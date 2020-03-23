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      Операція "Блакитна зірка": як Індіра Ганді боролася з сепаратизмом

      Конфлікти - Читать новость на русском

      Прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді 31 жовтня 1984 року вийшла зі свого помешкання. В планах була зустріч із журналістом та запис інтерв'ю. На вулиці прем’єрку зустріли два охоронці, які мали супроводжувати її впродовж дня. Раптом один із них дістав револьвер і тричі вистрілив в Індіру. Інший розрядив в шефа автоматну чергу.

      Уже в лікарні з тіла Індіри, дістали 30 куль. Вижити після таких уражень неможливо. Ганді було 66 років.

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      Цей замах був наслідком її політики. Пів року тому Ганді дала добро на силову операцію "Блакитна зірка", яка мала придушити сепаратизм у штаті Пенджаб. Внаслідок дій силовиків загинули тисячі людей. Майже всі були сикхами, як і охоронці прем'єрки.


      Індіра Ганді / Фото bljesak.info

      Її вбивство було помстою бунтівного Пенджабу. Вся ця історія почалася із чоловіка – Джарнаїла Сингха Біндранвала. Він був лідером сикхської релігійної групи, яка базується в штаті Пенджаб. Віряни вважають Джарнаїла святим. Більшість індуїстів охрестили його терористом і релігійним фанатиком, чиї дії призвели до загибелі тисяч людей.

      Що відомо про штат Пенджаб

      Від початку незалежності Індії штат Пенджаб належав до найбільш бунтівничих і неохоче налаштованих до офіційної влади.

      Тут компактно проживала громада сикхів – колись доволі могутньої етно-релігійної спільноти. Сикхи, відчуваючи свою відмінність і від мусульман і від індусів, мріяли про вихід з кордонів "Великої Індії". Головним мотором сепаратистів була партія "Акалі Дал".


      Штат Пенджаб / Скриншот з відео

      Сепаратизм в Індії дуже поширене явище. Пенджаб зовсім не єдиний штат, який прагнув незалежності. У списку ще Нагаленд, Ассам і Кашмір. Після 90-х цей список доповнили території Горкхаланд, Телангана і Бодоланд.

      В Нью-Делі розуміли, що відпустивши Пенджаб, доведеться відпустити й інші штати. І щоб не відкривати ящик Пандори. шукали інших шляхів. Коли впрошування і погрози на еліту сикхів не подіяли, відмову від сепаратизму вирішили купити. Ставку зробили на проіндійську креатуру у владі Пенджабу.

      Хто мав стримувати Сикхів

      В ідеалі це мала би бути впливова харизматична фігура, яку можна би було протиставити консервативним колам "Акалі Дал" і створити умови для розколу та ослаблення партії. В ідеалі – молодий політик. Щоб довше міг стримувати сепаратизм сикхів Пенджабу.

      Біндранвала обрали, як кандидата, через його неймовірну релігійність і амбітність. Та й порівняно з іншими старими, уже втомленими політиками, "Акалі Дал" був молодим і набожним сикхом. Просто знахідкою. Всі думали, що він виконуватиме накази уряду. Це ж так просто! Ви кажете: "Роби те що сказано і ми зробимо тебе лідером Пенджабу",
      – пояснив письменник Марк Таллі.

      Спочатку все йшло по плану. Джарнаїл виправдовував сподівання, здобуваючи прихильність боротьбою проти алкоголізму і наркотиків, критикував дискримінацію сикхів у порівнянні з індуїстами.

      Менш ніж за 3 роки він став найвідомішим сикхом Пенджабу. Але на початку 80-х усе змінилося в діаметрально-протилежному напрямку. Ганді сердилася, що Біндранвал попри очікування сам дмухає на вогонь сепаратизму. А будь-які спроби перейти йому дорогу – миттєво закінчувалися смертю. Точкою неповернення став 1982 рік.

      Чому розпочалися повстання

      Джарнаїла звинуватили у причетності до вбивства журналіста, який написав негативний відгук про діяльність лідера сикхів у газеті. За кілька днів після публікації його знайшли застреленим.

      Джарнаїл Біндранвал і сам був не проти заради посилення образу мученика-месії потрапити за ґрати. Але його відпустили. Офіційно – за недостатністю доказів у причетності до вбивства. Не офіційно – постарався уряд.

      Після цього лідер Пенджабу відкрито почав конфронтацію з урядом. Зі своїх послідовників він створив приватну армію і почав відкрито підбурювати сикхів до антиіндійського повстання


      Джарнаїл Сингх Біндранвал / Скриншот з відео

      "Коли поліція арештувала Джарнаїла, вони спалили всі його промови, які він виголошував своїм послідовникам. У нього був секретар, який записував усі ці проповіді. Коли Біндранвал уже почав відкрито ненавидіти уряд він не один раз говорив: "Що можна сказати про людину, яка убиває ваших дітей? Мої промови були моїми дітьми." Очевидно що такий крок з боку уряду зачепив його за живе", – письменник Марк Таллі.

      Ненависть до індійської урядової верхівки переросла у ненависть до всіх індуїстів. Коли сикхи розстрілювали індуїстів – це називали захистом сикхізму. Коли ж індуїсти давали відсіч винищенням сикхів – загострення етнічних конфліктів грало на користь зміцненню іміджу Біндранвала як месії.

      Зі своєю охороною він осів у головному сикхському святилищі організувавши в Гармандір-Сахібі свою штаб-квартиру. Золотий храм, який щорічно привертає увагу тисяч паломників і мільйонів туристів перетворився у неприступну фортецю.

      Так, сикхи носять зброю. Однак носіння зброї не робить їх убивцями. Я ніколи не хвалив когось за убивство людини. За винятком убивства жорстоких людей,
      – заявив лідер сикхської релігійної групи Джарнаїл Сінгх.

      Біндранвал готувався до війни. Індійський уряд шкодував, що не ізолював свого часу бунтівного сикха. Індіра Ганді назвала його терористом і йти на поступки не збиралася. А штаб-квартиру пенджабського месії в Амрітсарі наказала знищити, як осине гніздо. Операція "Блакитна зірка" стартувала 1 червня 1984 року – найкривавіший день в історії Пенджабу.

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      Штурм почали на сикхське релігійне свято – день мученицької смерті Гуру Арджуна Дева. У цей день Золотий храм відвідують тисячі сикхів зі всього світу. Сьогодні ж більшість критиків операції "Блакитна зірка" розцінюють дії армії як спробу нанесення максимальної кількості жертв спільноті сикхів.

      Більше про операцію "Блакитна зірка" – дивіться у програмі.

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      Автор: Андрій Конько
      Теги: Історія Індія Конфлікти
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