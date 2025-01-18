Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.

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Як ГУР відпрацювали по нафтобазі у Тульській області

Як повідомили співрозмовники видання, було щонайменше 10 влучних "прильотів" по нафтобазі у Тульській області, яка постачає паливо окупаційній армії.

Ураження ворожого об'єкту відбулося завдяки роботі операторів ГУР та дронами українського виробництва.

Також відомо, що, попри заяви російські ЗМІ про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

Що відомо про пожежу на нафтобазі в Тульській області