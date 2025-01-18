Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.

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Как ГУР отработало по нефтебазе в Тульской области

Как сообщили собеседники издания, было не менее 10 точных "прилетов" по нефтебазе в Тульской области, которая поставляет топливо оккупационной армии.

Пожар на нефтебазе в Тульской области: смотрите видео

Поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов ГУР и дронами украинского производства.

В Тульской области россияне снимали возгорание на нефтебазе: смотрите видео

Также известно, что, несмотря на заявления российских СМИ о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

Что известно о пожаре на нефтебазе в Тульской области