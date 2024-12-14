Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его комментарий для Radio NV. Он отметил, что ситуация, когда два человека, которые находились на одном поле боя, имеют разные взгляды на события – это нормальное явление.

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"Правда на поле боя"

По словам Романа Костенко, ситуация между Маркусом и Шаламагой является типичным примером того, как два человека, которые проходили вместе службу на фронте, могут по-разному оценивать события на поле боя.

Он подчеркнул, что личные конфликты между бойцами, командирами и сержантами не должны быть публичной темой для обсуждения в медиа. Нардеп также добавил, что не обладает достаточной информацией, чтобы комментировать детали ситуации между Маркусом и Шаламагой, поэтому не хочет вмешиваться во внутренние дела бригады.

Я знаю, что Маркус был хороший сержант, я знаю, что там и офицеры были хорошие в 47-й бригаде, и она сейчас легендарно воюет. Поэтому обсуждать вопрос того, кто там прав, кто нет, – это они между собой пусть решат,

– сказал Костенко.

Медиа не должны быть местом для борьбы между военными

Также нардеп отметил, что обвинения и конфликты между военными не должны становиться публичной темой, ведь это не способствует укреплению морального духа армии.

Костенко отметил,, что разбор подобных ситуаций должен происходить в рамках Вооруженных сил Украины, а не через медиа.

Это не нужно выносить в медийную плоскость, для того, чтобы поливать грязью друг друга,

– добавил он.

К слову, Валерий Маркус, бывший главный сержант 47-й бригады, недавно обнародовал серию разоблачительных видео, в которых выразил эмоциональные обвинения в адрес своих бывших командиров, в частности Ивана Шаламаги и экс-комбрига Александра Сака.

В видео, которое было опубликовано 11 декабря, Маркус поделился своими возмущениями относительно того, как именно организовывались боевые операции, а также обвинил командиров в отсутствии должной поддержки и руководства во время контрнаступления летом 2023 года.

Резонанс и критика системы

Валерий Маркус также не ограничился только критикой своих бывших командиров, а шире заострил внимание на проблемах в системе руководства войсками, обвиняя высших офицеров и систему в общем в воспитании "недальновидных, беспринципных, завистливых людей", которые не соответствуют своим амбициям.

В своих видео Маркус поднял вопрос того, как "совковый подход" в руководстве людьми вредит эффективности бригад и их боеспособности.

Пока Иван Шаламага и Александр Сак – не комментировали эти заявления. Однако многие военные и эксперты считают, что вопрос должен быть решен непосредственно внутри Вооруженных Сил.