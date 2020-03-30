Борьба за влияние: к чему привел арест "Крестного отца" криминала Мексики

Феликс Гальярдо – наркобарон, благодаря которому весь мир сегодня знает о войне картелей с правительством в Мексике. Это именно благодаря ему появились мощнейшие картели планеты. И на его руках кровь почти 50 000 человек. Кадры, когда Фликса в наручниках готовились отправить за решетку на 37 лет, сняты в 89-м. Поймать его было не трудно, а вот разгребать последствия приходится до сегодняшнего дня.

В 80-х Гальярдо был главой картеля Гвадалахара. Фактически первой нарко-корпорации в Мексике. Контракты с колумбийцами позволили разбогатеть, расширить влияние и авторитет.

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Когда правоохранительные органы страны положили на него глаз, Феликс придумал гениальную схему: разделить свой бизнес на нескольких баронов. Так появились крупнейшие картели Мексики: Гольфо, Лос Сетас, Синалоа, Тихуана и еще несколько мелких.

Гальярдо же просто собирал с них налог (своего рода плата за разрешение на существование). Он стал "крестным отцом" криминального мира Мексики. Пока Гальярдо был у власти, все жили в "мире и согласии".



Газеты об аресте Гальярдо / Скриншот с видео

"Феликс Гальярдо был очень амбициозным и умным наркобароном. Хотя он и психопат. Он настолько подробно все продумывал, что оставался со всех сторон окружен верными ему людьми: продажными полицейскими, мэрами, чиновниками и даже мелкими бандитами", – рассказал работник управления по борьбе с наркотиками США Майк Виджил.



Феликс Гальярдо / Скриншот с видео

Его арест привел к войне между картелями. Каждый боролся за контроль над территориями и контрактам с колумбийцами. Вместо решения проблемы – открыли ящик Пандоры. Убрав одного человек, на котором завязана иерархия наркосиндиката, правоохранители фактически спровоцировали борьбу за влияние среди картелей.



Арест Гальярдо / Скриншот с видео

С 1990 года по 2006 год всю страну охватило кровавое насилие. В битве за деньги и влияние жертвами часто были гражданские, попадавшие под перекрестный огонь. Иногда, их убивали просто так: для запугивания и демонстрации силы. В 2002 году правительство Мексики отправило на разрешение конфликта 6500 военных. И это только ухудшило ситуацию.

Конечно я напуган, я человек. Если бы я не боялся, то уже определенно бы сошел с ума. Но даже несмотря на то, что я боюсь за свою жизнь, я отдаю свой долг стране. Защищаю ее,

– заявил полицейский штата Синалоа Мануэль Эрнандес.

Так продолжалось до 2006 года, пока в стране не стартовали президентские выборы. Они полностью поменяли историю Мексики. Попробовать свои силы решил и бывший министр энергетики Фелипе Кальдерон. Он построил свою кампанию на легализации абортов, некоторых видов наркотиков и низких налогах. Обошел своего оппонента с разрывом в полпроцента, что вызвало серьезные протесты среди мирного населения:

Я считаю, что мир и диалог должны преобладать над насилием. Я убежден, что упорный труд побеждает любые провокации. Сила мирных людей всегда будет преобладать над насильственными методами,

– сообщил президент Мексики (2006-2012) Фелипе Кальдерон.

Как только он уладил конфликт с оппозицией, встал другой вопрос. Как побороть картели? На стол президента лег план с решением проблемы. Единственная возможность утихомирить нарко-беспредел в Мексике – объявить войну криминальному миру.

"Эта битва касается всех мексиканцев. Потому что преступники не выбирают кого-то одного. Они терроризируют все общество. Поэтому ваше участие очень важно. Важно, чтобы все вы приняли участие и предоставляли любую информацию. Если вы знаете что-то, что может помочь нам в этой битве – говорите", – заявил президент Мексики (2006-2012) Фелипе Кальдерон.



Фелипе Кальдерон / Фото revistabasta.com.mx

Однако говорить никто не стал. За сотрудничество с правоохранительными структурами картели жестоко наказывали. Лучше было молчать и работать на баронов, чем идти против них. Тогда в правительстве поняли, что проблема гораздо глобальнее, чем они представляли.

Точкой невозврата в этой битве стало 12 декабря. Фелипе Кальдерон отправил в штат Мичоакан 4000 военных, которые вместе с полицейскими должны были выбить картель Тамплиеров и Ла Фамилья. Улица за улицей, дом за домом. Армия прочесывала все. Арестов старались не проводить.

Сажать преступника в мексиканскую тюрьму – это все равно, что отправить его на отдых в санаторий. По возможности стреляли на поражение. За 2006 год только в Мичоакане погибли 500 членов картелей, 50 военных и сотни полицейских.

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"Когда вы говорите о военном решении вопроса насилия, то не забывайте, что насилие невозможно решить насилием. Это только приводит к тому, что открываются двери к милитаризации, которая принесет еще больше вреда. А страдать от этого будет гражданское население", – пояснила политолог Лаура Карлсен.

В 2008 году полицейским удалось арестовать одного из лидеров картеля Синалоа – Альфреда Бельтрана Лейву. В ответ его братья начали убивать местных чиновников. Их находили без конечностей, сожжеными, связанными и замученными. Тела сбрасывали или вдоль дорог, или прямо в центре городов.