому весь світ сьогодні знає про війну картелів з урядом у Мексиці. Це саме завдяки йому з'явилися найпотужніші картелі планети. І на його руках кров майже 50 тисяч людей. Кадри, коли Флікса в наручниках готувалися відправити за грати на 37 років, відзняті 89-го. Спіймати його було не важко, а от розгрібати наслідки доводиться до сьогоднішнього дня.

У 80-х Гальярдо був главою картелю Гвадалахара. Фактично першої нарко-корпорації у Мексиці. Контракти з колумбійцями дозволили розбагатіти, розширити вплив і авторитет.

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Коли правоохоронні органи країни поклали на нього око, Фелікс придумав геніальну схему: розділити свій бізнес на кількох баронів. Так з'явилися найбільші картелі Мексики: Гольфо, Лос Сетас, Сіналоа, Тіхуана і ще кілька дрібних.

Гальярдо ж просто збирав із них податок (свого роду плата за дозвіл на існування). Він став "Хрещеним батьком" кримінального світу Мексики. Поки Гальярдо був при влад,і усі жили в "мирі і злагоді".



Газети про арешт Гальярдо / Скриншот з відео

"Фелікс Гальярдо був дуже амбітним і розумним наркобароном. Хоч він і психопат. Він настільки детально усе продумував, що залишався з усіх боків оточений вірними йому людьми: продажними поліцейськими, мерами, чиновниками і навіть дрібними бандитами", – розповів працівник управління боротьби з наркотиками США Майк Віджіл.



Фелікс Гальярдо / Скриншот з відео

Його арешт призвів до війни між картелями. Кожен боровся за контроль над територіями і контрактами з колумбійцями. Замість розв'язання проблеми – відкрили ящик Пандори. Прибравши одну людину, на якій була зав'язана ієрархія наркосиндикату, правоохоронці фактично спровокувал боротьбу за вплив серед картелів.



Арешт Гальярдо / Скриншот з відео

З 1990 року по 2006 рік всю країну охопило криваве насильство. У битві за гроші і вплив жертвами часто були цивільні, що потрапляли під перехресний вогонь. Іноді, їх убивали просто так: для залякування і демонстрації сили. У 2002 році уряд Мексики відправив на вирішення конфлікту 6,5 тисяч військових. І це тільки погіршило ситуацію.

Звичайно я наляканий, я ж людина. Якби я не боявся, то вже певне б з'їхав з глузду. Але навіть попри те що я боюсь за власне життя, я віддаю свій обов'язок країні. Захищаю її,

– заявив поліцейський штату Сіналоа Мануель Ернандес.

Так тривало до 2006 року, поки в країні не стартували президентські вибори. Вони повністю поміняли історію Мексики. Спробувати свої сили вирішив і колишній міністр енергетики Феліпе Кальдерон. Він побудував свою кампанію на легалізації абортів, деяких видах наркотиків та низьких податках. Обійшов свого опонента з розривом у пів відсотка, що викликало неабиякі протести серед мирного населення:

Я вважаю що мир і діалог повинні переважати над насильством. Я переконаний, що наполеглива праця перемагає будь-які провокації. Сила мирних людей завжди буде переважати над насильницькими методами,

– повідомив президент Мексики (2006-2012) Феліпе Кальдерон.

Як тільки він залагодив конфлікт із опозицією, постало інше питання. Як побороти картелі? На стіл президента ліг план із вирішенням проблеми. Єдина можливість втихомирити нарко-свавілля в Мексиці – оголосити війну кримінальному світу.

"Ця битва стосується усіх мексиканців. Тому що злочинці не вибирають когось одного. Вони тероризують усе суспільство. Тому ваша участь дуже важливо. Важливо, щоб усі ви взяли участь і надавали будь-яку інформацію. Якщо ви знаєте щось, що може допомогти нам у цій битві – говоріть", – заявив президент Мексики (2006-2012) Феліпе Кальдерон.



Феліпе Кальдерон / Фото revistabasta.com.mx

Однак говорити ніхто не став. За співпрацю з правоохоронними структурами картелі жорстоко карали. Краще було мовчати і працювати на баронів, ніж іти проти них. Тоді в уряді зрозуміли, що проблема набагато глобальніша, ніж вони уявляли.

Точкою неповернення у цій битві стало 12 грудня. Феліпе Кальдерон відправив у штат Мічоакан 4000 військових, які разом із поліцейськими мали вибити картель Тамплієрів і Ла Фамілья. Вулиця за вулицею, будинок за будинком. Армія прочісувала все. Арештів намагалися не проводити.

Садити злочинця в мексиканську тюрму – це все одно, що відправити його на відпочинок у санаторій. За можливості стріляли на ураження. За 2006 рік тільки в Мічоакані загинули 500 членів картелів, 50 військових і сотня поліцейських.

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"Коли ви говорите про військове вирішення питання насильства, то не забувайте, що насильство неможливо вирішити насильством. Це тільки призводить до того, що відкриваються двері до мілітаризації, яка принесе ще більше шкоди. А страждатиме від цього цивільне населення", – пояснила політолог Лаура Карлсен.

У 2008 році поліцейським вдалося арештувати одного із лідерів картелю Сіналоа – Альфреда Бельтрана Лейву. У відповідь його брати почали вбивати місцевих чиновників. Їх знаходили без кінцівок, попаленими, зв'язаними і закатованими. Тіла скидали або обабіч доріг, або прямо в центрі міст.