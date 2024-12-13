Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 47 отдельной механизированной бригады.

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Что говорят в 47 бригаде о скандале вокруг Маркуса

В пресс-службе 47 бригады отметили, что война очень динамична. Поэтому, то, что работало в 2022 году, уже является недейственным в 2023. Сейчас на поле боя происходит гонка технологий.

В конце контрнаступления на Мелитопольском направлении в 47-й ОМБр сменилось управление. За полтора года бригаду возглавили новые командиры, которые сталкиваются с новыми вызовами и неустанно работают на поле боя.

Что касается скандала вокруг заявлений Валерия Маркуса и комментариев людей, то в бригаде отмечают, что некоторые из них могут оскорблять военных, которые сейчас ежедневно сражаются на поле боя.

Ваши комментарии относительно лиц, которых упоминают в видео, нас не оскорбляют. Но оскорбляют тех действующих военнослужащих 47-й бригады, которые ежедневно бьются на поле боя и стоят надежным щитом, чтобы враг не мог дотянуться горем и разрухой к нашим мирным городам,

– отметили в бригаде.

В то же время в пресс-службе добавили, что 47 бригада остается символом несокрушимости, профессионализма и целеустремленности. Военные на поле боя продолжают свою битву вопреки всему.

В итоге в 47 бригаде отметили, что понимают эмоции общества, однако злость лучше конвертировать в донаты.

"Потому что враг у нас один – Россия. И стоит это не забывать!", – резюмировали в пресс-службе.