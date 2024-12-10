Россияне всего в 15 километрах от Днепропетровской области, ранее они не оккупировали ни одного города в этом регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Какова ситуация с укреплением в Днепропетровской области

Российские войска быстро продвигаются в Донецкой области, приближаясь к Днепропетровщине. По данным издания, фронт в некоторых районах проходит всего в 15 километрах от границы с Днепропетровской областью. Если враг прорвется, это станет первым случаем вторжения в новый регион Украины с 2022 года.

Несмотря на выделенные 7,3 миллиона долларов на укрепление Днепропетровской области, строительство осталось на начальном этапе. По словам местных чиновников, работы активизировались только два месяца назад. Журналисты, посетившие этот регион, видели частично построенные оборонительные линии и заброшенные или недостроенные позиции.

Чиновники сообщают, что оборону вокруг крупных городов достроено в конце октября. Однако оборонительные рубежи между Великой Новоселкой, Курахово и Покровском остаются незавершенными. Там продолжается строительство второй линии, третью еще не заложено.

Как отмечает военный аналитик Роб Ли, российские инженерные войска более искусны в строительстве укреплений за Украиной. После захвата Угледара Россия смогла быстро продвинуться вперед, потому что у Украины, отмечает он, "явно не было большой обороны, построенной позади нее".

Почему Украина не смогла вовремя подготовить оборонительные линии

Военные говорят, что часто с ними не согласовывают, где строить оборонительные линии. Задачу усложняют и экологические ограничения на вырубку лесов. По словам военного, россияне этих ограничений не соблюдают и вырубают столько леса, сколько заблагорассудится, и строят качественные укрепления.

За время войны его подразделение 32 раза передислоцировалось, и каждый раз ему приходилось строить собственные оборонительные позиции и собирать деньги на эти цели. Между тем, вторые и третьи линии часто строились без согласования с войсками, или в неправильном месте, или слишком далеко от первой линии,

– говорит он.

Командир штурмового батальона Станислав Бунятов отметил, что нехватка военных инженеров заставляет использовать пехотные бригады как подрядчиков. Из-за этого солдаты тратят силы на строительство во время боевых действий, особенно зимой.

По его мнению, ситуацию могла бы исправить созданная по образцу армии США инженерная служба с централизованным военным органом для планирования и контроля работ. Однако многие инженеры были мобилизованы на передовую из-за недостатка боевых подразделений.