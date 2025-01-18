Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. До этого атаку на нефтебазу в Тульской области подтверждали осведомленные источники.

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Как ВСУ отработали по нефтебазе врага в Тульской области

Украинские военные рассказали, что в ночь на 18 января подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 Марта" в Тульской области.

На этом объекте, в частности, хранились нефтепродукты. На территории предприятия зафиксирован пожар,

– рассказали в Генштабе.

Известно, что эта нефтебаза врага привлечена в обеспечении российской оккупационной армии. Последствия атаки еще уточняются.

Где удалось уничтожить ПВО врага

В ВСУ отметили, что, кроме того, украинские ударные БПЛА попали в радиолокационную станцию "Небо-СВУ" на временно оккупированной Херсонщине.

"Также ракетные войска Вооруженных Сил Украины нанесли огневое поражение по комплексу "Бук-М3" и радиолокационной станции 9С32М зенитного ракетного комплекса С-300, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы повреждений уточняются", – отметили в Генштабе.

Украинские военные отметили, что Силы обороны будут наносить подобные удары до полного прекращения вооруженной агрессии России против нашей страны. Защитники пообещали, что дальше непременно будет.

К слову, этой же ночью Силы специальных операций поразили нефтебазу врага в Калужской области. Речь идет об объекте "Роснефти" в Людиново, который является логистическим центром для российских вооруженных сил.