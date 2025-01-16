Нафтобаза досі палає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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ЗСУ атакували нафтобазу у Воронезькій області

Пожежа унаслідок влучання українських безпілотників зайнялася потужна. Палає декілька резервуарів із паливом.

Відомо, що атакована нафтобаза забезпечує паливом російські підрозділи, які воюють в Україні.

"Успішному діпстрайку передувала ретельна підготовка та планування ССО", – додали військові.

Як раніше повідомляли у Генштабі, було зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА.

Інші деталі щодо атаки уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч на 14 січня українські дрони повторно прилетіли до Енгельса у Саратовській області на комбінат "Крістал". Напередодні на цій нафтобазі лише закінчили ліквідовувати масштабну тижневу пожежу після попередньої атаки, як роботи російським пожежникам знову додалося.