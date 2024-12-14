Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його коментар для Radio NV. Він зазначив, що ситуація, коли двоє людей, які перебували на одному полі бою, мають різні погляди на події – це нормальне явище.

Читайте також Продовжуємо свою битву всупереч всьому, – 47 ОМБр відреагувала на коментарі після відео Маркуса

"Правда на полі бою"

За словами Романа Костенка, ситуація між Маркусом і Шаламагою є типовим прикладом того, як дві людини, які проходили разом службу на фронті, можуть по-різному оцінювати події на полі бою.

Він підкреслив, що особисті конфлікти між бійцями, командирами та сержантами не мають бути публічною темою для обговорення в медіа. Нардеп також додав, що не володіє достатньою інформацією, аби коментувати деталі ситуації між Маркусом і Шаламагою, тому не хоче втручатися у внутрішні справи бригади.

Я знаю, що Маркус був хороший сержант, я знаю, що там і офіцери були хороші в 47-й бригаді, і вона зараз легендарно воює. Тому обговорювати питання того, хто там має рацію, хто ні, – це вони між собою хай вирішать,

– сказав Костенко.

Медіа не повинні бути місцем для боротьби між військовими

Також нардеп зазначив, що звинувачення і конфлікти між військовими не повинні ставати публічною темою, адже це не сприяє зміцненню морального духу армії.

Костенко наголосив на тому, що розбір подібних ситуацій має відбуватись в рамках Збройних сил України, а не через медіа.

Це не потрібно виносити в медійну площину, для того, аби поливати брудом одне одного,

– додав він.

До слова, Валерій Маркус, колишній головний сержант 47-ї бригади, нещодавно оприлюднив серію викривальних відео, в яких висловив емоційні звинувачення на адресу своїх колишніх командирів, зокрема Івана Шаламаги та екскомбрига Олександра Сака.

У відео, яке було опубліковано 11 грудня, Маркус поділився своїми обуреннями щодо того, як саме організовувались бойові операції, а також звинуватив командирів у відсутності належної підтримки та керівництва під час контрнаступу влітку 2023 року.

Резонанс та критика системи

Валерій Маркус також не обмежився лише критикою своїх колишніх командирів, а ширше загострив увагу на проблемах в системі керівництва військами, звинувачуючи вищих офіцерів і систему в загальному у вихованні "недалекоглядних, безпринципних, заздрісних людей", які не відповідають своїм амбіціям.

У своїх відео Маркус порушив питання того, як "совковий підхід" у керівництві людьми шкодить ефективності бригад та їх боєздатності.

Наразі Іван Шаламага та Олександр Сак – не коментували ці заяви. Однак багато військових і експертів вважають, що питання має бути вирішене безпосередньо всередині Збройних Сил.