Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина". Эту информацию изданию предоставили осведомленные источники.
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Как ГУР отработало по нефтебазе в Тульской области
Как сообщили собеседники издания, было не менее 10 точных "прилетов" по нефтебазе в Тульской области, которая поставляет топливо оккупационной армии.
Пожар на нефтебазе в Тульской области: смотрите видео
Поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов ГУР и дронами украинского производства.
В Тульской области россияне снимали возгорание на нефтебазе: смотрите видео
Также известно, что, несмотря на заявления российских СМИ о якобы успешной работе ПВО, на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.
Что известно о пожаре на нефтебазе в Тульской области
- Российские захватчики начали жаловаться о массированной атаке по Тульской области после 01:30 18 января. Оккупанты сразу же начали писать о "работе ПВО" и "сбивать дроны" возле нефтебазы.
- Как впоследствии стало известно, что местные жители слышали не менее 10 взрывов возле нефтебазы в Узловском районе этого российского региона. OSINT-аналитики отметили, что беспилотники атаковали нефтебазу "8 Марта" Росрезерва. Под удар могли попасть резервуары с топливом возле станции Дедилово.
- Прокомментировал хлопок в Тульской области и губернатор Дмитрий Миляев. Он заявил, что произошло "возгорание емкостей горюче-смазочных материалов" на одном из предприятий региона. В то же время россиянин отметил, что пострадавших в результате обстрела – нет.