Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Цю інформацію виданню надали обізнані джерела.
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Як ГУР відпрацювали по нафтобазі у Тульській області
Як повідомили співрозмовники видання, було щонайменше 10 влучних "прильотів" по нафтобазі у Тульській області, яка постачає паливо окупаційній армії.
Ураження ворожого об'єкту відбулося завдяки роботі операторів ГУР та дронами українського виробництва.
Також відомо, що, попри заяви російські ЗМІ про нібито успішну роботу ППО, на нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.
Що відомо про пожежу на нафтобазі в Тульській області
- Російські загарбники почали скаржитися про масовану атаку по Тульській області після 01:30 18 січня. Окупанти одразу ж почали писали про "роботу ППО" та "збивати дрони" біля нафтобази.
- Як згодом стало відомо, що місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів біля нафтобази в Узловському районі цього російського регіону. OSINT-аналітики зазначили, що безпілотники атакували нафтобазу "8 Марта" Росрезерву. Під удар могли потрапити резервуари з паливом біля станції Деділово.
- Прокоментував бавовну у Тульській області й губернатор Дмітрій Міляєв. Він заявив, що сталося "загоряння місткостей паливно-мастильних матеріалів" на одному з підприємств регіону. Водночас росіянин наголосив, що постраждалих внаслідок обстрілу – немає.