Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Часть первая: "МЕЧТА" на канале MARCUS.

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Маркус высказался о формировании "Магуры" и конфликте с Шаламагой

Валерий Маркус вспомнил, как в конце апреля Ивану Шаламаге предложили стать комбатом 47 отдельного стрелкового батальона. Тогда Шаламага пригласил Маркуса стать главным сержантом – на что военный согласился.

В том же разговоре я начал набрасывать идеи по набору людей через собеседования, по созданию фонда, по тренировке, геральдики, идеологии и тому подобное. Мне не было интересно создавать очередной стрелковый батальон, который запакуют теми, кого поймают в наливайках, а потом батальон расформируют,

– рассказывает он.

Маркус отмечает, что дальше начался отбор военный в батальон. Однако сам комбат, по словам бывшего старшего сержанта, присутствовал на нем только в первый день. Тогда Шаламага, мол, "просто уехал домой, потому что ему надоело". Также Маркус заявил, что комбат не приобщался к решению проблем формирования, поэтому этими вопросами занимался одноименный благотворительный фонд. По словам Маркуса, Шаламаге "хватало наглости улучшать свое финансовое положение за счет своей должности".

В конце концов Валерию Маркусу, а не Ивану Шаламаге, предложили командовать полком. Когда об этом стало известно, как указал Маркус, Шаламагу "аж перекосило".

Валерий Маркус заявил, что ситуаций, когда Иван Шаламага не принимал решений своевременно или раздражался из-за "собственного эго" было достаточно. В такие моменты он был вынужден брать все в свои руки.

Когда он должен что-то сделать, он этого не делает неделю, вторую. Ты ему напоминаешь, он все равно ничего не делает. В результате ты сам вынужден браться за эту работу. Следствием этого является то, что в процессе этой работы контакты с высшим руководством получаешь ты, а не Шаламага,

– говорит он.

Валерий Маркус заявил, Иван Михайлович Шаламага – это результат коллективного труда многих людей. По словам бывшего главного сержанта, они придумали комбата и его подвиги.

Напомним, Валерий Маркус исчез из инфопространства в июле 2023 года. Тогда он заявил, что желает перевестись на более низкую должность из-за разногласий во взглядах относительно ценностей в армии.