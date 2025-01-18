Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. До цього атаку на нафтобазу в Тульській області підтверджували обізнані джерела.

До теми Показуємо на карті нафтобазу у Тульській області, яку атакували дрони ГУР

Як ЗСУ відпрацювали по нафтобазі ворога в Тульській області

Українські військові розповіли, що в ніч на 18 січня підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу "8 Марта" у Тульській області.

На цьому об'єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. На території підприємства зафіксовано пожежу,

– розповіли в Генштабі.

Відомо, що ця нафтобаза ворога залучена у забезпеченні російської окупаційної армії. Наслідки атаки ще уточнюються.

Де вдалося знищити ППО ворога

В ЗСУ зазначили, що, окрім того, українські ударні БпЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині.

"Також ракетні війська Збройних Сил України завдали вогневого ураження по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби пошкоджень уточнюються", – наголосили в Генштабі.

Українські військові зазначили, що Сили оборони завдаватимуть подібних ударів до повного припинення збройної агресії Росії проти нашої країни. Захисники пообіцяли, що далі неодмінно буде.

До слова, цієї ж ночі Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу ворога у Калузькій області. Мовиться про об'єкт "Роснєфті" у Людиново, який є логістичним центром для російських збройних сил.