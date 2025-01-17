Нещодавно українські безпілотники вдарили по нафтобазі "Роснєфті" у місті Лиски Воронезької області, що призвело до пожежі декількох резервуарів із паливом. Тепер черга дійшла до нафтобази у Калузькій області, передає 24 Канал.

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Удар по нафтобазі у Калузькій області

Так, біля 21:30 тамтешній губернатор Владислав Шапша повідомив місцевим жителям не дуже приємну звістку. А саме про те, що у місті Людинове внаслідок атаки БпЛА сталося спалах на території промислового підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Втім, і без повідомлення від влади, жителі містечка знали про наслідки дронової атаки. Вони плакалися і ділилися кадрами яскравої пожежі на нафтобазі.

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До слова, у ніч проти 16 січня атаки зазнав Тамбовський пороховий завод. У Центрі протидії дезінформації розповіли, що підприємство є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії Росії. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло.