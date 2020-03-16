Операция "Сатаник": как Greenpeace развернули масштабную кампанию против ядерных испытаний

Индустриализация вывела человечество на новую ступень, с другой стороны – нанесла ущерб для планеты. Соответственно, крупные корпорации, чьи производства вредят экосистеме, стали главным врагом для экоактивистов. А поскольку в основе конфликта лежат также большие деньги, эти компании и страны пытаются выставить гринписовцев экотеррористами.

В 1970-х годах Greenpeace начала играть во взрослые игры, ставя под угрозу срыва ядерные испытания. Неподалеку небольшой островной страны посреди Тихого океана – Полинезии, генштаб Франции планировал провести атмосферные испытания ядерного оружия. Тогда Greenpeace вышли в открытые воды с ультиматумом – взорвать ядерную бомбу можно только вместе с ними. Французам не оставалось ничего, кроме как отменить тестирование.

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В сентябре 1971 года комитет Greenpeace "don'T Make a Wave" запустил свое судно от Ванкувера до Амчитки на Аляске. Маневры корабля заставили американское правительство отказаться от ядерных испытаний.

Далеко не все протесты заканчивались "без крови". После первого блокировки французских испытаний 1975 года, военные решили притормозить с тестированиями.

Но военные технологии постоянно развивались, особенно в ядерной сфере. Через 10 лет французы снова объявили о запланированном подрыве.

Люди на французской Полинезии имеют много проблем со здоровьем из-за этих испытаний. Рак, инфекции, радиация. А кроме них страдает и окружающая среда. Они же тестируют подземные нейтронные бомбы, которые превратят Полинезию в швейцарский сыр. Все будет в дырах,

– рассказал активист Greenpeace Дэвид Мактаггарт.

Опасность любого ядерного взрыва, кроме конечно уничтожения всего живого, еще и в заражении радиацией. После испытаний, территория вокруг места подрыва может быть загрязненной в течение десятков лет.

Операция "Сатаник"

В распоряжении активистов Greenpeace был корабль Rainbow Warriow. В канун испытаний он должен был выйти из Окленда в Северный Тихий океан на мирный протест.

Мы будем стоять против испытаний. Мы хотим, чтобы такие страны как СССР, США, Франция или Китай поняли что нужно остановить это. Это первый шаг к разоружению,

– отметил основатель организации Greenpeace Дэвид Мактаггарт.

Экоактивисты вышли из порта Окленда 9 июля 1985 года. Акция должна была быть исключительно мирной манифестацией. Об этом свидетельствовало то, что на борту, кроме экипажа, были только гражданские.

Там также находились Мефар и Доминик Прийер, агенты французской спецслужбы DGSE, для того, чтобы корректировать дайверов, которые должны были обезвредить корабль.



Мефар и Доминик Прийер / Фото Рinterest

Франция серьезно настроилась на испытание. Стартовала операция по затоплению Rainbow Warriow, ей присвоили название "Сатаник".

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Идею затопления еще на выходе из порта пришлось отложить. Риск задеть гражданских угрожал лишним международным скандалом. План "Б" оказался более реалистичным.

Первая бомба должна была пробудить людей, чтобы те эвакуировались. А вторая по плану должна была окончательно затопить корабль,

– рассказал командир дайверов DGSE Жан Люк Кистер.

В 23:38 раздался первый взрыв, который практически разорвал Rainbow Warriow. В боковой части судна образовалась большая дыра. Корабль ушел на дно всего за 45 секунд.



Rainbow Warriow идет на дно / Фото BT.com

Второй взрыв унес жизнь фотографа Фернандо Перейры. Он задержался на корабле, чтобы забрать свое оборудование, но сесть в спасательную шлюпку не успел.



Фернандо Перейра / Фото Eyes of Fire

Через два дня после затопления Rainbow Warriow правоохранительным органам Новой Зеландии удалось задержать двух агентов DGSE – тех самых молодоженов.

На фоне протестов и постоянного дипломатического давления министр обороны Франции Шарль Ерню ушел в отставку. Тогда обвинения перебросили и на президента Франсуа Миттерана.



Шарль Эрню / Фото Wikipedia

Пикетирование нефтедобывающих компаний

Еще один вектор деятельности Greenpeace – пикетирование нефтедобывающих компаний в сейсмически нестабильных зонах. В 2013 году активисты отправили судно Arctic Sunrise к российской нефтяной платформе "Приразломная", которая принадлежит Газпрому.



"Приразломная" / Фото Neftegaz.ru

Их задача была вывесить баннеры с призывами к сохранению Арктики. Суть акции: привлечь внимание общества через соцсети и медиа. Однако воплотить план в реальность не получилось. Гринписовцев встретила вооруженная охрана российских нефтяников, которые грозили затопить и Arctic Sunrise и экоактивистов.

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За считанные минуты прибыл и российский спецназ. Всех арестовали и отправили в Мурманск, где рассадили по СИЗО как нарушителей несущих угрозу режимному объекту. Впоследствии Женевский суд признал действия Москвы превышением мер безопасности и назвал безосновательной агрессией против мирных активистов.



Arctic Sunrise / Фото MarineTraffic

Саму организацию нередко обвиняют в корпоративных войнах. Это работает примерно так: одна компания заказывает Гринпис чтобы они протестовали против другой.

"Greenpeace превратился в инструмент лоббирования интересов. Организация потеряла свою первоначальную функцию – защищать природу от варваров. Стала красивой ширмой для сбора денег. От 70 до 80% всех пожертвований расходуются лишь на поддержание этой бюрократической машины", – рассказал один из основателей Гринпис Пол Уотсон.

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Как бы не было, борьба против крупных корпораций не останавливает их работу. Лишь притормаживает на месяц-второй. Однако это не мешает экоактивистам продолжать свои попытки сделать планету лучше.

Международная неправительственная экологическая организация Greenpeace была создана 15 сентября 1971 года.