Также в ряде областей работала противовоздушная оборона, которая сбивала вражеские цели в небе. Все, что известно о комбинированном российском обстреле Украины 18 января – читайте в материале 24 Канала.

К теме Россия ударила по Киеву баллистикой: уже 4 погибших, есть пострадавшие

Россия цинично атаковала Киев дронами и ракетами

В течение ночи российская армия пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе типа "Шахед", из-за чего в столице несколько раз объявляли тревогу. В 5:14 в Киеве по вражеским беспилотникам работала ПВО.

В 5:51 появилось предупреждение для Киева от Воздушных сил об угрозе применения баллистического вооружения. Через 2 минуты в городе услышали взрывы, военные писали, что в столице работает противовоздушная оборона.

Впоследствии стало известно, что в Шевченковском районе Киева горело нежилое здание. Там же в подъезде жилого дома выбило почти все окна и было задымление.

Выбитые окна в Киеве после вражеской атаки / Фото "РБК-Украина"

В результате вражеской атаки также пострадала и станция метро "Лукьяновская" – там повреждены стеклянные элементы входа. Саму станцию пришлось закрыть на вход и выход, а поезда метрополитена следовали без остановки.

Кроме того, частично было разрушено админздание, бизнес-центр и магазин. Повреждения получил и McDonald's вблизи станции метро.

Последствия российского обстрела Киева 18 января / Фото Общественного, "РБК-Украина" и из соцсетей

Также в Шевченковском районе в результате атаки был поврежден магистральный водопровод и образовался потоп. Из-за этого в окрестных домах было приостановлено водоснабжение.

Огнем было уничтожено 3 автомобиля, еще 10 – получили повреждения.

На месте атаки в Киеве произошел пожар / Фото ГСЧС

Падение обломков также было зафиксировано в Деснянском и Голосеевском районах Киева. Возгораний не было.

Киевляне идут на работу после атаки на столицу: смотрите видео

Что известно о погибших и пострадавших в столице

В результате вражеской атаки на столицу, к сожалению, есть жертвы. Все они были в Шевченковском районе Киева.

Сначала сообщалось о 4 погибших в результате вражеской атаки. Однако в 11:30 мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате российской атаки погибли три человека, а информация о 4 жертве не подтвердилась.

По данным издания NV, один из погибших сгорел заживо в машине.

В Офисе генпрокурора рассказали, что погибшими были охранник заведения питания и три человека, которые находились в микроавтобусе на улице в одном из районов столицы.

Также еще 3 человека получили ранения. По предварительным данным, эти люди получили помощь на месте и от госпитализации отказались.

В Киеве есть погибшие и пострадавшие в результате атаки 18 января / Фото Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура уже начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Почему последствия вражеской атаки на Киев такие серьезные

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "РБК-Украина" объяснил, почему последствия атаки на Киев настолько серьезные.

Баллистические ракеты – крайне сложные цели для перехвата. Обе ракеты, которые атаковали Киев, были сбиты,

– сказал он.

Игнат добавил, что одна из целей была сбита на небольшой высоте. Именно поэтому взрывная волна во время боевой работы вызвала такие последствия.

Представитель Воздушных сил также подчеркнул в комментарии УП, что фрагменты сбитой ракеты не могут раствориться в воздухе, поэтому последствия противовоздушного боя в такой местности, как густонаселенные города, к сожалению, случаются часто.

Запорожье также попало под вражеский обстрел

Около 06:01 в Запорожье услышали взрывы, за 10 минут до этого Воздушные силы объявили по всей области тревогу из-за угрозы применения вражеской баллистики.

Россия ударила по Запорожью 18 января / Фото Запорожской ОВА

Впоследствии глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что враг нанес удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. Также частично разрушено админздание одного из промышленных объектов, повреждены жилые дома и частный транспорт.

По состоянию на 09:07 в Запорожье известно о 10 пострадавших. 3 человека также считаются пропавшими без вести.

Полиция фиксирует последствия вражеского удара по Запорожью / Фото Нацполиции

По данным Ивана Федорова, среди пострадавших 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести. Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. На месте попаданий работают пять бригад скорой помощи.

В Павлограде есть разрушения

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в ночь на 18 января защитники неба ликвидировали 3 вражеских БПЛА над Днепропетровской областью.

В то же время российский "Шахед" атаковал Павлоград. В городе есть разрушения.

Есть разрушения на территории промышленного предприятия. Там произошел пожар, который спасатели потушили,

– сообщил Лысак.

Также оккупанты обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии. Есть попадания по Марганецкой громаде. К счастью, везде обошлось без жертв и пострадавших.

Сколько дронов и ракет россиян уничтожила ПВО ночью

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 18 января 2025 года россияне выпустили по Украине 39 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Пуски вражеских дронов происходили из районов Миллерово, Брянска и Приморско-Ахтарска, что в России.

Также россияне применили 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, пуски происходили из Воронежской и Брянской областей России.

К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24 ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях,

– сообщили в Воздушных силах.

Еще 14 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.

Где еще работали защитники неба ночью в Украине

Сумская область

В Сумской ОВА сообщили, что 18 января на территории областного центра упал российский беспилотник. Боевая часть не сдетонировала.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Около 10 часов состоялся контролируемый подрыв вражеской цели. Приняты все необходимые меры безопасности.

Киевская область

В Киевской ОВА рассказали, что враг атаковал область с помощью БПЛА. ТревОВА в регионе продолжалась почти 8 часов.

В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено,

– отметили в ОВА.

В то же время в двух районах области обломками сбитых вражеских целей повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки и 4 автомобиля. В зданиях посечены фасады и кровли, выбиты окна.

Черкасская область

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что с вечера враг не давал покоя защитникам неба.

В конце концов в пределах области силы ПВО превратили в металлолом вражеский ударный БПЛА. Табурец поблагодарил за это бойцов мобильной огневой группы.

Травмированных и разрушений в Черкасской области, по предварительным данным, нет.

Хмельницкая область

Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин рассказал, что ночью было уничтожено 2 вражеских БПЛА. По состоянию на этот час сообщений о травмированных или погибших не поступало.

Как отреагировали в украинской власти на российскую атаку

Владимир Зеленский отметил, что под утро враг совершил удар баллистикой по центру Киева.

Есть падение обломков. Известно о трех погибших и трех раненых. Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кафе и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер также рассказал, что под ударом было Запорожье. Известно о десяти пострадавших, другие люди могут быть под завалами.

"Разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается до сих пор", – подчеркнул Зеленский.

Он также сказал, что все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не менее, чем эти удары. Сделать это можно только в единстве со всем миром.

Отреагировал на вражескую атаку и глава МИД Украины Андрей Сибига. На своей странице в соцсети Х он написал, что очень громкая ночь была по всей Украине, в частности в Киеве, где по меньшей мере три человека погибли в результате ужасной российской баллистической атаки.

По словам Сибиги, эта атака является еще одним доказательством того, что Путин хочет войны, а не мира. Поэтому российского диктатора нужно заставить принять справедливый мир благодаря силе – с помощью максимального экономического и военного давления.