Операция "Голубая звезда": как Индира Ганди боролась с сепаратизмом

Премьер-министр Индии Индира Ганди 31 октября 1984 года вышла из своего жилища. В планах была встреча с журналистом и запись интервью. На улице премьера встретили два охранника, которые должны были сопровождать ее в течение дня. Вдруг один из них достал револьвер и трижды выстрелил в Индиру. Другой разрядил в шефа автоматную очередь.

Уже в больнице из тела Индиры, достали 30 пуль. Выжить после таких ранений невозможно. Ганди было 66 лет.

Интересно Три войны за два года: героический путь к независимости, который преодолела Литва

Это покушение было следствием ее политики. Пол года назад Ганди дала добро на силовую операцию "Голубая звезда", которая должна была подавить сепаратизм в штате Пенджаб. В результате действий силовиков погибли тысячи людей. Почти все были сикхами, как и охранники премьера.



Индира Ганди / Фото bljesak.info

Ее убийство было местью мятежного Пенджаба. Вся эта история началась с мужчины – Джарнаила Сингха Биндранвала. Он был лидером сикхской религиозной группы, которая базируется в штате Пенджаб. Верующие считают Джарнаила святым. Большинство индуистов окрестили его террористом и религиозным фанатиком, чьи действия привели к гибели тысяч людей.

Что известно о штате Пенджаб

С начала независимости Индии штат Пенджаб принадлежал к самым мятежным и неохотно настроенным к официальным властям.

Здесь компактно проживала община сикхов – когда-то достаточно мощного этно-религиозного сообщества. Сикхи, чувствуя свое отличие и от мусульман и от индусов, мечтали о выходе из границ "Великой Индии". Главным мотором сепаратистов была партия "Акали Дал".



Штат Пенджаб / Скриншот из видео

Сепаратизм в Индии очень распространенное явление. Пенджаб совсем не единственный штат, который стремился к независимости. В списке еще Нагаленд, Ассам и Кашмир. После 90-х этот список дополнили территории Горкхаланд, Телангана и Бодоланд.

В Нью-Дели понимали, что отпустив Пенджаб, придется отпустить и другие штаты. И чтобы не открывать ящик Пандоры, искали другие пути. Когда уговаривания и угрозы на элиту сикхов не подействовали, отказ от сепаратизма решили купить. Ставку сделали на проиндийскую креатуру во власти Пенджаба.

Кто должен был сдерживать сикхов

В идеале это должна была быть влиятельная харизматичная фигура, которую можно было бы противопоставить консервативным кругам "Акали Дал" и создать условия для раскола и ослабления партии. В идеале – молодой политик. Чтобы дольше мог сдерживать сепаратизм сикхов Пенджаба.

Биндранвала избрали, как кандидата, из-за его невероятной религиозности и амбициозности. Да и по сравнению с другими старыми, уже уставшими политиками, "Акали Дал" был молодым и набожным сикхом. Просто находкой. Все думали, что он будет выполнять приказы правительства. Это же так просто! Вы говорите: "Делай то, что сказано и мы сделаем тебя лидером Пенджаба",

– объяснил писатель Марк Талли.

Сначала все шло по плану. Джарнаил оправдывал надежду, добывая приверженность борьбе против алкоголизма и наркотиков, критиковал дискриминацию сикхов по сравнению с индуистами.

Менее чем за 3 года он стал самым известным сикхом Пенджаба. Но в начале 80-х все изменилось в диаметрально-противоположном направлении. Ганди сердилась, что Биндранвал несмотря на ожидания сам дует на огонь сепаратизма. А любые попытки перейти ему дорогу – мгновенно заканчивались смертью. Точкой невозврата стал 1982 год.

Почему начались восстания

Джарнаила обвинили в причастности к убийству журналиста, который написал негативный отзыв о деятельности лидера сикхов в газете. За несколько дней после публикации его нашли застреленным.

Джарнаил Биндранвал и сам был не против ради усиления образа мученика-мессии попасть за решетку. Но его отпустили. Официально – за недостаточностью доказательств в причастности к убийству. Не официально – постаралось правительство.

После этого лидер Пенджаба открыто начал конфронтацию с правительством. Из своих последователей он создал частную армию и начал открыто подстрекать сикхов к антииндийскому восстанию.



Джарнаил Сингх Биндранвал / Скриншот из видео

"Когда полиция арестовала Джарнаила, они сожгли все его речи, которые он произносил своим последователям. У него был секретарь, который записывал все эти проповеди. Когда Биндранвал уже начал открыто ненавидеть правительство, он не один раз говорил: "Что можно сказать о человеке, который убивает ваших детей? Мои речи были моими детьми." Очевидно, что такой шаг со стороны правительства задел его за живое", – говорит писатель Марк Талли.

Ненависть к индийской правительственной верхушке переросла в ненависть ко всем индуистам. Когда сикхи расстреливали индуистов – это называли защитой сикхизма. Когда же индуисты давали отпор истреблению сикхов – обострение этнических конфликтов играло на пользу укрепления имиджа Биндранвала как мессии.

Со своей охраной он осел в главном сикхском святилище, организовав в Гармандир-Сахибе свою штаб-квартиру. Золотой храм, который ежегодно привлекает внимание тысяч паломников и миллионов туристов превратился в неприступную крепость.

Так, сикхи носят оружие. Однако ношение оружия не делает их убийцами. Я никогда не хвалил кого-то за убийство человека. За исключением убийства жестоких людей,

– заявил лидер сикхской религиозной группы Джарнаил Сингх.

Биндранвал готовился к войне. Индийское правительство жалело, что не изолировало в свое время мятежного сикха. Индира Ганди назвала его террористом и идти на уступки не собиралась. А штаб-квартиру пенджабского мессии в Амритсаре приказала уничтожить, как осиное гнездо. Операция "Голубая звезда" стартовала 1 июня 1984 года – самый кровавый день в истории Пенджаба.

Читайте также Операция "Сатаник": как Greenpeace развернули масштабную кампанию против ядерных испытаний

Штурм начали на сикхский религиозный праздник – день мученической смерти Гуру Арджуна Дева. В этот день Золотой храм посещают тысячи сикхов со всего мира. Сегодня же большинство критиков операции "Голубая звезда" расценивают действия армии как попытку нанесения максимального количества жертв сообществу сикхов.

Больше об операции "Голубая звезда" – смотрите в программе.