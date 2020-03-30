17:56
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Борьба за влияние: к чему привел арест "Крестного отца" криминала Мексики

      Конфликты - Читати новину українською

      Феликс Гальярдо – наркобарон, благодаря которому весь мир сегодня знает о войне картелей с правительством в Мексике. Это именно благодаря ему появились мощнейшие картели планеты. И на его руках кровь почти 50 000 человек. Кадры, когда Фликса в наручниках готовились отправить за решетку на 37 лет, сняты в 89-м. Поймать его было не трудно, а вот разгребать последствия приходится до сегодняшнего дня.

      В 80-х Гальярдо был главой картеля Гвадалахара. Фактически первой нарко-корпорации в Мексике. Контракты с колумбийцами позволили разбогатеть, расширить влияние и авторитет.

      Интересно Операция "Голубая звезда": как Индира Ганди боролась с сепаратизмом

      Когда правоохранительные органы страны положили на него глаз, Феликс придумал гениальную схему: разделить свой бизнес на нескольких баронов. Так появились крупнейшие картели Мексики: Гольфо, Лос Сетас, Синалоа, Тихуана и еще несколько мелких.

      Гальярдо же просто собирал с них налог (своего рода плата за разрешение на существование). Он стал "крестным отцом" криминального мира Мексики. Пока Гальярдо был у власти, все жили в "мире и согласии".


      Газеты об аресте Гальярдо / Скриншот с видео

      "Феликс Гальярдо был очень амбициозным и умным наркобароном. Хотя он и психопат. Он настолько подробно все продумывал, что оставался со всех сторон окружен верными ему людьми: продажными полицейскими, мэрами, чиновниками и даже мелкими бандитами", – рассказал работник управления по борьбе с наркотиками США Майк Виджил.


      Феликс Гальярдо / Скриншот с видео

      Его арест привел к войне между картелями. Каждый боролся за контроль над территориями и контрактам с колумбийцами. Вместо решения проблемы – открыли ящик Пандоры. Убрав одного человек, на котором завязана иерархия наркосиндиката, правоохранители фактически спровоцировали борьбу за влияние среди картелей.


      Арест Гальярдо / Скриншот с видео

      С 1990 года по 2006 год всю страну охватило кровавое насилие. В битве за деньги и влияние жертвами часто были гражданские, попадавшие под перекрестный огонь. Иногда, их убивали просто так: для запугивания и демонстрации силы. В 2002 году правительство Мексики отправило на разрешение конфликта 6500 военных. И это только ухудшило ситуацию.

      Конечно я напуган, я человек. Если бы я не боялся, то уже определенно бы сошел с ума. Но даже несмотря на то, что я боюсь за свою жизнь, я отдаю свой долг стране. Защищаю ее,
      – заявил полицейский штата Синалоа Мануэль Эрнандес.

      Так продолжалось до 2006 года, пока в стране не стартовали президентские выборы. Они полностью поменяли историю Мексики. Попробовать свои силы решил и бывший министр энергетики Фелипе Кальдерон. Он построил свою кампанию на легализации абортов, некоторых видов наркотиков и низких налогах. Обошел своего оппонента с разрывом в полпроцента, что вызвало серьезные протесты среди мирного населения:

      Я считаю, что мир и диалог должны преобладать над насилием. Я убежден, что упорный труд побеждает любые провокации. Сила мирных людей всегда будет преобладать над насильственными методами,
      – сообщил президент Мексики (2006-2012) Фелипе Кальдерон.

      Как только он уладил конфликт с оппозицией, встал другой вопрос. Как побороть картели? На стол президента лег план с решением проблемы. Единственная возможность утихомирить нарко-беспредел в Мексике – объявить войну криминальному миру.

      "Эта битва касается всех мексиканцев. Потому что преступники не выбирают кого-то одного. Они терроризируют все общество. Поэтому ваше участие очень важно. Важно, чтобы все вы приняли участие и предоставляли любую информацию. Если вы знаете что-то, что может помочь нам в этой битве – говорите", – заявил президент Мексики (2006-2012) Фелипе Кальдерон.


      Фелипе Кальдерон / Фото revistabasta.com.mx

      Однако говорить никто не стал. За сотрудничество с правоохранительными структурами картели жестоко наказывали. Лучше было молчать и работать на баронов, чем идти против них. Тогда в правительстве поняли, что проблема гораздо глобальнее, чем они представляли.

      Точкой невозврата в этой битве стало 12 декабря. Фелипе Кальдерон отправил в штат Мичоакан 4000 военных, которые вместе с полицейскими должны были выбить картель Тамплиеров и Ла Фамилья. Улица за улицей, дом за домом. Армия прочесывала все. Арестов старались не проводить.

      Сажать преступника в мексиканскую тюрьму – это все равно, что отправить его на отдых в санаторий. По возможности стреляли на поражение. За 2006 год только в Мичоакане погибли 500 членов картелей, 50 военных и сотни полицейских.

      Читайте также Операция "Сатаник": как Greenpeace развернули масштабную кампанию против ядерных испытаний

      "Когда вы говорите о военном решении вопроса насилия, то не забывайте, что насилие невозможно решить насилием. Это только приводит к тому, что открываются двери к милитаризации, которая принесет еще больше вреда. А страдать от этого будет гражданское население", – пояснила политолог Лаура Карлсен.

      В 2008 году полицейским удалось арестовать одного из лидеров картеля Синалоа – Альфреда Бельтрана Лейву. В ответ его братья начали убивать местных чиновников. Их находили без конечностей, сожжеными, связанными и замученными. Тела сбрасывали или вдоль дорог, или прямо в центре городов.

      Автор: Андрей Конько
      Теги: Убийство Наркотики Криминальные новости Криминал Мексика Конфликты
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:18 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 89121
      сегодня , 14:17 Новые случаи COVID-19 на Тернопольщине: заболел младенец
      Лікування 22654
      сегодня , 15:00 Игорь Уманский больше не министер финансов: что о нем известно
      Новини України 6240
      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 143255
      сегодня , 11:19 Рейс из Вьетнама: на самоизоляцию пошли все, у кого-то сдали нервы из-за слухов об обсервации
      Новини України 25458
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 124928
      сегодня , 16:45 Украинец умер после избиения инспекторами в Португалии: за дело взялись правоохранители
      Новини України 13361
      сегодня , 13:16 Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
      Новини України 17771
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:35 Коронавирус - стресс-тест для современного мира
      Павло Казарін
      сегодня , 16:39 Народные депутаты, заболевшие коронавирусом: инфографика
      Анна Запотоцька
      сегодня , 16:07 Сотрудничество с МВФ или "Коломовирус": что выберет Украина
      Сергій Фурса
      Залиште відгук